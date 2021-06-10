Байден и Путин найдут общий язык, поскольку имеют сходное понимание нового передела мира. И в этой концепции, к сожалению, нет места Укроаине, - считает политолог и экономист Михаил Хазин

Рэнкас рассказал, в каком случае оправдаются ожидания Польши от встречи Путина и Байдена © CC0, Pixabay - Михаил Леонидович, до 2024 года Россия по контракту должна прокачивать 40 млрд кубов газа через украинскую ГТС. Причем речь идет о том, что даже после 2024-го транзит может сохраниться. Насколько велика экономическая выгода, почему Россия вообще прокачивает газ через Украину, ведь ее действия по отношению к нам совершенно недружелюбные? Почему мы продолжаем это делать, несмотря ни на что?

— Потому что у нас есть контракт с Западной Европой, а другого пути пока нет. Если будет построен «Северный поток-2», то другой путь появится. Запад несколько лет тому назад выкрутил нам руки, и поэтому контракт подписан до 2024 года. Но утверждать, что этот контракт будет продолжен, достаточно наивно, не говоря уже про то, что как кто-то сказал, «Украина не доживет до 2024 года». Да, разумеется, в той модели мировой геополитики, которая была до недавнего времени, она бы, конечно, продолжила свое существование. Но в настоящий момент всё очень сильно меняется, и это очень хорошо видно по той истерике, которую устроили в Киеве по поводу встречи Байдена и Путина.

Отметим, что выступление Путина на Санкт-Петербургском экономическом форуме, которое было воспринято многими крайне жестким по отношению к Западу, самим Западом было воспринято достаточно позитивно, более того, немедленно последовал ответ от руководителя НАТО Столтенберга, который сказал: «Надо срочно собирать саммит Россия-НАТО, потому что так больше нельзя, отношения очень плохие, нужно договариваться».

Я могу ответить почему. Дело в том, что Байден предъявил уже миру свою модель, и эта модель разительно отличается от модели Трампа. Моделью Трампа была жесткая регионализация, и она не устраивала ни Китай, ни Западную Европу, фактически никого, потому что он разрушал всю систему ВТО, всю валютную систему. Мы сейчас не будем говорить, насколько он был адекватен реальным экономическим процессам, просто это была его модель.

А модель Байдена совершенно другая. Но, правда, нужно отметить, что была ли такая попытка полностью восстановить эту глобальную Бреттон-Вудскую модель в своей исходной чистоте или ее не было — это вопрос сложный. Но уже абсолютно очевидно, что ресурсов у США нет. По этой причине логика, в которой сегодня выступает Байден, она простая. Он хочет сохранить несколько тем глобальных, а все остальное отдать на откуп, грубо говоря, региональным центрам силы.

И ответ Путина, в общем, абсолютно укладывался в эту логику. Он совершенно четко объяснял, что мы не допустим вторжения в нашу независимость, а вот, скажем, по «зеленым» вопросам он готов вести переговоры. И по этой причине по валюте он тоже сказал, что «мы постепенно будем выходить из долларовой системы, потому что США ее разрушают сами». Таким образом, мы видим, что он полностью согласился с той концепцией, которую предложил Байден. В деталях, разумеется, нужно будет обсуждать.

В рамках этой концепции мнение Украины никому не интересно, что, собственно, и вызвало в Киеве истерику, потому что все понимают, что валютные зоны — это территории, на которых будет править бал страна, которые будут контролировать зональную валюту. И абсолютно очевидно, что Украины не будет ни в Евросоюзе, ни в том, что возникнет на ее месте, потому что сейчас идет отчаянная схватка. Грубо говоря, ось Берлин-Париж пытается сохранить свое доминирование на этой территории, а Лондон пытается ее разрушить, для того чтобы взять под свой контроль ту часть, которую он сможет окучить.

Что у них там получится — это отдельная тема, она очень интересная, но к нашей беседе не имеет никакого отношения. Но абсолютно очевидно, что Украина попадает в зону евразийскую. И в этом смысле что там будет происходить — решать будут уже не в Вашингтоне и не в Берлине, что, естественно, у людей, которые находятся на содержании либеральных элит Вашингтона и Берлина, вызывает панику. Потому что перспективы у них безрадостные — уехать бедными эмигрантами в Канаду. Почему бедными? Потому что абсолютно очевидно, что то, что они украли, у них отберут. В условиях экономического кризиса, они еще скажут спасибо, если их не посадят в тюрьму. Вот, собственно, и вся картина мира.

- Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия достроит «Северный поток — 2» до конца этого года. Мы начали как раз разговор с украинской ГТС, понятно, почему украинские политики обеспокоены этим фактом. А какие реальные последствия будут от запуска «Северного потока — 2»?

— В ближайшее время последствий не будет, а самое главное, это все уже не играет никакой роли. Вы поймите, это уже мелкие рюшечки на фоне глобальных геополитических договоренностей. А в рамках глобальной договоренности Украина настолько невесома, что её позиции, её желания, её интересы вообще не будут учитываться.

- А как глобальная реконфигурация, о которой вы говорите, отразится на Украине?

— Скорее всего, будет принято решение, что граница между Западом и Востоком, которая после 1991 года сместилась на Восток, сильно сдвинется на Запад по банальной причине: потому что у Запада больше нет ресурсов это все содержать. Более того, есть страны, которые это понимают и в которых идут по этому поводу очень интересные процессы. Это, например, Польша. Но в Польше имеется национальная элита, а на Украине нет национальной элиты. Там есть большое количество хуторян, которые тянут все, что даже не плохо лежит, а что просто лежит. Поэтому ни о каких национальных интересах Украины речи быть не может в мировом пространстве. Потому что национальные интересы страны олицетворяет национальная элита. Покажите мне: кто в Киеве национальная элита?

- Ведь были какие-то украинские национальные элиты. В какой момент они превратились в сборище барыг? Прямо сразу после 1991-го?

— Вы знаете, я вам рекомендую, имеются совершенно замечательные воспоминания гетмана Скоропадского, который, как известно, руководил попыткой сделать независимую Украину в 1918 году. И если вы почитаете, что он пишет про украинских националистов…

- Про цирк…

— Ну вот один к одному, да. То есть это, еще раз говорю, вся проблема в том, что это по менталитету, по мироощущению хуторяне. Понимаете, они не видят дальше. Когда они видят что-то, что можно утащить к себе, вот это они понимают. Как только речь идет о каких-то интересах — они не понимают, о чем речь идет, они этого не видят.

По этой причине разговаривать тут не о чем. Сегодня эта страна существует только потому, что есть внешние силы. Соединенные Штаты Америки и Германия, в первую очередь США, которые строят на этой территории антироссийский проект. При этом они понимают, что потом его все равно придется отдать, но те взращенные там русофобские силы, они рассчитывают, что они еще долго, несколько поколений будут пакостить. Обращаю внимание, что, выращенные немцами перед Великой Отечественной войной и во время Великой Отечественной силы, они же дотянули до 1991 года частично, как Кравчук, например. И по этой причине с этим надо бороться.

А к слову сказать, когда, соответственно, Переяславская рада, когда эта территория была в составе России триста лет, то эти силы практически вымерли. Вот весь фокус состоит в том, что для того, чтобы они вымерли, должно пройти четыре-пять поколений, условно 150 лет. Вы же не слышали, чтобы было антирусское восстание на Украине во время нашествия Наполеона? Вот в том-то все и дело. И по этой причине, я думаю, что уже мы на многих ошибках научились, и, кстати, тот же Путин объяснял, что создание национальных республик в некоторых местах было главной ошибкой советской власти. Но у нее была логика другая: что мы должны будем расширяться и дальше. То есть они этот вопрос еще не ставили. Поэтому да, это было ошибкой, и ее, конечно же, нужно исправлять. Но да, нам придется помучиться, но с другой стороны, понимаете, те, кто там бойкий, они разбегутся и так. Потому что жить там плохо.

- Получается, Украина рано или поздно в Евразийскую экономическую зону войдет?

— А куда ей еще деваться? Если уж даже Польша войдет. Но при этом, соответственно, возникают разные игры. Типа что хорошего для нас сделает Польша, если мы ей отдадим Галицию?

- Вернуть Лемберг полякам.

— Вы знаете, тут есть целая куча тонкостей, я когда разговаривал с поляками, то есть с настоящими, которые из Польши, и им описывал эту картину, то у них у всех реакция была такая: «Ну почему вы нас так не любите, Михаил Леонидович?» Я говорю: «А что, вы не возьмете Галицию?» — «Ну понимаете, по уму, конечно, ее брать нельзя, но по политическим причинам, идеологическим, нам придется ее взять. Но мучиться мы будем с ними…»

Понимаете, тут никуда не денешься. Все промежуточные территории между двумя центрами силы — у них всегда такие проблемы. Но фактически речь идет о том, что если Галиция будет в Польше, то всех украинских националистов с той территории, которая пойдет в Евразийское пространство, нужно будет переселить туда. Пускай поляки с ними возятся. Я могу вас уверить: в части устроить какой-нибудь геноцид, даже не физический, а моральный — это поляков абсолютно не остановит. Это мы добрые и гуманные, а эти-то нет.