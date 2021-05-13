Родителям школьников и даже дошкольников в Украине приходится сталкиваться с трудноразрешимыми проблемами, которые не должны были бы возникать, если бы реформа образования проводилась с целью улучшения образования

Но цели, похоже, другие: качественное образование фактически становится платным и требует больших средств.

Об этом на условиях анонимности рассказала изданию Украина.ру жительница Киева Кристина, мама двоих сыновей.

— Кристина, с чем вам пришлось столкнуться в процессе реформ школьного образования?

— В этом году в Киеве в рамках реформирования школьного образования у школьников и у их родителей возникают новые сложности. Реформа проходит в несколько этапов, когда нужно произвести разделение школы на начальную, это 1-4 классы, на гимназию, это с 5-го по 9-й классы, и на лицеи, это уже 10-12-е классы.

У меня старший сын 9-й класс в этом году должен окончить. Но теперь 25 школ нашего района перестали быть полными школами, осталось только 10 школ, которые будут теперь лицеями, будут набирать детей в 10-12-е классы. Естественно, родители сейчас в ужасе… Потому что и так в этих школах неформально существуют поборы, а теперь вообще непонятно, что будет…

- Но ведь есть определённые процедуры поступления?

— Конечно, поступать дети в лицеи будут на конкурсной основе. Естественно, детям будет сложно, мы ведь отсидели несколько карантинов в связи с коронавирусом. Дети толком в школу не ходили: то объявляли карантин, потому что в соседнем классе кто-то ковидом заболел, то новый карантин, потому что в нашем классе было заболевание. Госзаказ на рабов. Про украинское «образование» © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Таким образом, несколько месяцев нас в школе не было, обучение шло дистанционно. Слава Богу, отменили в этом году государственную итоговую аттестацию, потому что наши дети и в прошлом году четвертую четверть едва доковыляли, в кавычках — некоторых условно переводили, потому что другого выхода не было, не было у них возможности толком учиться. В этом году отменили аттестацию снова из-за карантинов. Но все равно детям, которые будут поступать в вузы, необходимо усвоить программу.

- Каким образом они могут это сделать?

— Будут ходить к репетиторам, на подкурсы… Всё это платно. Вообще относительно качества образования в школах можно сказать, что оно очень и очень желает лучшего. Если на уроке учитель говорит: кто не понял, пожалуйста, оставайтесь после уроков, есть дополнительные занятия, естественно, они уже оплачиваются родителями.

Если ходит ребёнок на такие занятия, то внезапно у него становятся оценки получше. А если не ходит, так оценки похуже. Собрали деньги, походили — снова получше. Так вот.

- А что со старшеклассниками в связи с сокращением школ? Куда идти, если в лицее не хватит мест?

— Напряженная ситуация. Мы погуглили, есть в нашем районе технические учебные заведения, ПТУ. Но они ведь тоже задыхаются, их ещё раньше начали реформировать. Поставили на содержание местных советов, а местные советы сказали: зачем они нам нужны, они обслуживают не только территорию нашего города, там и приезжие учатся. В общем, ситуация аховая. Образование "на удаленке". Пятая часть украинских детей оказалась вне учебного процесса © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Но есть и еще более аховая ситуация — с поступлением детей в первый класс. Я это знаю, потому что у меня есть сын, который в этом году должен в первый класс идти. В прошлом году не пошли, потому что в расположенной рядом с нами школе был ковид, а возраст позволял подождать. Теперь надо идти. А в школе говорят: мы принимаем только тех детей, которые местные…

- Местные?

— Каждая школа имеет свою территорию обслуживания и принимает детей, зарегистрированных на этой территории. Если ребёнок не зарегистрирован и если кто-то из родителей не зарегистрирован и не проживает на этой территории, то идите куда хотите.

С одной стороны, понятно, нам объясняют: боремся с теми, кто понаехал, школы переполнены детьми, которые не являются детьми территориальной общины Киева, это дети приезжих… Мало того, есть, например, школа, ребёнок туда на подкурсы ходил, потом туда поступает. А в соседнем подъезде такой же ребёнок живёт, но ему места не остается. Всё понятно: экономят бюджет якобы в интересах киевлян. Но у нас, например, нет регистрации на территории, обслуживаемой школой, куда я хотела бы направить ребёнка. А без регистрации — до свидания…

- Что же делать в такой ситуации?

— Все ищут выход как кто может. Сейчас, например, процветают юристы, которые оказывают услуги быстрой регистрации: сегодня прописали, справку выдали, завтра ты пошел, записал ребенка в школу, а потом — иди и выписывайся потихонечку. Хотя, как нам рассказал директор, в течение года будут делать перекрестные проверки и смотреть, действительно ли дети проживают не территории обслуживания школы или нет. Бортник: Благодаря «Украинской школе онлайн» мы наконец-то поняли какое у нас образование © стрингер

- И если нет?

— На мой вопрос, что будут делать, если такое обнаружится, отчислять? Ответили: не знаем.

Кроме всего прочего есть ведь четко установленное количество детей, которых набирают в первые классы. Например, у нас в Киеве набор был закрыт до 5 мая. В школу, которая обслуживает примерно треть нашего района в центре Киева, на 90 мест (в первых классах. — Ред.) принесли за два дня 70 пакетов документов. То есть остаётся 20 мест, думаю, сейчас они уже заполнены.

А если остаются вдруг вакантные места после того, как набрали детей по месту прописки, тогда эти места выставляются на своеобразный аукцион, на жеребьевку. Количество пакетов документов не ограничено. Чтобы иметь какую-то гарантию, родители должны подавать документы, условно говоря, в десять школ… И невозможно понять, выберут твоего ребёнка или нет. Школа по телевизору: на Украине появится новый формат уроков для детей © pixabay.com

Такая вот ситуация с будущими первоклассниками. А со старшеклассниками — просто караул. Потому что родители, когда ребёнок в школе, решают несколько вопросов. Вопрос первый: знают, где ребёнок находится хотя бы половину дня, плюс что-то он там и подучит.

- Только подучит?

— Да. У моих знакомых ребенок в 11 классе учился, говорят, чисто номинально ходил в школу, а всё остальное время ходил к репетиторам — для того чтобы хорошо сдать ВНО (внешнее оценивание. — Ред.) и поступить на бюджетное отделение университета.

Есть ещё такая ситуация: допустим, муниципальная школа, если она работает в одну смену, то в 13:30 примерно она замирает, в два часа дня уже нет никого. Но во вторую часть дня в этой же школе могут арендовать помещения, классы частные школы. Мало того, дети ходят на какие-то кружки или на дополнительные предметы в эту частную школу, которая находится здесь же, в этом же здании. То есть фактически две школы работают в одном здании, только одна муниципальная, другая частная. Образование СССР: как закладывали атомную бомбу © commons.wikimedia.org, Степан Дудник

И педагогический состав муниципальной школы на треть или больше работает в частной школе вторую половину дня. Поэтому у нас, конечно, сумасшедшая ситуации с директорами школ, которые знают, что заработают таким образом любые деньги. При этом родителям говорят: знаете, вашего ребёнка надо записать на риторику, на какой-то ещё предмет дополнительно… В целом всё это выливается в какие-то невероятные суммы.

Что касается перехода в старшие классы, то есть закон об обязательном полном среднем образовании, а вот где его получить — это уже проблема родителей. Если мы сейчас подаемся в 10 класс и не проходим по конкурсу аттестатов или по другим причинам, то остаётся либо техникум… Хотя и там будет теперь ажиотаж, потому что таких, как мы, будет масса.

Ведь только в нашем районе, как я уже говорила, 25 школ прекращают набирать старшие классы, и только 10 школ остается. Куда девать этих лишних детей, совершенно непонятно. Перевести в другую школу — но там ведь такая же ситуация. Думаю, уровень коррупции будет запредельный.

- Кристина, мы хотели бы опубликовать это наше интервью в Украине.ру…

— Только не называйте мою фамилию, мне ведь еще детей устраивать в школу — одного в лицей, другого в первый класс. А о том, что я рассказала, у нас хоть и говорят, но строго — на кухнях, вслух произносить эти вещи, а тем более писать о них в СМИ не позволительно.