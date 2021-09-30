Журналисты издания Украина.ру пообщались с Андреем Арчаковым, юным журналистом, поставившим рекорд: свой первый серьезный фильм он снял в 13 лет. Сейчас школьнику 15, он мечтает об учебе в ГИТИСе и новых картинах

Добронравов поспорил с Железняк о сроках выхода «Сватов-7» © Открытые источники - Андрей, как называется ваш фильм, о чем он?

— Мой фильм называется «Екатерина Вторая. Закат Великой». Он рассказывает о последних годах жизни русской императрицы Екатерины Великой, это про 34-ый год ее правления, год для нее последний, в который она умерла. И рассказывает про проблемы, с которыми она столкнулась в этот период, последний период своей жизни.

- Я прочитала вашу цитату в одном из интервью, а вы уже успели дать несколько интервью. Вы сказали: «я думал, что приступлю к съемкам, как только закончу учиться, но потом понял, что к тому моменту все снимут без меня»…

— Да, тут точнее, не «когда я закончу учиться», а «когда я отучусь на режиссера». У меня идея появилась в 11 лет, что я хочу стать режиссером, я тогда очень увлекся сериалом «Великолепный век. Империя Кюссем». Довольно известным, это турецкий исторический сериал, и он настолько меня воодушевил, что я на ближайшее время очень сильно увлекся турецкой историей, и даже языком.

А однажды мне пришла идея, что если я так сильно увлекся турецким историческим сериалом, что начал учить турецкую историю и культуру, то было бы здорово создать русский исторический сериал, подобный этому, только уже про русскую историю, про русскую интересную историческую личность.

- На какие исторические источники вы опирались при написании сценария?

- Я совершенно из разных источников черпаю информацию. Я книги читал про Екатерину, в которых до тонкостей рассказывается про жизнь царского двора в ее период. Смотрел фильмы другие про Екатерину. Нашел сериал «Романовы», он полудокументальный и полудраматический, рассказывает про всю династию Романовых и про Екатерину. Оттуда я взял музыку в свой фильм.

- Я знаю, что вам писал украинский композитор…

— Да, очень крутой, потрясающую музыку пишет, Борис Кукоба. Я к нему обратился, спросил, может ли он написать музыку для нашего фильма. Такие-то треки, с такими-то эмоциями, настроениями. Он сказал, что может, но это будет, конечно, недешево.

Когда вы меня пригласили на интервью, мы с родителями написали ему, спросили, как он относится к конфликтам, которые сейчас происходят, и дает ли он свое согласие на то, что мы упомянем его имя на интервью. Он дал согласие, сказал, что он украинец, живет в Киеве. Он говорит, что к конфликту относится плохо, считает, что русские и украинцы должны дружить, и я его полностью в этом поддерживаю.

- Я посмотрела кадры со съемок, это очень интересно. Вы актерам показываете, как поклониться, как руки держать, то есть как и должен делать режиссер. А какие трудности были?

— Трудность была насчет париков большая. Дело в том, что исторических париков в интернете просто не найти, их очень мало. Везде, куда я заглядывал, попадались только карнавальные, некрасивые, которые только на карнавал детский можно надеть или на детский утренник.

Особую сложность представлял поиск парика для главной героини — Екатерины II, которую играла актриса Ольга Лебедева, в итоге она нам помогла, привлекла крутых художников по костюмам — Екатерину Барынину и Алену Логарькову, а они попросили помощи у легендарного гримера Мосфильма Людмилы Раужиной.

Я очень волновался по поводу париков, боялся, что из-за их отсутствия сорвутся съемки, потому что актер без парика, персонаж 18 века в фильме без парика 18 века — это не есть хорошо, непрофессионально, я считаю.

Были еще сложные моменты, во-первых, конечно, договориться с Кусково, мы снимали большую часть сцен в музее-усадьбе Кусково. Я сначала тоже рассчитывал, что они какую-то скидку сделают, или может быть, позволят ребенку бесплатно снимать. Но нет, там суровый директор, Сергей Авдонин. Честно подошел к вопросу.

В итоге все равно Кусково обошлось нам дорого очень, мы потратили на него большую часть бюджета, но это того стоило.

- Где взяли деньги на съемки?

— Мама случайно узнала о программе «Миллион на мечту», ее смысл состоял в том, что человек, у которого есть какая-то мечта, и на ее осуществление не хватает всего лишь одного миллиона рублей — мог прийти на эту телепередачу, выступить перед жюри, и они решат, дать ему один миллион на осуществление его цели или нет.

Мы поняли, что это шанс, пусть, конечно, сериал большой на это не снимешь, но хороший короткометражный фильм можно снять, и мы отправили заявку. Среди жюри были Яна Рудковская, Настасья Самбурская, бизнесмен Андрей Трубников, и Дмитрий Губерниев.

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Неизвестно, дали бы мне миллион, или нет, я просто уже подумал, что, а вдруг не дадут. И тут один из жюри, бизнесмен Андрей Трубников, создатель компаний «Натура Сиберика» и «Бабушка Агафья», сказал, что окажет моему проекту спонсорскую помощь в размере одного миллиона рублей.

Единственным его условием к тому, что он даст миллион на осуществление моей мечты, было то, что я должен сам заниматься творческой частью фильма — сам должен написать сценарий, сам придумать, как это все будет, все подобрать. Потому что ему было интересно, как это все увидит и воплотит 13-летний на тот момент мальчик. Я был не против, я и собирался все делать сам.

- Но увидеть результат Трубников не смог…

— К сожалению, 7 января 2021 года он неожиданно скончался. Фильм тогда уже был почти закончен, мы уже работали над цветокоррекцией. Мой папа даже прислал ему версию фильма без завершенной цветокоррекции, чтобы он посмотрел, а он ответил: «Нет, я посмотрю, когда выйдет»…

- Вам сейчас уже 15-ть, когда снимали фильм было 13-ть, а когда вы его придумали? Давно у вас эта мечта была?

— У меня была идея с 2017 года, с 11 лет, что я хочу стать режиссером и снять фильм про Екатерину, или сериал, когда вырасту и стану режиссером профессиональным, отучусь, может быть, где-то во ВГИКе на режиссерском факультете и тогда буду снимать.

И в 2017 году я попытался попасть в эту сферу, стать сначала актером. И случай подвернулся, я увлекался тогда мультфильмом детским, называется «Лего Ниндзяга», а должен был выйти фильм «Лего Ниндзяга», и тогда появилось объявление, что на его озвучку пригласят троих победителей конкурса.

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Я не расстроился и не сдался, я тогда интересовался учением, что, если человек очень верит во что-то, то это обязательно сбудется. И вот чтобы материализовать свою мечту, я вышел на балкон, взял посох, такую палку красивую, надел на себя плащ для пущего эффекта, словно волшебник какой-то.

Вышел, и стал с балкона говорить: «Я Андрей Арчаков, никому меня не сломить! Я буду озвучивать этот фильм»! И где-то вечером того же дня, или утром следующего, мне пишут, что один мальчик из победителей не сможет приехать, поэтому его приз, его место, переходит ко мне, к Андрею Арчакову.

Потом меня стали брать в другие студии, стали приглашать на уже на другие роли, так я попал в озвучку.

- Вы сейчас кем хотите быть? Режиссером или актером?

— И тем, и тем, но в будущем хочу, конечно, заниматься режиссурой, потому что для меня это способ выразить весь свой внутренний мир в фильме, в вечном.

Как актер я же должен исполнять какие-то роли, мне дадут сценарий, и я буду по нему играть, играть так, как нужно режиссеру, и никакого самовольства, только в определенных рамках буду работать. А как режиссер я могу не только просто изображать то, что мне дали, но и воплощать то, что я хочу созидать.

«Уж насколько люблю ее»: Гордон вмешался в «битву футболок» Гончаренко и Скабеевой © Дмитрий Гордон/Фейсбук - Как взрослые к вам на съемочной площадке относились?

— История о том, как мальчик снимает фильм — она чистая, светлая, хорошая, такие всегда привлекают таких же людей, готовых помочь и которые не будут говорить: «как смеет этот 13-летний неопытный юнец, отрок, командовать мною»? Так что ко мне относились как к режиссеру, как к равному члену команды. И это даже несмотря на то, что мы не платили съемочной команде из-за ограниченного бюджета.

- С вами пришла мама. Ольга, скажите, пожалуйста, как Вы восприняли идею сына заняться режиссурой в 13 лет?

— У нас в семье вообще такая позиция, что заниматься надо именно тем, что нравится, именно тем, к чему душа лежит. И даже если ребенок не достигнет в выбранном им деле каких-то очень больших успехов, то он как минимум всю жизнь проведет просто счастливым человеком, занимаясь тем, что ему действительно нравится.

- Я знаю, что у вас есть еще младшая дочь и ипотека, что у вас за семья, откуда вы?

— Мы не из Москвы, мы переехали в 2010 году из Ростова-на-Дону. Все, что мы там продали, всего этого хватило буквально на часть квартиры в Москве. Именно поэтому у нас ипотека на 20 лет, мы ее уже 10 лет платим, и боюсь, что будем платить еще столько же.

- Не было желания потратить полученный миллион на погашение ипотеки?

— Это исключено, не приходило даже в голову такое, потому что это приоритет нашей семьи, развитие наших детей, и ребенку выпал такой шанс. Я знаю, что это не пустой звук для него, он не просто, например, выиграл бы этот миллион в лотерею, и такой: «А куда б мне его деть, может быть, фильм снять»? Нет!

Я знаю, что он носил в себе идею с фильмом много лет, и вообще этот миллион пришел на эту идею. Этот миллион пришел как отклик мироздания на его очень сильное намерение, на его огромное желание.

- Сейчас много разговоров о том, что переписывается история, а ваш ребенок выбирает историческую тему. Вы какие-то конкретные меры предпринимаете, чтобы именно это было ему интересно?

— Мы сами интересуемся этими вопросами, и конечно, очень больно видеть, когда история перевирается, переписывается, когда замалчивается роль Советского Союза во Второй мировой войне, Великой Отечественной. Это невероятно больно, и этого не должно быть, это надо как-то остановить.

Мы очень поддерживаем все связанные с этим инициативы, например, парад Победы. Я еще помню период, когда парад Победы не проводился, его просто не было. И то, что его возобновили — это огромное дело, потому что это нельзя забывать.

Если кого-то раздражает, что мы показываем свою военную мощь, потрясаем оружием, пускай раздражает, но мы будем это показывать. Мы будем показывать, что мы помним о том, какой вклад внес наш народ в эту Победу. Мы это помним! И кто еще, кроме нас, будет это помнить и об этом напоминать? Никто. Поэтому у нас будут парады и «Бессмертный полк».

Как только наша младшая дочь подросла, мы стали с ней ходить на «Бессмертный полк». Это удивительная акция, которая объединяет, по-моему, всех. Даже те, кто придерживается иных политических взглядов, даже они не могут устоять перед этим. Потому что у каждого есть память, у каждого есть дедушка, который воевал, все семьи кого-то потеряли, это то, что объединяет всех.

Даже самые отъявленные противники нашей страны, даже они плачут, они отмечают, и они идут в «Бессмертный полк», и им тоже есть, кого там показать. И потом у меня есть ощущение, что это мои дедушки идут с нами, если бы они были живы, они хотели бы так пройти.

- Закончить разговор хочу сложным вопросом о хейте. Нет сомнений, что вам много всего пишут, как вы с этим справляетесь, как сыну объясняете?

— Андрей с огромным количеством хейта столкнулся еще когда озвучивал «Лего», интернет-пространство безопасное, по морде не получишь, поэтому можно ляпнуть все, что угодно, и каждый может себе позволить оскорблять людей и быть совершенно безнаказанным.

Сначала Андрей из-за всего этого переживал, страдал, мы даже хотели ограничить ему доступ в сети, но он был категорически против, говорил: «нет, я буду им доказывать, буду им объяснять, что я не такой, я хочу, чтобы они видели, что я не спрятался, и не убежал от них, не закрылся и не боюсь».

- Что это? Зависть?

— В последнюю очередь хочется говорить это слово и думать об этом. Будем надеяться, что это была искренняя забота людей о российском кино, о том, чтобы не допустить в него дилетантов. Но с другой стороны, а кто вам мешает? Вы снимайте тоже! Пусть те, кто имеет большой опыт, снимают свое кино, а те, кто имеет небольшой — снимает свое кино.

- Андрей, как вы сейчас относитесь к агрессивным комментариям?

— Я сначала расстраивался сильно, влезал в споры, пытался доказать, что «нет, я не такой, хватит, как же вы можете так поступать», а со временем понял, что это бессмысленно, с людьми, которые очень сильно ограничены в своем кругозоре, которые не хотят, чтобы их кругозор расширили, нельзя ничего сделать.

В итоге я оставил их наедине с самими собой. И несмотря ни на что я склонен думать, что хороших людей в мире больше, чем негативных.