США заинтересованы в том, чтобы взять под контроль остатки украинской экономики, поэтому они заинтересованы в том, чтобы на юго-востоке страны установился мир, считает политтехнолог Марат Баширов

Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко Украина.ру

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в контексте обсуждения визита президента Владимира Зеленского в США для встречи с его американским коллегой Джо Байденом, заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений.

Эти слова стали ответом на цитату главы МИД России Сергея Лаврова, который ранее сказал, что команда президента Украины «извивается, как может» в стремлении перевернуть Минские соглашения, поэтому их нельзя «спускать с крючка».

- Марат Фаатович, это пропагандистская бравада или к этому следует отнестись всерьез?

— Никуда они не сорвутся. Все они выполнят. Особенно после того, как господин Зеленский побывал у президента Байдена в Вашингтоне, где были подписаны многие меморандумы относительно экономических проектов, которые будут финансироваться за счет американских денег, государственных и частных.

Эти проекты касаются нескольких основных направлений. Во-первых, речь идет об аграрном направлении. Во-вторых, это энергетика (переход производства электроэнергии на газ). Американцы будут пытаться продать в директивном порядке свой СПГ, который гораздо дороже. На Украину он будет заходить через два канала: через польские хабы и через хабы, которые будут построены на украинском побережье Черного моря.

Также Украину ждет перестройка атомных станций и попытка их перевести на американские технологии. Наконец, речь идет об «озеленении промышленности». Это фактически снижение выбросов газов CO-2, что предполагает коренную реконструкцию всей промышленности Украины, чего она может и не пережить.

Самое главное, что все это требует мирного разрешения гражданского конфликта на Донбассе. Поэтому все, что произносит Арестович и другие члены команды Зеленского, ставит своей целью умиротворить и обмануть наиболее агрессивных националистов, которые могут создать проблемы Зеленскому внутри страны.

- Думаете, националисты и олигархи, которые наживаются на войне, согласятся на эту стабилизацию?

— Возможно, что олигархам стабильность нужна. Она не нужна националистам, потому что им придется отвечать за те военные преступления, которые они совершили. Но и те, и другие достаточно беспомощны, если американцы будут всерьез проводить свою политику.

Мы слышали, что появятся кураторы в силовых органах Украины, появятся кураторы во всех государственных компаниях, куда пойдут деньги.

Кошельки олигархов лежат на Западе, и они точно не дернутся. А в отношении националистов Зеленскому придется проявить политическую волю.

- В связи с чем, на ваш взгляд, в информационное пространство снова запустили новости про Зеленского и Путина?

— Зеленскому нужны сигналы о том, что он опять кого-то одолел, что он самостоятельный и что он приедет к большому и важному Путину и в чем-то опять его переубедит. Это тоже игра для внутреннего потребления. Зеленский исполняет целевые указания от своих партнеров. Все остальное — это танцы, которые должны показать, что он самостоятельный.

При этом Зеленский совершает ошибки. Сегодня был снят с постамента памятник, который символизирует дружбу России и Украины, и теперь его отправляют в «музей тоталитаризма». Это очевидная глупость. Он хочет встречи с Путиным, но создает раздражающие поводы, которые будут эту встречу отдалять.

- Сколько понадобится времени для того, чтобы провести стабилизацию в украинской политике, и вернутся ли отношения между Москвой и Киевом хотя бы на уровень российско-грузинских отношений, когда, несмотря на глубокий дипломатический конфликт, люди спокойно ездят в туристических целях?

— Эта история надолго. Я думаю, что даже не господину Зеленскому придется приводить это в спокойное состояние. Но в его силах сделать первые шаги, которые символизируют, что Украина отворачивается от войны и ищет компромисса в этом гражданском конфликте.