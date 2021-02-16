Теперь, после ВНС, протестующие, которые готовы вписаться в актуальную политическую повестку, будут делать это в легальных формах политической борьбы, утверждает политолог Алексей Дзермант

Об этом директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В Минске 11 и 12 февраля прошло Всебелорусское народное собрание (ВНС), делегаты которого приняли резолюцию, обозначив план развития страны на 2021-2025 годы.

- Алексей, оправдало ли ВНС ваши ожидания? Что главное можете выделить из прозвучавшего там?

— В целом, безусловно, оправдало. Во-первых, был дан старт конституционной реформе, процессу изменения Конституции, обозначены конкретные сроки. Будет создана конституционная комиссия, которая учтет все предложения.

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

- Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что принцип нейтралитета уже не соответствует текущей ситуации в мире. Если Белоруссия откажется от статуса нейтральной страны, как это повлияет на ее внешнюю политику?

— Это означает, что мы определяемся со своими приоритетами во внешней политике. То есть вместо стремления к нейтральному статусу, балансированию мы определяемся с тем, кто наш главный партнер и союзник.

Это прежде всего Россия, с которой у нас максимально возможные форматы интеграции, и Китай. Мы будем отдавать приоритет экономическому сотрудничеству с этими странами.

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- Заявление Макея об отказе от нейтралитета означает ли уход от политики многовекторности, в проведении которой упрекали Минск?

— И президент, и Макей сказали, как понимают многовекторность в современной ситуации. Это означает сотрудничать в экономическом смысле с различными субъектами, то есть вектора имеют торгово-экономическую направленность. А в военно-политическом смысле мы определяемся и убираем нейтралитет из Конституции. Это нужно понимать, потому что торговля сохранится и с ЕС, и с США, но мы не ориентируемся в военно-политическом плане, понимая, что они для нас уже не актуальны.

- Как на внутриполитический кризис в стране повлияет придание ВНС статуса конституционного органа?

— ВНС, по сути, поставило в нем серьёзную точку. То есть оппозиция не смогла ничего противопоставить, вывести людей на улицу. Это говорит о завершающей фазе кризиса. Но самое главное, ВНС — это начало новой эпохи в белорусской политике, с новой Конституцией, новыми ориентирами. Протестующие, которые готовы вписаться в актуальную политическую повестку, будут делать это в легальных формах, как тот же Юрий Воскресенский.

У тех, кто не хочет, остается ниша радикальных маргиналов, действующих из-за рубежа или находящихся здесь вне закона.

- В резолюции делегаты ВНС одобрили основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы. В том числе республика собирается сократить зависимость экономического роста от углеводородного сырья. Какие шаги будут для это предприняты?

— Это общемировая тенденция. Все говорят о зеленом повороте, это коснется и США, и ЕС, и Китая, и России. Поэтому мы не изобретаем велосипед, мы понимаем эти тренды.

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- Алексей, вы были делегатом Всебелорусского народного собрания. Удалось ли вам выступить?

— К сожалению, нет. Было много желающих, выступить мне не удалось. Хотя некоторые идеи, о которых я хотел сказать, прозвучали. В частности, о 18 сентября, Дне народного единства, о том, что нужно развивать партийную систему и давно общественному объединению «Белая Русь» нужно становиться политической партией. О том, что нужно убирать нейтралитет из Конституции и записывать наш статус военно-политического союзника России, хотя она немного не так прозвучала. Она звучала про коллективную оборону, но тем не менее.

На мой взгляд, еще стоило бы сказать о традиционных ценностях в Конституции, о закреплении статуса семьи как союза мужчины и женщины. Также я поддерживаю идею о запрете бело-красно-белого флага как экстремистского символа.

Мы накануне войны. Основные итоги форума провластных сил Белоруссии © president.gov.by - Как в новом проекте Конституции будут отражены российско-белорусские отношения?

— Пока об этом говорить рано. Мы все еще в процессе обсуждения. С моей точки зрения, упомянуть, что Беларусь является учредителем Союзного государства России и Белоруссии, можно было бы.

- Алексей, не могу не спросить, отказались ли вы от смартфона, как это советовал белорусский лидер делегатам ВНС?

— Я не имею государственных секретов, поэтому для моей безопасности это решение не настолько критично. Но люди, которые озабочены безопасностью своих личных данных, используют кнопочные телефоны, полагая, что они гораздо более безопасны в этом плане, чем смартфоны, которые имеют скрытую прошивку и могут просматриваться производителями очень легко.