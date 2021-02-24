Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с Владимиром Жириновским о переменах, продовольственных сертификатах и будущих выборах

Владимир Жириновский о том, почему Донбасс стремится в Россию © РИА Новости, Илья Питалев - Владимир Вольфович, на встрече с лидерами думских фракций президент возложил на них особую ответственность за перемены, которых ждут граждане. Как вы считаете, в чём это будет выражаться?

— В парламенте уже много лет четыре партии, это основа нашей политической системы. Не всем они нравятся, особенно левые партии. Да и партия власти тоже не может похвастаться большими успехами. Но это в любой стране мира. И у нас очень много других партий. Все могут идти на выборы. Это больше десяти партий. И чтобы пройти в парламент, нужно получить четыре миллиона голосов. Если они могут, те, кто сегодня на улице, пожалуйста, и они будут в парламенте. Но злиться, стонать, скулить, новые лица, старые лица. Пожалуйста, идите и требуйте поддержки у избирателей. Но кто вы такие? Тридцать лет демократии в России, вы проснулись в 2021 году. И что вы будете делать?

На программы посмотрите. У всех программы-то одинаковые. Возьмите «Справедливую Россию», все у нас воруют. Все наши законы подают как свои законы. Ничего не умеют. И вся фракция из перебежчиков состоит. То из КПРФ, то от нас, то ещё откуда-то.

А новые партии? Опыта же никакого. Вы ляжете на стол к хирургу, если он вчера получил диплом врача? Нет. Вы скажете, давай врача, который тысячу операций сделал. Вы сядете в самолёт, если летчик вчера окончил лётное училище? Нет, вы сядете в самолет, где лётчик тридцать лет за штурвалом. Так и здесь. У них нет никакого опыта. Они никто. Ничего не умеют, ничего не знают. Легче всего орать на улице «Долой!». Что, вы не помните 1917 год? Долой царя. Царя не только убрали, а ещё и убили. Долой временное правительство! Ушло. И что мы получили? И при Горбачёве. Долой КПСС! Долой Советскую армию! Долой КГБ! Всё разогнали. Что получили?

Поэтому много авантюристов на улице. Много лиц, связанных с западными спецслужбами. Поэтому граждане должны быть осторожны. И доверие своё отдать тем, кто себя уже проявил за 20-30 лет. И особенно тем, кто не является сторонником устаревшей идеологии, левые партии. Эсеры и КПРФ. И те, кто не доволен нынешним положением дел. Тогда у них есть возможность обратить свои взоры на ЛДПР.

- Президент позитивно отреагировал на ваше предложение ввести продовольственные сертификаты. Но нет ли в этом предложении рисков этического характера. Не будут ли расти цены?

Жириновский назвал Зеленского дураком © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Это поддержка, это помощь, это нужно радоваться, что государство, и пока этого нет. Мы настаиваем, для безопасности тех групп населения, которые имеют очень низкие доходы. И это во всём мире известная практика. То есть надёжность, чтобы ни одного голодного не было в стране. Это мы через такие сертификаты, если они будут введены, эту часть проблемы решим. Ведь сколько продуктов — срок годности истекает. Вот пятница, а в субботу истекает срок годности. Да вечером придут пенсионеры, люди малоимущие, всё возьмут. Товар-то ещё годный. Так давайте это организуем. Вот у него будет сертификат, он зайдёт быстренько в отдел, где уже подвинули товар, он уже на обычном прилавке не будет находиться, и пенсионер с этим сертификатом набьёт свои сумки и уйдёт домой. Товар хороший ещё, но магазин должен уже сортировать, на подходе совсем свежие продукты питания. Это только для пользы граждан. Не хотите, ради бога, по старой схеме покупайте всё за свои деньги.

Украинцы в плену фантазий своего руководства — Жириновский © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк - Владимир Вольфович, какие особенности будущих выборов вы можете выделить?

— Ну, конечно, западные идеологические центры будут пытаться вмешиваться, будут пытаться воздействовать через пятую колонну, через своих агентов, мешать проведению нормальному выборов. И они везде сегодня так проходят. Весь мир в состоянии холодной войны, то есть войны информационной. Все друг друга поливают, оскорбляют, унижают. Но президент четко сказал, что в России мы не допустим, чтобы кто-то на что-то влиял и мешал нормальному проведению выборов. И мы настаиваем, чтобы они были открытые, честные, никакой фальсификации. Если ЛДПР побеждает, никто этому не должен мешать. Если другая партия, пожалуйста, она пускай побеждает. И я так почувствовал общий настрой встречи президента с лидерами парламента, что он бы хотел, чтобы был порядок в стране. И я неоднократно уже говорил: если у ЛДПР будет больше депутатских мандатов в Думе, мы наведем порядок в стране и заткнём глотки тем, кто на нас клевещет из-за бугра.