Президенту США Джо Байдену необходимо удержать ситуацию внутри Америки, а Европа, и уж тем более Украина, - на втором плане, считает политолог Руслан Бизяев

Об этом Бизяев рассказал в интервью изданию Украина.ру

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в США. В среду, 1 сентября, у него запланирована встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. В ходе беседы лидеры планируют обсудить темы Крыма и Донбасса, а также строительство «Северного потока-2» и гарантии энергетической безопасности Украины.

- Руслан, как вы считаете почему для Зеленского так важен этот визит в США?

— Потому что Офис президента вложил слишком много политического капитала в этот визит.

Байдену совсем не до него. Чем станет визит Зеленского в США © РИА Новости, president.gov.ua

- Насколько эта встреча, по-вашему, будет результативна?

— Ну, даже американская пресса призывает не ждать слишком много от этого визита. Как правило, американская пресса очень информирована, и Forbes, и Bloomberg.

Поэтому я не думаю, что результаты этого визита будут тождественны ожиданиям от него. Но оценить мы это сможем уже по результатам.

- Эксперты говорят о том, что для Байдена эта встреча важна только потому, что его сейчас порицают за Афганистан и ему нужно как-то восстановить свою репутацию в глазах демократов.

— Афганистан — это глобальная проблема, это практически конец эпохи цветных революций.

Он и с премьер-министром [Израиля Нафтали] Беннетом так себе поговорил. И аннулировали сделку по Железному куполу, подписанную еще при Трампе.

Для Байдена сейчас самое главное — удержать ситуацию внутри Америки. На втором месте — Европа, а потом уже все остальное, в том числе Ближний Восток и Восточная Европа. Последняя по факту отдана на аутсорсинг Германии.

Эвакуация из Афганистана, ликвидация последствий урагана и другие темы переговоров Зеленского и Байдена © РИА Новости, president.gov.ua

- Тогда зачем ему сейчас встреча с Зеленским, если он пытается удержать ситуацию внутри США?

— Эта встреча будет очень сильно демонстрировать продолжение приверженности администрации Байдена не только Украине, но и нынешнему Офису президента. Это позволит иметь аргумент во внутриукраинских политических торгах, особенно этой осенью.

- Байден вывел военных из Афганистана, отказался от санкций в отношении «Северного потока-2». Как считаете, может ли он в теории следом «бросить» Донбасс и отказаться от военной помощи Украине?

— Нет. Судя по тому, что $60 миллионов выделили, — нет.

Что такое «бросить» Донбасс? Донбасс — это же не коврик, который можно бросить и вытряхнуть.

США не являются ни вдохновителями, ни участниками «нормандского формата». Донбасс — это Европа, Россия и Украина.

И судя по тому, что сказала Виктория Нуланд, что Украина должна быть привержена Минским соглашениям, позиция администрации Байдена не отличается от позиции администрации Обамы, в которой Джо Байден работал вице-президентом.

То есть позиция Байдена будет проста — договоритесь с Россией, а мы это благословим.