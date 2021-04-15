Украину не примут в НАТО, поскольку в Альянсе есть страны, которые не хотели бы портить свои отношения с РФ, считает депутат Госдумы из "Единой России" Андрей Козенко

- Андрей Дмитриевич, как вы считаете, насколько реально прекращение гражданской войны в Украине в случае вступления в НАТО?

— Я не думаю, что Украина начала обстреливать Донбасс только из-за того, что очень хотела вступить в НАТО. Хотя жители Донецкой и Луганской Народных Республик в этой ситуации как раз и являются заложниками. Скорее это западные спонсоры киевских властей стремятся к тому, чтобы разместить свое вооружение как можно ближе к российским границам.

А вот зачем им это нужно, совсем другой вопрос. Поэтому, к сожалению, вступление Украины в НАТО не улучшит, а, наоборот, обострит обстановку, причем не только в Донбассе, но и на всей украинско-российской границе.

- Как вы считаете, почему Зеленский решился на упрек в адрес Байдена? Насколько США заинтересованы во вступлении Украины в НАТО?

— Это даже не упрек, а скорее шантаж. Очевидно, Зеленский понимает, что время его правления будет минимальным, и старается «откусить» кусок побольше от американского пирога.

При этом он забывает, что даже в должности президента он остается всего лишь пешкой в игре, которую ведут гораздо более крупные игроки. А значит, его приступы детской жадности с требованием дать ему побольше танков и пистолетиков, вряд ли будут восприняты всерьез.

В конце концов, голос США не единственный и далеко не решающий в вопросе о членстве в НАТО.

- Действительно ли Зеленский рассчитывает на вступление Украины в НАТО? Ведь как неоднократно говорилось, эта тема для Украины закрыта, поскольку существует ряд регламентирующих условий, по которым Украина не проходит в альянс? Какие варианты возможны в этой ситуации? Может ли Альянс пойти в этом случае на изменение своего регламента? Или создаст для Украины особые условия?

— Никто для Украины не будет создавать особых условий или регламента, это очевидно. Страна, которая идет по миру с протянутой рукой, где нет средств не только на выплату зарплат, но даже на вакцинацию от коронавируса, никак не может стать полноправным участником какого бы то ни было военного альянса.

Да и по сути ведь речь идет исключительно о предоставлении площадки для размещения американских войск, а не о полноценном членстве. Понятно, что Украине терять нечего, но в НАТО есть и другие страны, которые сегодня не готовы окончательно разрывать отношения с Россией, тем более что в любом случае перевес будет на нашей стороне. Об этом не только наши специалисты говорят, но и предупреждают зарубежные.

- В последние дни складывается впечатления, что власти Украины, а также местные радикалы и «горячие головы» умерили риторику в отношении России, отказываются от «военного решения» вопроса Донбасса. На ваш взгляд, с чем это связано?

— Пока Украина вымаливает поддержку Запада, Россия предоставляет реальную защиту своим соотечественникам. Причем, хочу подчеркнуть, исключительно мирными методами. За последние семь лет проведена огромная работа по оказанию гуманитарной помощи, налаживанию связей и взаимодействия во всех сферах между ДНР, ЛНР и Российской Федерацией.

В РФ признают документы, выданные в республиках. В упрощенном порядке предоставляется гражданство дончанам и луганчанам. Более 420 тысяч жителей Донбасса уже получили российские паспорта. Они являются гражданами РФ, и страна несет ответственность за их безопасность в том числе (всего в на неподконтрольной Киеву территории Донбасса проживает №,8 млн человек — Ред.).

Ситуация за это время настолько далеко ушла, что даже на Украине понимают — обратного пути нет. Украина на сегодняшний день не может предложить республикам Донбасса ничего такого, ради чего они бы захотели к ней присоединиться.

В этом конфликте возможно исключительно мирное решение, но для этого нужно пойти на уступки, а к этому пока киевские власти не готовы.

- В интервью журналу Time Зеленский заявил, что передвижения российских войск, которые Киев, США и Европа выдают за «агрессивные действия» на украинской границе, станет проверкой отношений Запада и Украины. Какой выбор в этой ситуации сделает Запад?

— По поводу передвижения российских войск внутри России не раз Кремль напоминал, что это внутреннее дело страны, а не Украины, не Европы и уж тем более не США.

Кроме того, было бы наивно полагать, что Россия оставит без внимания усилившуюся военную активность именно с американской стороны вблизи своих границ. Что по этому поводу намерен делать Запад?

Если речь о Европе с ее устаревшим вооружением и слабой военной подготовкой, то она, скорее всего, будет просто наблюдать. А США, я надеюсь, все-таки перестанут дразнить медведя и расшатывать международную обстановку.

- Советник главы Пентагона в период президентства Трампа Дуглас Макгрегор в статье для журнала The American Conservative предупреждает, что если в случае обострения конфликта в Донбассе в него вмешается Россия, то возникает реальная угроза полномасштабного столкновения НАТО и России, в результате чего под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе. Реально ли перевес России настолько велик? И как вы лично прогнозируете эту ситуацию?

— Подобные прогнозы — прерогатива военных экспертов. Я лишь хочу напомнить, что Россия — великая ядерная держава, которая находится у себя дома, на своей исконной земле. На чьей стороне будет перевес, по-моему, очевидно.

Поэтому я бы посоветовал перестать США бряцать оружием и делать громогласные заявления, а перейти в режим конструктивного диалога, без угроз, запугиваний и бесконечных санкций.