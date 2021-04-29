Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с социологом Евгением Копатько о невозможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского и о том, каким образом и как скоро можно улучшить отношения России и Украины

В последние дни в российской и украинской прессе, в социальных сетях, среди экспертов и политиков, а также среди обычных пользователей идёт много разговоров о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

- Евгений, как Вы считаете, такая встреча вообще реальна или это всё из серии только разговоров, а не дел?

— Анна, сегодня я совершенно не вижу оснований для такой встречи. Совершенно! И особенно после последнего заявления Владимира Зеленского, касающегося Ватикана. Основная причина в том, Донецку, Луганску и Киеву нужно вести диалог. Задача киевской элиты сегодня никаким образом не идти на этот диалог. Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Евгений, почему Владимир Путин, по-Вашему, не хочет ехать в Донбасс, а Владимир Зеленский в Москву?

— Анна, Владимир Путин сказал, что это внутреннее дело Украины. И тем самым он ставит границу. Россия — гарант, но не сторона. Зеленский поехать в Москву потенциально может, но смысла нет. Совсем скоро придётся и России, и Украине отвечать на вопрос, что делать с 600 тысячами граждан России. С теми людьми, что за два года получили паспорта. Это новая реальность, с которой придётся работать.

- Зеленский собирается обсуждать ситуацию в Донбассе, возможно, будущее Крыма. А в Кремле говорят, что ни Донбасс, ни Крым обсуждать не собираются, но готовы говорить об улучшении российско-украинских отношений. Какие аргументы, как Вы предполагаете, стоят за этими позициями? Возможна ли вообще при таких подходах встреча глав государств?

— Повторюсь: я очень скептически отношусь к факту возможной встречи действующих президентов России и Украины. Слишком много предварительных условий, которые нужно обойти. Без диалога на Донбассе встреча в Москве невозможна. Я для себя вижу сегодняшнюю ситуацию именно так. Как думают политики дипломаты и руководство России я не готов сказать.

- Президент Украины говорит о модернизации Минских соглашений, а Путин как всегда настаивает на их неукоснительном выполнении. Охарактеризуйте позиции сторон, как Вы их понимаете. В чём, как Вы считаете, они могут найти общие точки соприкосновения и при каких условиях? Андрей Суздальцев: Зеленский просто хочет использовать Путина в своих интересах © Владимир Трефилов

— Я считаю, что раз Минские соглашения не работают, а не работать они начали далеко не вчера, а сразу после подписания, то говорить об их модернизации не приходится. Минские соглашения уже седьмой год не работают, между прочим. Как можно говорить о модернизации того, что не работает? Модернизировать можно лишь то, что работает, а если это не работает, то о какой модернизации можно думать вообще? Минские соглашения были подписаны после Иловайска и Дебальцево. Я полагаю, что разговоры о модернизации — это затягивание ситуации. Снова и снова. Для Донбасса, я считаю, это не выгодно, а вот для Украины это может быть даже и выигрышная позиция. Для Донецка же ситуация ужасна. Модернизация — это всё равно про затягивание проблем Донбасса, а не про их решение.

- Евгений, как Вы сами полагаете, что может не декларативно, а реально способствовать улучшению российско-украинских отношений?

— В нынешнем формате ничего. Запад усиливает давление на Россию. Бывшие советские сателлиты ведут агрессивную политику против Российской Федерации. Эту историю возглавляют Британия и США. Скорее всего, будут ждать от России только уступок. Скорее всего, будет тенденция только к ухудшению отношений. Велик и санкционный ущерб: финансовый, политический, имиджевый.