Запрет на покупку электричества в РФ мог бы привести к серьезным проблемам, если бы его собирались придерживаться, рассказал украинский энергоэксперт Юрий Корольчук в интервью изданию Украина.ру

- Буквально несколько месяцев назад была ситуация, когда электричества на Украине не хватало и его закупали в России и Белоруссии. И вот президент Владимир Зеленский подписывает закон о запрете импорта электроэнергии из РФ и РБ. Зачем это было сделано?

— Весь этот сыр-бор о запрете импорта электричества — на самом деле внутренний украинский конфликт.

Кто придет на смену украинским олигархам. Украинский интерес Ротшильдов © AFP, Fabrice COFFRINI Виктор Пинчук, часть Игорь Коломойский, ну и другие трейдеры, которые работают на рынке.

Им выгодно взять дешевую российскую электроэнергию и потом продать ее на Украине подороже.

Другая сторона конфликта — компания ДТЭК Рината Ахметова, которая владеет самой большой группой тепловых электростанций. Условно говоря, они могли бы произвести тот объем электроэнергии, что закупался в РФ.

- Насколько это существенные объемы для Украины и России?

— Это на самом деле небольшой объем, для России так вообще микроскопический, но тут у нас некоторые готовы за копейки удавиться, хоть и некрасиво так говорить, но это правда.

И, как я понимаю, есть еще сверхзадача — довести все до отсоединения Украины от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией. Сделать это будет очень сложно, я даже не представляю как, но такие намерения просматриваются.

- Какие последствия могут быть для Украины, если поставок электричества из России и Белоруссии больше не будет?

— В зимних условиях была необходимость импортировать определенные объемы электроэнергии, без которых могли быть и веерные отключения, и технические аварии на тепловых электростанциях (ТЭС).

Ситуация возникла из-за того, что ТЭС использовали запасы угля, накопленные для прохождения зимнего периода, для производства электричества по коммерческим контрактам, а о населении они решили забыть.

Сейчас в реках много воды, активно включаются в работу гидроэлектростанции, чего не было в прошлом сезоне, была «сухая» весна и зима. Теория заговора и веерные отключения электроэнергии в Украине © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

С «зеленой» энергетикой проблема, закупки электричества этой генерации правительство ограничивает из-за слишком высокой цены.

ТЭС включаются только в периоды пиковой нагрузки — вечером и утром, — но они тоже сократили производство электроэнергии.

То есть дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме в моменты пиковой нагрузки сейчас также не исключается.

Чтобы покрыть недостающие киловатты, закупалось электричество в Белоруссии и РФ. И я вам скажу, что без этого объема невозможно будет свести баланс.

Не уверен, что можно будет ожидать веерных отключений, но то, что возможны провалы в энергообеспечении и нештатные ситуации, однозначно.

- И как же украинская власть собирается решать эту проблему?

Тут на самом деле очень смешная ситуация. Хотя Зеленский и подписал этот указ о запрете импорта, окончательное решение все равно принимает Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Кроме того, Зеленский же не запретил брать аварийную помощь или осуществлять перетоки с РФ и РБ, потому что это единая система.

Это такие двойные стандарты: я запрещаю, я молодец, но, если будет нужно, мы получим эту электроэнергию из России и Белоруссии. Скорее всего, летом ее будут даже больше брать, чем прошедшей зимой.