Президент Украины Владимир Зеленский оказался меж двух огней — между олигархом Игорем Коломойским и Вашингтоном, и все дальнейшие пертурбации в парламенте будут зависеть от действий бизнесмена, считает украинский политолог Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Андрей Золотарев рассказал в интервью изданию Украина.ру.

— Андрей, украинские эксперты говорят о наметившемся, а некоторые — и о произошедшем уже расколе в партии «Слуга народа». Насколько реальным, с вашей точки зрения, выглядит раскол фракции «Слуги народа» и утрата ею устойчивого большинства в ближайшей перспективе?

— Все зависит от того, какой сценарий возьмет на вооружение Коломойский в этой ситуации. Если он предпочтет выждать, то, я думаю, это событие немножко отодвинется во времени. Если он предпочтет действовать немедленно, то я думаю, что вкупе с тем, что мы увидели за последнюю неделю — это смещение [депутата Александра] Дубинского с поста главы киевской организации и через день исключение его из партии [«Слуга народа»] — логически это проистекало.

Потому что санкции США по отношению сначала к Дубинскому, затем к Коломойскому резко ускорили этот процесс. То есть это могло длиться достаточно долго, поскольку понятно было, что клиентела Коломойского и «Слуга народа» движутся по расходящимся направлениям. И тут вопрос времени, когда все это перейдет в фазу обострения.

- В одном из предыдущих интервью вы сказали, что американцы будут жестко дожимать ситуацию с Коломойским, притом что, очевидно, Зеленский не хочет вступать с ним в прямую конфронтацию. С кем ссориться для него опаснее: с Коломойским или с Вашингтоном?

— Это, знаете, выбор между двух огней: если Вашингтон будет жарить на медленном огне, то Игорь Валерьевич может очень быстро сделать фастфуд, то есть быстрее создать неприятности. Но, скажем так, по мощи и в силу известных обстоятельств понятно, что потенциал Вашингтона на порядок больше. И тут, собственно, выбор из двух зол, и выбирают меньшее. Выбор очевиден, но пока что, выбирая между Вашингтоном и Коломойским, выбор делают не в пользу последнего.

Судьба украинского олигарха. Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского

- Разговоры о возможности новой коалиции в Раде тоже связаны с опасениями, что Коломойский может избрать «сценарий фастфуда»?

— Да, это доказывает, что нет дыма без огня, что таки ситуация накалилась и это вопрос, я думаю, ближайшего времени, когда вслед за Дубинским потянутся и другие, поскольку у Коломойского достаточно влияния, чтобы привлечь не только те 40 человек, которых он протежировал, но и тех, кто по тем или иным причинам недоволен положением дел во фракции. А таковых хватает, поскольку, если мы говорим о внутрифракционном раскладе, то порядка 170-180 человек во фракции ориентируются на Зеленского на данный момент, а остальных по разным причинам можно отнести к внутрипартийной фронде.

Что отсюда проистекает: поскольку «За життя» теперь превратилась в идеологического оппонента президента в силу известных причин, с [экс-президентом Украины, депутатом ВР, лидером партии «Европейская солидарность» Петром] Порошенко после обвинений его в коррупции — личностный конфликт, «Голос» недееспособен, то остается только «Батькивщина». И здесь у [лидера «Батькивщины» Юлии] Тимошенко получается золотая акция.

Первый пошел: большая охота на Коломойского - С претензией на премьерство?

— Конечно, Юлия Владимировка как опытный политик просто за спасибо не пойдет на такой политический союз: у нее есть целый ряд принципиальных позиций по земле, она довольно резко выступает против внешнего управления, и она достаточно жесткий и харизматичный политик. И этого боятся, поскольку действительно боятся заполучить слишком сильного премьера.

- На днях депутат от «Батькивщины» Михаил Волынец сообщил, что переговоры о коалиции «Слуги народа» и «Батькивщины» ведутся еще с прошлого года…

— Да! Я с прошлого года об этом говорил, но мне говорили: ты работал с Тимошенко, ты личные симпатии переносишь, ты, дескать, все фантазируешь. Но вполне респектабельный и уважаемый человек это подтвердил. Поэтому то, что я говорил еще с прошлого года, это правда.

- А почему переговоры тянутся так долго?

«Страну не соберём». Тимошенко предупредила о возможном развале Украины © AP,

- Волынец также рассказал, что поднимался вопрос о том, чтобы часть депутатов из команды Тимошенко могла возглавить министерства. Вам что-то известно на этот счет?

— Да, если этот «брак по расчету» оформится, то такие направления, как аграрное и жилищно-коммунальное хозяйство, могут быть кооптированы представителями «Батькивщины»: [Вадимом] Ивченко, [Алексеем] Кучеренко… Как раз по этим направлениям у Тимошенко хороший кадровый потенциал.