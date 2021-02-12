Хотя пятый и шестой президенты Украины играют в фарватере западных интересов, Зеленский - простая пешка, тогда как Порошенко пытался выбиться в ферзи, считает западноукраинский политолог

Во время предвыборной кампании неформальный лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский регулярно говорил, что главным противником для него являются Пётр Порошенко и его партия. Однако в настоящее время основная политическая борьба на Украине развернулась между «Слугой народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь».

Своим мнением по поводу сложившейся ситуации поделился политолог и телеведущий из Черновцов Святослав Вышинский.

- Святослав, как вы считаете, почему в украинской политике произошли такие кардинальные изменения?

— Это типичная траектория всех президентов Украины, пришедших к власти за счет голосов избирателей Юго-Востока. В свое время и Леонид Кучма, и Виктор Янукович проделывали один и тот же трюк «переобувания», вследствие которого большинство предвыборных обещаний либо откладывались в сторону, либо выворачивались наизнанку. Всякий представитель русскоязычной части Украины в президентском кресле из-за конъюнктурных интересов перекрашивается в «западника».

Вышинский назвал признаки утраты Украиной суверенитета © пресс-служба президента Украины

Мы наблюдаем невероятное: администрация «самого миролюбивого президента» использует уличных радикалов и неонацистов для физического и морального подавления оппозиционных партий, независимых журналистов и целых телеканалов.

Заигрывания с националистической повесткой начались раньше, однако то, что мы наблюдаем сегодня, определённо связано с изменением внешнеполитической обстановки, которая наложилась на личные страхи главы государства. Зеленский пытается вклиниться в противоборство Соединенных Штатов и России, завоевав благосклонность нового американского президента.

И то, что настолько отчаянный шаг — одновременное закрытие трёх ведущих информационных телеканалов страны — был сделан сразу после инаугурации Джо Байдена, в момент обострения американо-российских отношений, говорит лишь о том, что Зеленский, по всей видимости, лишь исполняет волю наших «западных партнёров». Его используют как инструмент дополнительного давления на Россию, но это также означает, что если США и Россия после клинча договорятся и разделят сферы влияния, то Зеленский потеряет и власть, и страну.

- По вашему мнению, почему именно против Медведчука так категорически настроен президент Украины?

— «Оппозиционная платформа» в рейтингах давно обогнала партию власти и действующего президента, который на глазах теряет легитимность, доверие избирателей и уважение как внешних, так и внутренних игроков. Зеленский прекрасно понимает, что может закончить, как Виктор Ющенко, поэтому ищет рецепты политического «воскрешения». В такой момент всякий политик становится опасным для общества, ибо ради сохранения рейтинга пойдет на любое преступление или «маленькую победоносную войну».

Собственно, Зеленский не придумал ничего нового и просто повторяет путь Порошенко, из «президента мира» ставшего «президентом войны». И в первом, и во втором случае в качестве врага была использована самая удобная фигура — Виктор Медведчук. У последнего «неблагонадёжная» биография, он близок Владимиру Путину и поддерживает идеи, против которых можно мобилизовать не только радикалов, но и «западных партнёров».

Именно слово последних решающее. Украина давно потеряла геополитическую субъектность, мы фактически превращены в колонию Запада, в которой директивы иностранных посольств являются указанием к действию даже для президента. И западным колонизаторам вовсе не нужны посягания с востока, поэтому руками Зеленского и «патриотической общественности» зачищают силы, представляющие интересы России в регионе. Медведчук — представитель другой «колониальной администрации», и его будут вытеснять со спорной территории так, как в начале XX века англичане выдавливали немцев из Ирака или Китая.

- В последние дни появилась информация о возможной смене премьер-министра и даже спикера парламента — члена команды президента Зеленского. Как вы считаете, насколько реальны эти отставки в настоящий момент?

— В нынешней конфигурации смена премьер-министра маловероятна, а отставка главы парламента невозможна. У президента огромные, практически неразрешимые трудности с управлением Верховной Радой: Зеленскому открыто не подчиняется его собственная фракция и так называемое «монобольшинство», которое существует только на бумаге. Президент не может утвердить даже необходимых ему министров — каким образом он сможет сменить правительство? Ведь для этого нужно договориться сразу со всеми акционерами Верховной Рады.

Святослав Вышинский: Европа указывает Украине ее место в особо унизительной форме © Facebook, Філософ Вишинський

С нашими внутренними обстоятельствами ведь никто особо не считается: мы превратились в разменную монету. Давление, которое Запад оказывает на украинскую власть, прекрасно понимая, что страна идет вразнос, говорит о том, что Западу совершенно безразлично, если завтра Украина распадется. И тем более безразлично, если завтра какой-нибудь президент потеряет власть.

- В своё время Виктор Ющенко назначил своего оппонента на президентских выборах Виктора Януковича главой правительства. Возможно ли, что премьером страны будет предложено стать Петру Порошенко, как об этом недавно заявил Александр Турчинов?

— Это крайне маловероятно, учитывая, что именно сейчас Зеленский пытается зайти на электоральное поле Порошенко и примеряет шапку «сивочолого гетмана». С нынешним рейтингом действующий президент вообще не может назначить сколь-нибудь сильного премьера — и Пётр Порошенко, и Юлия Тимошенко похоронят его политическое будущее. Если кто-либо из них возглавит правительство, Зеленский потеряет и легитимность, и бразды власти.

Поэтому премьер-министром может стать либо новая фигура, либо «сбитые лётчики» вроде Владимира Гройсмана или Арсения Яценюка, которые одинаково устроят и Запад, и украинских олигархов. Арсений Петрович в этом отношении — самый удачный выбор. У него налажен контакт и с новой американской администрацией, и, что немаловажно, с главным медийным и политическим партнером президента Ринатом Ахметовым.

- Как вы оцениваете работу команды Зеленского, если её сравнить с командой Порошенко? Кто более эффективен, целеустремлён, органичен для Украины?

— Оба президента избрали путь поляризации общества и разделения страны. Оба под личиной патриотизма и борьбы с Россией — проводники политики колонизации Украины Западом. Превращение правительства страны в колониальную администрацию, состоящую из иностранных граждан; создание параллельных силовых структур и органов власти, контролируемых западными посольствами; подчинение судебной системы и государственных монополий западным наблюдательным советам — всё это началось при Порошенко, но было продолжено Зеленским. Они одинаково виновны в потере суверенитета страны, одинаково виновны в её разрушении.

- Чем вообще Зеленский отличается от Порошенко — в положительном и отрицательном смысле?

Измена измены. Как Зеленский покрывает Порошенко, используя Януковича Леонида Кравчука сменил сильный Кучма, которого, в свою очередь, сменил слабый Ющенко. После Ющенко — сильный Янукович, чей президентский срок «домотал» сильный Порошенко. Теперь мы имеем слабого Зеленского. Он — слабый президент. В отличие от предшественника совершенно некомпетентный в вопросах политики и государственного управления. И хотя оба играют в фарватере западных интересов, Зеленский — простая пешка, тогда как Порошенко пытался выбиться в ферзи.

- Какое будущее есть у президента Зеленского, если оценивать его из сегодняшних политических реалий?

— Попытка переломить парламент через колено может закончиться досрочным прекращением полномочий президента уже в 2021 году. Причем не важно, сделает это действующий или уже следующий созыв Верховной Рады. У «Слуги народа» нет никаких перспектив заполучить работающее большинство — Зеленский начал войну, в которой у него слишком низкие шансы на победу. Вопрос лишь в том, остановится ли он сейчас, чтобы дотянуть до конца президентского срока, или же под давлением «коллективного Запада» пойдет в атаку на украинский парламент. Боюсь, что в этом сражении он окажется побежденным.