Гипотетическая война между Россией и Украиной, о которой все время говорит украинское руководство, может вылиться в ответный захват портов и промышленных центов Украины, что приведет фактически к гибели Украины как государства, считает заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин

Фронт необъявленной войны. Опасен ли Зеленский для России? © пресс-служба президента Украины - Александр, как вы считаете, возможна ли в принципе война между Россией и Украиной? И, если возможна, какие факторы, события могут стать спусковым крючком военных действий?

— Отвечу так, управление Москвой, когда на Украине будет война и когда мир является по сути единственным, но стратегическим инструментом давления на ситуацию, что не может изменить никто из заявленных в конфликте участников (США, страны Западной и Центральной Европа).

Триггером военных событий может стать как попытка реванша Киева на восточном направлении (что было в марте этого года), политический кризис на Украине (например конфликт Киева и регионов) и политика Киева, несущая угрозу стратегическим интересам РФ — например: а) размещение сил ПРО, ракетных сил средней дальности и ВВС на территории Украины, б) решение о включении Украины в НАТО.

- Как вы считаете, как будут развиваться военные действия? Какие тут могут быть варианты?

— Варианты зависят от ситуации и целей. В целом, на мой взгляд, оптимальным сценарием выступает замещение власти Киева на юго-западных областях (Херсон, Николаев, Харьков, Одесса, Днепропетровск, может быть Кировоград и Полтава) и обязательным занятием ключевых торговых портов и блокадой черноморского побережья. Это остановит экономику Украины, лишив ее промышленной базы и главных транзитных путей. После этого ценность государства (Киева) упадет до нуля. Создание альтернативного политического центра с занятием ключевой промышленной базы запустит центробежные силы на остальной части, включая приграничные регионы с Венгрией и Польшей. Здесь главное — подключить регионы к банковской системе России, чтобы не останавливалась торгово-промышленная деятельность. Киев имеет ценность как цель, только чтобы парализовать всю политическую и финансовую деятельность страны.

Климкин оценил возможность мира с Россией © МИД Украины - Как вы считаете, какие рода войск окажутся наиболее востребованы в ходе военных действий? Как вы оцениваете их состояние с той и с другой стороны?

— Военно-воздушные силы (ВВС), кибервойска, при проведении масштабной операции — сухопутные войска, артиллерия, силы быстрого реагирования (ВДВ, морпехи, спецназ).

Высокого можно оценить состояние Сил специальных операций (ССО) Украины, они не уступают российским, а в ряде мест могут и превзойти, в силу включения в систему сил быстрого реагирования НАТО и обучения лучшими инструкторами США, Британии, Израиля.

— Чем отличаются российские и украинские военнослужащие — в экипировке, обученности и готовности участвовать в полномасштабной войне, в психологическом состоянии?

— Тут нужно предметно разбираться, поверхностный ответ ничего не даст. В плане боевой подготовки и оснащения российские силы безусловно превосходят украинские. Большой уязвимостью ВСУ выступает устаревшее вооружение, очень малые средства в бюджете на его обновление, ограниченность запасов боеприпасов, слабый ВПК: отсутствие заводов по производству тех же боеприпасов, бронетехники, артиллерии и тд. Слабые ремонтные мощности для ВВС и ВМС.

- Какая наиболее сильная сторона Украины в военной отрасли?

— ССО Украины, отдельные части националистов ("Азов"), хорошо вооруженные, обученные, с мотивацией.

- Какая наиболее сильная сторона России в военной отрасли?

— Численность, оснащенность сухопутных сил, различный боевой опыт, ВВС — наносить массированные и высокоточные удары, возможность проводить комбинированные десантные операции, способность к мобилизации и скрытному, быстрому реагированию.

Писатель Волков рассказал, чем закончится война России и Украины © кадр из видео Украина.ру Опишите разные сценарии развития событий, в случае начала войны.

— Тут нужно расписывать отдельно каждый сценарий. Их пока видится три:

• Попытка реванша на Донбассе со стороны Киева. Выход российских войск как ответная реакция на административную границу Донецкой и Луганской областей.

• Проведение ограниченной операции по захвату юго-восточных областей с захватом ключевых торговых портов. Этого хватит чтобы контролировать всю экономику.

• Проведение «полицейской» операции при развитии масштабного кризиса на Украине, когда под угрозу попадут ключевые элементы инфраструктуры страны — АЭС, гидроэлектростанции, тяжелая промышленность и тд. Здесь возможен более широкий масштаб с выходом к Киеву, но без западных областей. Желательна коалиция, например на базе ОДКБ или ШОС.

- Как вы считаете, возможно ли вмешательство Запада в военные действия, если между Россией и Украиной начнется война и каким оно может быть?

— Сознательное вмешательство Запада крайне маловероятно, европейским странам это просто не нужно, у США военных целей также нет. Возможна конфронтация с странами восточной Европы — контингентами Польши, Прибалтики, в интересах которых спровоцировать конфликт Россия-НАТО, но именно на военном уровне никто им прямой поддержки оказывать не станет.

— Чем может закончится такая война и что будет после нее?

— Все зависит от условий и сценария. Для России оптимальный позитивный сценарий — это создание устойчивого альтернативного центра, в виде проекта Новороссии, контролирующего промышленность и торговые пути Украины (через Черное море), доходящего до Киева, и влияющего на него своей «массой». Это приведет к тихому угасанию текущего режима Киева и присоединения центральных областей к Украине 2.0