Блокировка двух немецких YouTube-канала RT была инспирирована из Германии с целью подорвать российско-германские отношения, поддаваться на нее нельзя, считает обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов

Александр Асафов: Байден зафиксировал свою позицию в отношении России © РИА Новости, Владимир Трефилов Украина.ру

Два немецких YouTube-канала RT удалены без возможности восстановления. Роскомнадзор рассматривает это как акт цензуры и требует в максимально короткие сроки снять все ограничения. В МИД России считают необходимым принять симметричные меры в отношении немецких СМИ.

Александр Асафов, отвечая на вопрос, нужно ли России принимать аналогичные жесткие меры в отношении германских СМИ вроде Deutche Welle и стоит ли в связи с этим опасаться за судьбу «Северного потока-2» и двусторонних российско-германских отношений, заявил следующее:

- В течение нескольких лет мы наблюдаем удивительный баланс, когда и Меркель, и даже её министру иностранных дел Хайко Маасу удается поддерживать баланс, выражая долю необходимой критики в сторону России по всем «справедливым, демократическим, свободным» и прочим вопросам, включая "отравление" Скрипалей, но продолжая сотрудничать с Россией.

Мне кажется, это необходимая для них условность, поскольку в противном случае они будут подвергнуты различным санкциям. Это обсуждалось и на уровне американского руководства, и на нескольких встречах в формате Меркель-Трамп. Поэтому они прекрасно понимают, что без критики в адрес России не обойтись, и публично они вынуждены ее высказывать. Более того, подобный контекст существует и в немецких медиа.

Это не означает, что наше сотрудничество под угрозой, не означает того, что немцы выходят из проекта «Северный поток — 2». Это политическая реальность современного мира. Пока есть вопросы по будущему канцлеру, блокировка RT сейчас является попыткой обострения, попыткой вызвать жесткую реакцию для того, чтобы запустить дальнейшую эскалацию и привести к противостоянию.

Я не думаю, что на это целесообразно отвечать. Я считаю, что надо создать новый канал. В любом случае, эта провокация наверняка инспирирована силами вне Германии, и поддаваться ей нельзя. Эта ситуация не должна привести к российско-германскому обострению прямо сейчас, но попытка ситуацию расшатать очевидна.