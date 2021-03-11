Директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в комментарии изданию Украина.ру рассказал, к каким последствиям может привести запрет «Оппозиционной платформы — За жизнь» и Партии Шария, а также арест Виктора Медведчука

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Дело в том, что технологи Зеленского окончательно взяли курс на усиление репрессий в отношении политических противников, и это в первую очередь касается той части политического класса, которую представляет Медведчук. И если они уж пошли по этой дорожке, значит, они будут вынуждены идти дальше. Их тянет вперед инерция, и остановиться они уже не могут. Иначе зачем было это начинать.

Мне кажется, что помимо всего прочего тут присутствует контекст внешнего управления. Причем не только управления, которое реализуется через прямые указания со стороны американцев и послов стран G7, но и внутренней цензурой украинской власти, которая страшнее внешней. Зеленскому и его технологам хочется понравиться Байдену и показать ему, что, мол, я свой.

Раньше ему ничего не удавалось сделать в этом контексте, но нападки на Медведчука имеют для Зеленского дополнительную ценность, поскольку он думает, что понравится Байдену и привлечет позитивное внимание американцев. Чем закончится? Я думаю, они все же добьются разгрома ОПЗЖ. Они выведут их из активной политической жизни тем или иным способом.

Но для украинской политики в целом это не будет иметь особых последствий, поскольку у нас оппозиционная деятельность и так сведена к минимуму. Она в значительной степени формальна. Даже если иметь в виду парламентскую оппозицию, она тиха, как украинская ночь, она беспомощна, она не может предложить никаких контраргументов по поводу любых действий властей, в том числе незаконных и репрессивных.

Но такова особенность нашей ситуации. Все, что связано с демократическим процессом, — это все имитационные вещи. А суть происходящего — репрессии и подавление оппонентов в любых формах, в том числе путем судебных исков и внесудебного преследования.

От редакции: В четверг, 11 марта, состоится заседание СНБО. По информации украинских СМИ и различных источников, приближенных к Офису президента, на нем предполагается рассмотрение ряда важных вопросов, в том числе ареста народного депутата Виктора Медведчука и запрета деятельности ОПЗЖ и Партии Шария. При этом ОПЗЖ является парламентской партией, Медведчук — ее лидер, а Партия Шария получила значительные фракции в ряде региональных представительных органов.