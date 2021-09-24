Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
В четверг депутаты Верховной Рады приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.
- Андрей, как вы считаете, с чем связано ускоренное принятие закона об олигархах?
— Очевидно, для того, чтобы в отношении закона не использовали технологию «поправочного спама». К закону было более тысячи поправок, и было понятно, что его принятие могло быть отложено в долгий ящик, если рассматривать все поправки.
Но тут дело уже не в качестве закона, а в том, кто кого, кто навяжет волю. Власть, как мы прекрасно знаем из курса политологии, — это когда субъект А определяет поведение субъекта Б. Сценарий, как говорится, партитуру, продиктовал Зеленский в этой ситуации. Принятие этого закона было своего рода маркером, насколько сильна Банковая (Офис Президента — Ред.), насколько она контролирует депутатский корпус. И сбой мог бы истолковываться как негативный политический знак для президента.
Понятно, что судьба закона, а я бы назвал его «правовой публицистикой», она была маркером. Но было еще покушение на Шефира, я недавно сказал, что политические последствия будут обязательно. Вот это одно из первых политических последствий — то, что депутаты дружно и послушно отдали голоса, 229 голосов от «Слуг народа». Из фракции только, по-моему, Людмила Буймистер, киевская мажоритарщица, высказалась, больше никто из «Слуг народа» публично не оппонировал. Это показательно. Равно как и поддержка двух депутатских групп, ориентированных на олигархов.
- То есть вы считаете, что нападение на Шефира связано с принятием закона?
— Пусть следствие устанавливает. Можно гадать, проверять конспирологию, Арахамия и о русском следе говорил, т.е. можно зайти очень далеко.
Но любой человек, который служил в армии и держал автомат Калашникова, не только в компьютерных играх, знает, что кучность у него «не ах». Судя по тому, как легли пули, Шефиру очень крупно повезло.
- Уже сообщают о том, что законопроект собираются переголосовывать, чтобы «исправить юридическую коллизию» (разговор происходил до принятия парламентом решения не переголосовывать закон об олигархах — Ред.). Как вы считаете, будут все-таки переголосовывать?
— Вполне могут, чтобы не проводились аналогии с «законами 16 января», принятыми при Януковиче, которые стали одним из катализаторов развития протестов и в итоге краха власти Януковича.
Но, еще раз подчеркиваю, принятие и непринятие этого закона — это своего рода маркер, сторона президента показала, что она в силе.
- А как вы считаете, какие будут последствия принятия закона?
— Закон может стать достаточно эффективным инструментом для зачистки политического поля. У тебя нормальные отношения с командой президента — ты можешь работать. Если ты эти отношения испортил и начал финансировать оппозицию — ну, по тебе СНБО плачет.
Если говорить о действительно эффективной деолигархизации — примите новый закон об антимонопольном комитете, примите закон о налоге на выведенный капитал. Вот это реальная деолигархизация.
А этот закон станет одним из инструментов формирования новой политической реальности.