Об этом Бизяев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в США. В среду, 1 сентября, у него запланирована встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. В ходе беседы лидеры планируют обсудить темы Крыма и Донбасса, а также строительство «Северного потока-2» и гарантии энергетической безопасности Украины.
- Руслан, как вы считаете почему для Зеленского так важен этот визит в США?
— Потому что Офис президента вложил слишком много политического капитала в этот визит.
Он должен продемонстрировать всем, что поддержка со стороны администрации Байдена Украины в целом и конкретно Владимира Александровича Зеленского является незыблемой, несмотря на ряд разногласий по «Северному потоку-2».
- Насколько эта встреча, по-вашему, будет результативна?
— Ну, даже американская пресса призывает не ждать слишком много от этого визита. Как правило, американская пресса очень информирована, и Forbes, и Bloomberg.
Поэтому я не думаю, что результаты этого визита будут тождественны ожиданиям от него. Но оценить мы это сможем уже по результатам.
- Эксперты говорят о том, что для Байдена эта встреча важна только потому, что его сейчас порицают за Афганистан и ему нужно как-то восстановить свою репутацию в глазах демократов.
— Афганистан — это глобальная проблема, это практически конец эпохи цветных революций.
Он и с премьер-министром [Израиля Нафтали] Беннетом так себе поговорил. И аннулировали сделку по Железному куполу, подписанную еще при Трампе.
Для Байдена сейчас самое главное — удержать ситуацию внутри Америки. На втором месте — Европа, а потом уже все остальное, в том числе Ближний Восток и Восточная Европа. Последняя по факту отдана на аутсорсинг Германии.
Через год в Америке промежуточные выборы в Конгресс и Сенат, причем Конгресс будет переизбираться полностью. Если демократы эти выборы с треском проиграют, то следующий президент США с большой долей вероятности будет республиканцем.
- Тогда зачем ему сейчас встреча с Зеленским, если он пытается удержать ситуацию внутри США?
— Эта встреча будет очень сильно демонстрировать продолжение приверженности администрации Байдена не только Украине, но и нынешнему Офису президента. Это позволит иметь аргумент во внутриукраинских политических торгах, особенно этой осенью.
- Байден вывел военных из Афганистана, отказался от санкций в отношении «Северного потока-2». Как считаете, может ли он в теории следом «бросить» Донбасс и отказаться от военной помощи Украине?
— Нет. Судя по тому, что $60 миллионов выделили, — нет.
Что такое «бросить» Донбасс? Донбасс — это же не коврик, который можно бросить и вытряхнуть.
США не являются ни вдохновителями, ни участниками «нормандского формата». Донбасс — это Европа, Россия и Украина.
И судя по тому, что сказала Виктория Нуланд, что Украина должна быть привержена Минским соглашениям, позиция администрации Байдена не отличается от позиции администрации Обамы, в которой Джо Байден работал вице-президентом.
То есть позиция Байдена будет проста — договоритесь с Россией, а мы это благословим.