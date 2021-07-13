Бузина — герой Русского мира. Он кожей ощущал правду и не боялся ее говорить, считает Александр Гриценко, председатель Интернационального Союза писателей

- Александр, сегодня Олеся Бузине исполнилось бы 52 года, но увы… Кем для вас, русского писателя, гражданина России, является Бузина? Когда вы впервые познакомились с его работами? Что впечатлило? Что его имя значит для Русского мира и России?

— В 2000 году я прочитал книгу «Вурдалак Тарас Шевченко». Меня эта книга зацепила. Я вообще против идолизации кого бы то ни было. Она была созвучна моему видению мира. И книга наделала тогда много шороху. До сих пор слышны отзвуки.

А Бузина, он герой Русского мира. Он кожей ощущал правду и не боялся ее говорить. Валентина Бузина об Олесе, о том, как он рос и стал знаменитым © РИА Новости, Нина Зотина

Например: «Мне ведь тоже нужно было разбудить в себе русского. До 13 лет все меня уверяли в советской школе, что я — украинец, а я чувствовал какой-то подвох. Читаю "рученьки терпнуть, злипаються віченьки" — и прихожу в тоску, а послушаю "Врагу не сдается наш гордый Варяг" — и все во мне сразу поднимается».

- Что вы как писатель и литературный критик думаете о критике Бузиной Шевченко? Согласны с ней?

— С критикой Бузины согласен.

- Надо ли в Донецке демонтировать памятник Шевченко (сейчас в социальных сетях активно идут дискуссии по этому поводу) и переименовать бульвар и кинотеатр Шевченко?

— В прошлом году я спорил с писателем из ЛНР, моим другом Глебом Бобровым. Он ратовал за то, чтобы уничтожить любое увековечение Шевченко на территории ЛДНР. Говорил, что пора вбить осиновый кол в сердце этого вурдалака. Естественно, в его словах отсылка к книге Бузины. Я возражал, что не нужно возвышать, а если возвысили, то с горяча скидывать тоже некрасиво.

Вот недавно у нас была возня вокруг памятника Дзержинскому. В моем понимании — или не ставить, или потом уже не разрушать. В Англии можно найти памятник Кромвелю, а через площадь — памятник Карлу I. Мне такой подход более симпатичен.

Я бы не делал резких движений, но я понимаю, что народ Донбасса после всех страданий последних лет имеет право на это. К тому же кто я такой, чтобы тут что-то советовать?

- Почему убийцы Бузины, имена которых известны, до сих пор не осуждены? Что Россия может сделать, чтобы они понесли заслуженное наказание?

— Потому что это невыгодно действующему режиму в Украине. Все же понимают, что тут замешано СБУ. Россию не послушают. Ничего пока не исправить. Это дело очень позорит Украину в глазах и европейской общественности, и в глазах думающих людей на Украине. Все решится, когда поменяется режим.