В украинской журналистике работают разные люди. Но те, кто подвергается такому давлению со стороны власти и после этого находит в себе силы и желание оставаться в профессии, вызывают уважение, считает исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Вышинский занимал пост главного редактора портала РИА Новости Украина. Пятнадцатого мая 2018 года его задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса.

В заключении журналист провел 470 дней. В сентябре 2019 года Вышинский был освобожден под личное обязательство участвовать в суде над ним и среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.

День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

Кирилл Вышинский, отвечая на вопрос, как он оценивает нынешнее состояние украинской журналистики и что с ней будет потом, заявил следующее:

- В стране закрывают три информационных телеканала. Вот вам самая яркая иллюстрация состояния украинской журналистики. На моей памяти такого никогда на Украине не было. Было хуже, было лучше, но такого не было никогда. Вряд ли журналистика на Украине будет уважаемой и серьезной профессией, если власть так легко обходится со СМИ.

С другой стороны, это возвышает тех, кто продолжает работать в этих условиях, и уважение к этим людям, которым приходится действовать под таким давлением, будет расти. Я не могу сказать, что считаю уважаемыми людьми всех своих коллег, которые работают сегодня на Украине. В украинском телевизионном эфире и телевизионной журналистике работают разные люди. Но те, кто подвергается такому давлению со стороны власти и после этого находит в себе силы и желание оставаться в профессии и выходить в эфир, вызывают уважение.

Когда я жил на Украине, я отмечал этот праздник, но это было очень давно. Для меня самым запоминающимся стало 6 июня 1997 года. Я тогда работал в Днепропетровске, и в этот день произошел знаменитый оползень в ж/м Тополь, когда под землю ушел высотный дом, часть детского сада и школы. Это была серьезная техногенная катастрофа.

Я прекрасно помню, как тогда сплоченно, дружно и самоотверженно работали днепропетровские журналисты. Остальные дни журналиста уже были не такими яркими. Времена менялись, отношения в журналистской среде менялись. Но тот день мне запомнился. Правда, мы все равно ничего не праздновали, потому что все освещали эту техногенную катастрофу. Но тогда мы прекрасно понимали цену профессии, потому что ровно в таких ситуациях информация должна быть по-настоящему необходимой, оперативной и объективной.

В этом году я ничего специально придумывать не буду. 6 июня — это еще и день рождения Пушкина. Скорее всего, я могу оказаться где-нибудь возле памятника ему в Москве, чем на каком-нибудь мероприятии, связанном с Днем журналиста Украины.