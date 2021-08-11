Обострения внутриполитической ситуации не ожидается, спецслужбы наблюдают за потенциальной проблематикой, право- и леворадикалы заботливо посчитаны и учтены, границы страны закрыты и охраняются, так охарактеризовал ситуацию в Беларуси ведущий радиопрограмм Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов

- Вячеслав, какой отклик в белорусском обществе нашла ситуация со спортсменкой Тимановской? Как белорусы отнеслись к ее демаршу на Олимпийских играх, отъезду в Польшу, к продаже серебряной медали?

— Некрасивая история с легкоатлеткой Тимановской на Олимпиаде в Токио получила огласку в белорусских СМИ и сетевых ресурсах, но бурного общественного резонанса не вызвала, так как спортсменка не относится к когорте популярных спортсменов и тем более к категории властителей дум.

В данном случае мы имеем дело с раздутым конфликтом, масштабы которого могли бы остаться внутри белорусского спортивного ведомства и не приобретать характер международного скандала. Однако история была охотно подхвачена "заинтересованными" ресурсами. На данный момент тема иссякла, как и само прозападное бчб-движение.

- Серьезно ли в Белоруссии воспринимают возможность участия белорусских праворадикалов, которые прошли войну в Донбассе, в обострении внутриполитической ситуации в Белоруссии?

— Обострения внутриполитической ситуации в Беларуси не ожидается, спецслужбы наблюдают за потенциальной проблематикой, право- и леворадикалы, если таковые имеются, заботливо посчитаны и учтены, границы Беларуси по приказу президента закрыты и охраняются, остаётся упорядочить историю с мигрантами из стран Ближнего и Среднего Востока, но, как говорит Лукашенко, мяч сейчас на стороне Запада, который потихоньку начинает осознавать, что этим мячом он забил себе автогол.

- Улучшилось ли положение тех общественных активистов, которые воевали в Донбассе на стороне ополчения, после Беломайдана и понимания властями опасности белорусских праворадикалов, которые воевали на стороне Киева?

— Украинская тематика занимает особое место в белорусском политическом поле. Никто больше братьев-украинцев не продемонстрировал нам таких полезных практических уроков. Глядя на ближайший Юг, мы отчётливо представляем себе те болезненные вызовы, которые могут поступить с соседней территории. Это и опасное количество оружия, и умеющие с ним обращаться, видавшие виды любители пострелять. Белорусы, которые поучаствовали во внутриукраинском конфликте по его обе стороны, мягко говоря, не поощряются ни белорусской властью, ни обществом.

- Появилась ли в итоге после всех политических катаклизмов возможность для свободного формирования в Белоруссии пророссийских организаций? Если да, то они уже появились?

— Пророссийские организации в Беларуси формируются, но пока не регистрируются. Вряд ли стоит ожидать, что их ряды будут массово пополняться активной молодежью. Связано это с определенной апатией, которая возникла по причине отсутствия внятного проекта, который бы, придя на смену "тягомотине" и демодернизации, воодушевил бы активные слои населения.

Складывается ощущение исчерпания традиционных идей и механизмов их реализации. Хочется нового и небывалого, живого и непохожего, хочется искренности, привлекательности целей и социального оптимизма.