Российский политтехнолог Марат Баширов прокомментировал для издания Украина.ру соглашение о производства вакцины «Спутник V» в Италии

— Политика вмешивается в вопросы защиты граждан не только в тех государствах, которые признаются неразвитыми, но и в Европе.

Закупать «Спутник V» готовы даже противники РФ, а Украина продолжает вымирать © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

То есть задача — не пускать российскую вакцину в Европу, потому что кое-кто считает, что это мягкая сила. На самом деле это глупость. Люди в конечном итоге жертвуют жизнями других, исходя из политических соображений.

От редакции: 8 марта стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии. Ранее еще одна европейская страна, Словакия, закупила два миллиона доз российской вакцины.