Российский певец Юрий Лоза прокомментировал ситуацию, сложившуюся с украинскими запретами, когда артистам из России запрещают въезд в страну, считая их опасными для национальной идентичности, но через пару дней могут передумать, вновь открыв для культурного деятеля свою границу

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Юрий Эдуардович, Украина запрещает въезд российским деятелям культуры, но в последнее время включение в этот список стало носить странный характер. Например, исполнителя Филиппа Киркорова сначала признали угрожающим нацбезопасности государства, а через четыре дня передумали. Как такое может быть, что человек за считанные часы стал безопасным?

— Запреты же с чего-то взялись. Это не могло произойти само собой. Значит, были какие-то действия, о которых мы ничего не знаем. Возможно, что-то Киркоров сказал или сделал, что его внесли или не внесли в этот черный список.

«Ненависть к России захлестывает»: Киркоров спел украинскую песню в ответ на запрет въезда в страну © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Знаете, Иосиф Пригожин рассказывал, что когда Валерия собралась в Лондон, ее попросили там не кричать политических лозунгов и посмотрели в ее тексты, которые она собирается петь.

Это общемировая практика, у страны есть свои нормы, есть какие-то установки, поэтому если туда едет артист, он представит, что он будет делать. И всегда есть какие-то люди, которые могут отследить, выполнил он свое обещание или нет.

Но вообще я не могу понять, как может быть песня, музыка политизированной. Едет, например, пианист, играет он, скажем, концерт Шуберта, как он может быть политичным или аполитичным, если он не говорит ни одного слова?

Да и какая разница, кому он принадлежит, какой стране? Кого вообще интересуют убеждения пианиста, который играет Шуберта? Будь он хоть крымнашист, путинист, русофоб, русофил, какая разница, если человек играет Шуберта на рояле? Люди приходят слушать Шуберта или пытаются внести туда политическую подоплеку под его стул? Это же бред!

Я хочу украинцам сказать следующее: ребята, если вы хотите, чтобы у вас все было нормально в стране, вы живите по каким-то общепринятым мировым нормам, ну хотя бы как в Англии действуйте. У вас же есть примеры тех самых стран, на которые вы ориентируетесь и в семью которых хотите вступить. Ну и действуйте так, как действуют они.

Есть артист, что бы он ни думал у себя в голове, что бы он ни делал у себя в стране, вас это, если вы большие, сильные, важные, уверенные европейцы, вообще волновать не должно. Какое вам дело до того, что делает человек у себя в туалете? Чем он обклеил стенки своего гаража? Если вы большие, сильные европейцы.

«Соломинка дружбы»: Киркоров отреагировал на исключение себя из черного списка СБУ © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

- Но ведь на Украине считают, что российские артисты несут угрозу, даже если не кричат лозунгов в Киеве, а думают «не так», может быть, в этом логика запретов?

— Никакой угрозы артист, приезжающий на Украину, не несет, если он не декларирует каких-либо лозунгов, если он не ходит в одежде, раскрашенной в цвета национального флага, если он не машет этим флагом, не кричит какие-то там кричалки, он просто артист, китайский, венгерский, да любой другой. Если он садится играть Шопена, значит, он в этот момент просто несет культуру в массы, все!

- Как вы считаете, к чему в итоге приведет политика культурных запретов?

— Народ верит только в те действия правительства, которые укладываются в его головах. Поэтому украинским руководителям надо принимать осмысленные логичные действия, и тогда на Украине между правительством и народом будет полное взаимопонимание.

- На Украине запреты объясняют стремление сохранить украинскую культуру и украинский язык, сохранят?

— Если на Украине хотят бороться за украинский язык и говорят, что украинский язык подвержен какой-то агрессии, то пусть уберут английские слова, которых гораздо больше сейчас… сейчас английская экспансия идет гораздо более серьезными темпами, чем российская. Украина теряет сейчас свой украинский язык под воздействием английского языка, а не русского.

Посмотрите, сколько слов английских появилось в украинском языке, которые заменили красивые украинские слова. Если сейчас внимательно проследить, волосы встанут дыбом, сколько украинских слов страна потеряла в своем лексиконе и сколько английских приобрела.

Сколько добавилось новых русских слов в украинский? Ни одного! С чем они борются? Нужно обратить внимание в сторону другую, украинские слова вытесняются английскими. Вот эти вот все, даже не английские, а американские, этот сокращенный быдлячий язык. Вот эти «бро», например, которое уже вытеснило «товарища» и «друга». Вот когда украинский парубок кричит «бро», он полностью теряет слово свое первоначальное, которое было в его языке, а они сейчас все так говорят.

Весь это сленг, все эти «хайпы» подменяют украинский язык, а борются с русским. С таким же успехом можно бороться с китайским, он столько же слов принес в украинский, сколько и русский, — нисколько. Украинцам нужно включить голову, и тогда они сразу поймут, что их запреты и борьба за украинский язык должны вестись в другом направлении. Если вас пытаются ударить по левой щеке, а вы пытаетесь защитить правую, это глупость.