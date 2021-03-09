— Политика вмешивается в вопросы защиты граждан не только в тех государствах, которые признаются неразвитыми, но и в Европе.
Всем очевидно, что российская вакцина эффективна, она дешевая. Ее производство можно очень быстро наладить. И Россия не скрывает, что она готова предоставлять формулу этой вакцины. Но политические события, которые вроде бы происходят в каждой стране отдельно, в том числе и в Европе, централизованно координируются.
То есть задача — не пускать российскую вакцину в Европу, потому что кое-кто считает, что это мягкая сила. На самом деле это глупость. Люди в конечном итоге жертвуют жизнями других, исходя из политических соображений.
От редакции: 8 марта стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии. Ранее еще одна европейская страна, Словакия, закупила два миллиона доз российской вакцины.