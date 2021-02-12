Премьерство Петра Порошенко – вполне возможный вариант для украинской политической системы, считает политолог Руслан Бортник

Об этом директор Украинского института анализа и менеджмента политики рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Если во время президентской кампании главным противником Владимира Зеленского был Петр Порошенко и связанные с ним политические силы, то сейчас «Оппозиционная платформа — За жизнь» в рейтинге электоральных симпатий украинцев догоняет «Слугу народа».

- Руслан, почему произошли такие изменения в раскладе сил на политическом олимпе Украины?

— «Оппозиционная платформа» и раньше была одним из ключевых противников. Дело в том, что ОПЗЖ является идеологическим противником и «Слуги народа», и «Европейской солидарности», особенно после того, что происходит в нашей политике, после правого дрейфа партии президента.

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник

- Сейчас обсуждается возможная смена премьер-министра и спикера Рады. Насколько возможны эти отставки?

— Все зависит, с одной стороны, от западных партнеров, что касается премьер-министра Украины, общественного мнения и от того, куда будет двигаться украинская политическая система. Это ключевой фактор.

Если Зеленский пойдет на закручивание гаек, на формирование новой коалиции, если усилится западное влияние на Украине, то, вероятно, и правительство, и спикер будут сменены на более лояльные фигуры.

- В таком случае вероятной кандидатурой на пост премьера можно считать Петра Порошенко, учитывая его связи с администрацией Байдена?

— Несмотря на то что Зеленский стал президентом благодаря противостоянию с Петром Порошенко, сегодня на союз их толкает общий враг в лице ОПЗЖ и общий партнер в лице Байдена и администрации США.

Крах рейтинга Зеленского: и всё-таки он есть © president.gov.ua

- Говорят, что Зеленский — это лайт-версия Петра Порошенко. Согласны ли вы с этим?

— Изначально нет, сейчас все больше, к сожалению, есть оснований об этом говорить. Я говорю не только о гуманитарной политике и целях в политике, а о способах управления, корпоративности окружения самого Зеленского.

- Если обоих сравнивать как управленцев, то кто был более эффективен в кресле президента Украины?

— Порошенко более опытный, более подготовленный, и эта подготовленность накладывала на него определённые ограничения. Он все же пытался играть жестко, но в рамках какой-то понятной системы государственного управления. Зеленский менее опытный и менее подготовленный, и это приводит к тому, что иногда он не видит краев и выходит за писаные и неписанные рамки конкуренции политической системы.

Порошенко, с точки зрения политики, это, безусловно, стайер. А Зеленский, скорее всего, спринтер.

- А каким вы видите будущее президента Зеленского?

— Вряд ли президент Зеленский сможет тихо уйти со своей должности. Скорее всего, он будет бороться за власть, и потеря власти будет означать какое-то преследование для него.

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Его модель управления намного более хрупкая, нежели модели предшественников.

- Будет ли у Зеленского свой «Ростов»?

— К сожалению, для этого президента это вполне вероятный сценарий.