Принятие закона об олигархах позволило Банковой показать, насколько она сильна и насколько контролирует депутатский корпус, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В четверг депутаты Верховной Рады приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

- Андрей, как вы считаете, с чем связано ускоренное принятие закона об олигархах?

— Очевидно, для того, чтобы в отношении закона не использовали технологию «поправочного спама». К закону было более тысячи поправок, и было понятно, что его принятие могло быть отложено в долгий ящик, если рассматривать все поправки.

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Зеленский в этой ситуации. Принятие этого закона было своего рода маркером, насколько сильна Банковая (Офис Президента — Ред.), насколько она контролирует депутатский корпус. И сбой мог бы истолковываться как негативный политический знак для президента.

Понятно, что судьба закона, а я бы назвал его «правовой публицистикой», она была маркером. Но было еще покушение на Шефира, я недавно сказал, что политические последствия будут обязательно. Вот это одно из первых политических последствий — то, что депутаты дружно и послушно отдали голоса, 229 голосов от «Слуг народа». Из фракции только, по-моему, Людмила Буймистер, киевская мажоритарщица, высказалась, больше никто из «Слуг народа» публично не оппонировал. Это показательно. Равно как и поддержка двух депутатских групп, ориентированных на олигархов.

- То есть вы считаете, что нападение на Шефира связано с принятием закона?

— Пусть следствие устанавливает. Можно гадать, проверять конспирологию, Арахамия и о русском следе говорил, т.е. можно зайти очень далеко.

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- Уже сообщают о том, что законопроект собираются переголосовывать, чтобы «исправить юридическую коллизию» (разговор происходил до принятия парламентом решения не переголосовывать закон об олигархах — Ред.). Как вы считаете, будут все-таки переголосовывать?

— Вполне могут, чтобы не проводились аналогии с «законами 16 января», принятыми при Януковиче, которые стали одним из катализаторов развития протестов и в итоге краха власти Януковича.

Но, еще раз подчеркиваю, принятие и непринятие этого закона — это своего рода маркер, сторона президента показала, что она в силе.

- А как вы считаете, какие будут последствия принятия закона?

— Закон может стать достаточно эффективным инструментом для зачистки политического поля. У тебя нормальные отношения с командой президента — ты можешь работать. Если ты эти отношения испортил и начал финансировать оппозицию — ну, по тебе СНБО плачет.

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А этот закон станет одним из инструментов формирования новой политической реальности.