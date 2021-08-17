Виктор Янукович в своем обращении к соотечественникам правильно описывает проблемы Украины, но он умалчивает о своей персональной ответственности за то, что сейчас происходит в стране, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Украина.ру

Ранее четвертый президент Украины Виктор Янукович, который был вынужден покинуть страну после государственного переворота 2014 года, выступил с обращением к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины независимости страны.

По его мнению, главной ошибкой в тридцатилетней истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней.

Янукович также отметил, что нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР, а нарастание внутриполитической напряженности в Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью было лишь вопросом времени.

Экс-глава государства считает, что накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов.

Он добавил, что для вывода страны из кризиса требуется проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, кто знает, что такое законы экономики, кто ценит право человека разговаривать на родном языке, ходить в церковь, которую считает своей духовной обителью, кто живет любовью к ближнему, а не ненавистью, и так обязательно произойдет в ближайшей исторической перспективе.

Владимир Жарихин, отвечая на вопрос, удалось ли Януковичу и людям, которым близки его взгляды, сделать правильные выводы из 30-летия независимой Украины и из 7-летия «майданной» Украины, заявил следующее:

— Я согласен со всем, что сказал Янукович в своем обращении. Но я считаю, что там не достает одного пункта — об ответственности Януковича и его окружения за то, что произошло. В этом отношении я вижу излишнюю скромность автора.

Он несет ответственность за то, что создал такую ситуацию, когда значительная часть населения от него отвернулась, и ему не была оказана достаточно широкая поддержка среди населения. Он не боролся за ту власть, которую получил из рук большинства населения Украины.

Возможно, ему дали какие-то гарантии сохранения каких-то благ, но я не уверен, что они были бы выполнены, учитывая предыдущие «кидки» со стороны тех, кто руководил процессом из-за океана. Но, так или иначе, из-за этих гарантий были заблокированы действия по предотвращению государственного переворота. И об этом Янукович ничего не сказал. И никаких выводов из своих ошибок и ошибок своего окружения он в этом выступлении, к сожалению, не сделал. У него виноваты враги.

Я сейчас нахожусь в Белоруссии и могу сказать, что если есть разумное стремление в максимальной степени взаимодействовать с соседней великой державой, которая к тому же состоит из, как говорил наш президент, «одного народа», то тогда возможно существование даже такого непросто скроенного государства, как Украина (Россия тоже непросто скроена).

Но попытка создать антироссийское и моноэтническое государство (состоящее непонятно из какого этноса) приводит к тому, что это государство может существовать только за счет внешней подпитки. Как только конъюнктура слегка изменится, то будет если не как в Афганистане, то очень похоже.

Что касается слов Януковича о выходе из кризиса, то для того чтобы выбрать компетентную власть, надо, чтобы у населения была свобода выбора. Сейчас население этой свободы лишено. И, к сожалению, нынешнюю власть, которая целиком и полностью поддерживается со стороны внешних сил, можно только свергнуть. Ее нельзя переизбрать демократическим путем. Нет демократии. Нет свободы выбора. Нет свободы СМИ. А мы знаем о судьбе многих людей, которые пытались использовать свое право на свободное высказывание.