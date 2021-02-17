Байден толкает Витренко как минимум на пост вице-премьера по энергетике, а как максимум на премьер-министра, Ахметов торпедирует это назначение, но в то же время пытается через Яценюка смягчить команду Вашингтона Зеленскому убрать олигархов из Украины, утверждает весьма осведомленный в украинском закулисье украинский политик Олег Царев

- Олег Анатольевич, в Киеве заговорили о том, что якобы какая-то часть фракции «Слуга народа» и стоящие за ней политические и финансовые тузы хотели бы замены Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра и.о. Минэнерго Юрием Витренко. Если за этими разговорами стоят действительные намерения, то что это за силы?

— Витренко очень плодотворно отработал с Амосом Хохштейном, американцем, который заседал в Наблюдательном совете «Нафтогаза». Это человек Байдена. При Обаме был спецпредставителем США по энергетике, но при этом занимался исключительно Украиной!

Витренко заработал чудовищно большие средства на фиктивном якобы транзите газа. Якобы газ транзитом проходил через Украину и возвращался потом в Украину. На самом деле он никуда не шел, но тарифы "добрасывались", а потом делились между иностранными представителями. За это отвечали Хохштейн и Витренко.

Поскольку Байден стал президентом, то он и Хохштейн, который с ним работал, толкают Витренко как минимум на пост вице-премьера по энергетике, а как максимум на премьер-министра.

- А какова тогда позиция Зеленского по поводу этих планов американцев?

— Сам Зеленский не в восторге от этих планов, но поддается давлению. С другой стороны, Ахметов хочет рулить энергетикой Украины. Он торпедировал назначение Витренко с молчаливого согласия Зеленского.

Зеленский делает вид, что делает все со своей стороны, чтобы Витренко назначили, но депутаты и олигархи не хотят голосовать за Витренко. Схема такова.

- В 2014 году, когда Яценюк нажаловался Байдену, что олигарх Фирташ не дает ему стать президентом, американцы начали уголовное преследование последнего, затребовав у австрийских властей его выдачи. Могут ли они в таком случае аналогично поступить с Ахметовым, который не дает им возможности продвинуть Витренко?

— Кстати, тогда еще и ЦРУ хотело получить Фирташа, потому что считали, что Фирташ оплачивал газпромовскими деньгами по команде из России антиобамовскую кампанию внутри США.

Поэтому они и хотели вытащить Фирташа в США, чтобы он дал показания против Российской Федерации, и это дало бы основания для введения санкций.

Так как такие показания использовались бы и для борьбы между демократами и республиканцами, то они и сегодня актуальны. Пока Трамп был у власти эта тема заглохла. Не исключено, что сейчас будет второй раунд давления на Австрию.

- Хорошо, а Ахметова может ждать судьба Фирташа?

— Без помощи Ахметова не было бы феномена Яценюка, когда человек сначала стал премьером, а потом миллиардером.

Поэтому сейчас Ахметов через Яценюка пытается смягчить команду, которая пришла из США: убрать украинских олигархов из власти и вообще из Украины. Он пытается нивелировать эту команду и выйти из-под удара.

- В итоге получится американцам потеснить Шмыгаля или нет?

— Шмыгаль в общем-то фигура обреченная. Вопрос только в том, кого вместо него поставят. Есть целый набор кандидатов. Это отдельная тема. Их человек восемь. Среди них присутствует и Витренко.