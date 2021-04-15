На фоне противостояния с Западом Москва должна создавать свои СМИ и «фонды Сороса», которые занимались бы продвижением по-настоящему демократических ценностей, присущих только России, считает руководитель информационного агенства NewsFront Константин Кнырик

Сотрудничают со спецслужбами: США ввели санкции против NewsFront и еще 3 новостных сайтов © CC0, Pixabay

Ранее США ввели санкции против новостных сайтов SouthFront и NewsFront, портала «Фонд стратегической культуры», а также агентства «Инфорос». Утверждается, что эти сайты якобы управляются российскими спецслужбами, «фокусируются на вызывающих разногласия в США темах, очерняют американских политических кандидатов и распространяют вводящую в заблуждение и ложную информацию».

- Константин, чего такого в последнее время ваш сайт мог написать, что вызвало подобную реакцию американской стороны?

— За комментариями по этому поводу нужно обращаться не ко мне, а к психологам. Это такая психологическая проекция, когда человек, совершающий определенные поступки, пытается убедить всех в том, что это делают другие люди.

Американский истеблишмент привык к тому факту, что если есть какое-то средство массовой информации, то оно обязательно курируется спецслужбами. У них так принято, но они почему-то считают, что такая же история есть в России. Это определенный диагноз.

Если говорить о том, за что введены санкции, то они пишут, что мы якобы курируемся ФСБ. Почему ФСБ? Бог его знает. Но пусть будет ФСБ, мы не против.

Вообще я действительно считаю, что у нас не хватает серьезной предметной работы со стороны спецслужб и официальных государственных органов в информационном пространстве. Более того, я бы очень хотел, чтобы на фоне очевидного противостояния с Западом у нас появились свои «соросы», причем не один, а несколько. Они могли бы финансировать продвижение реальных общечеловеческих ценностей и демократии, которые сегодня остались присущи только России.

- Как вы вообще отреагировали на попадание под санкции?

— Мы по этому поводу достали пармезан российского производства, нарезаем сало, переданное нам нашими спецслужбами на Украине, открыли крымское вино и празднуем. Потому что это признание.

- Чем чреваты эти санкции в плане попадания в новостные агрегаторы и других технических моментов?

— Нас уже давно зачистили в «гугле», нас давно пытаются зачистить в социальных сетях, у нас одних из первых без объявления причин зачистили Youtube-канал. Мы прекрасно понимаем, что благодаря нашей работе рушится пропагандистская мифология Запада. Никаких последствий для нас нет и не будет.

Более того, сотни иностранцев пишут к нам в агентство с предложением помочь в распространении нашей информации через свои социальные сети. Нас все равно находят, нас все равно читают. Существенно осложнить работу информационного ресурса в 21 веке — это задача практически невыполнимая.

У меня никаких беспокойств по этому поводу нет, и мы будем дальше работать.

- Кстати о Youtube-канале. Вам удалось добиться вразумительного ответа о причинах блокировки?

— Нет, конечно. Они не ответили ни на одно письмо и после введения санкций тем более не ответят. Мы даже не тратим на это время, осваиваем новые альтернативные площадки. У нас сейчас с видеоконтентом проблем нет, мы нашли, где его размещать и как его распространять так, чтобы он доходил до конечного потребителя, который заинтересован в том, чтобы знать правду и видеть реальную картину.

- Нужно ли нам тоже запрещать СМИ со статусом иностранных агентов, или мы с ними и так справимся?

— Это философский вопрос. Все зависит от целей и задач, которые преследуют эти СМИ, если таковыми их можно назвать. Сегодня их задача — раскачать майдан в России. То есть они преследуют цели и задачи, которые являются для России антигосударственными. В рамках этого нам нужно принимать какие-то меры. Потому что маркировка иностранного агента или штраф за ее отсутствие недостаточно.

Более того, речь должна идти не только о СМИ, но и о тех площадках распространения информации, которые полностью контролируются западными спецслужбами (Facebook, YouTube, Twitter). Причем я не сторонник того, чтобы мы сначала создавали альтернативные площадки, а потом принимали меры в отношении этих.

Раз уж у нас рыночная экономика, то когда эти площадки прекратят свою работу в России, альтернатива естественным путем появится сама по себе.