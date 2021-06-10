Сегодня не только Россия, но и США воспринимают Украину как источник проблем, который мешает нормальному переговорному процессу, считает политолог Олег Неменский

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Украина.ру.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике. Российский лидер в частности назвал закон о коренных народах Украины «ударом по русскому народу в целом», допустил вхождение Украины в НАТО и напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее десяти минут.

Олег Неменский, отвечая на вопрос, является ли это интервью повышением ставок перед встречей с президентом США Джо Байденом или Россия теперь постоянно будет воспринимать Украину как постоянный источник проблем и угроз, заявил следующее:

- Россия и так рассматривает Украину как постоянный источник проблем и угроз. Более того, Украина и так является территорией, на которой присутствуют страны НАТО в том числе в своей военной составляющей.

Вообще вопрос о вступлении Украины в НАТО — это не вопрос прихода НАТО на Украину, а вопрос предоставления Киеву прав члена альянса. На самом деле никто ей такие права предоставлять не будет, это невыгодно и нецелесообразно. Тем более что это никак не мешает НАТО и так получать от Украины все, что он хочет.

Украина давно уже объявлена «зоной ответственности НАТО», и альянс чувствует там себя свободно. Просто военное сотрудничество идет в основном не через структуру альянса, а через двустороннее партнерство с соседними членами. На практике это непринципиально. НАТО давно присутствует на Украине, и для России это представляет опасность. Это свершившаяся реальность, эта оценка не может быть поставлена под сомнение.

Я думаю, что американское военное присутствие на Украине будет одной из переговорных тем между Россией и США, но будет ли она заявлена сейчас, не берусь судить. По-моему, у двух президентов есть более актуальные темы для обсуждения. Но и этот вопрос может быть затронут, потому что он объективно стоит.

Вряд ли дойдет до того, что сейчас на Украине разместят американские ракеты, а Россия разместит свои ракеты в ДНР/ЛНР. Столь резкое обострение ситуации сейчас не в интересах кого-либо. Я уверен, что сейчас на такие шаги никто не пойдет. Если кто-то и поднимает такие вопросы, то только украинские политики ради нагнетания обстановки. Но не более того.

Сейчас не только Россию, но и Запад интересует разрядка на Украине, потому как Украина оказалась помехой возобновлению нормальных переговорных форматов. Тем более что поставить Украину под полный контроль и наладить систему внешнего управления пока тоже не получается. Украина серьезно зависит от Запада, но во многом действует самостоятельно.

Поэтому никакого абсолютного доверия к Киеву на Западе нет. Скорее даже наоборот, господствует раздражение и даже недоумение в связи с тем, что там происходит.