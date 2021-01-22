Штурм Капитолия в Вашингтоне и последующие события в США будут иметь довольно неожиданные последствия для украинской политики, считает политический консультант Сергей Слободчук

Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.

— Сергей, как вы оцениваете попытку «майдана» в Вашингтоне?

— Если оценивать сквозь призму трех основополагающих базисов США — либерализма, демократии, империи, то и скандальные выборы, и попытка захвата Конгресса и т.д. обязательно войдут в историю. Потому что и превращение президентских выборов в сериал «Школа скандала», и протесты с захватом Капитолия, и информационная блокада действующего президента США в Twitter и в других соцсетях нанесли серьезный удар по двум из трех оснований американской цивилизации — по демократии и либерализму.

Слободчук сравнил власти Украины со страусом, спрятавшим голову в песок © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

Еще один интересный эпизод — это бан Трампа в Twitter и других соцсетях. Согласно теории либерализма, одна из трактовок — это экономические, политические, социальные и другие свободы, равные для всех. Но при этом крупные корпорации без какого-либо разбирательства ограничили права, причем права действующего на тот момент президента США.

Twitter, Facebook, Amazon — это сегодня крупные корпорации, представляющие большой капитал. Если взять слова Трампа, что за него проголосовали 95 миллионов избирателей, то эта ситуация выглядит как борьба между элитарной и демократической моделью либерализма. Если коротко, то элитарная выступает за реализацию принципа «власть должна принадлежать самым богатым», а демократическая модель говорит о режиме равенства возможностей. Причем выглядит так, что на стороне демократической модели выступает один из богатейших людей США.

Наконец, еще один вариант прочтения — это конкуренция между «экономикой спроса» и «экономикой предложения». Грубо говоря, если Трамп предлагал: «Мы создадим для вас условия, а вы зарабатывайте», то у Байдена предлагают: «Давайте мы поможем вам финансово, а вы своими покупками и инвестициями простимулируете экономику». Да вот хотя бы цитата из прощального выступления Трампа на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд: «Надеюсь, они не повысят ваши налоги, но если повысят — я вас предупреждал!»

Слободчук: Тот, кто в Украине будет голосовать за продажу земли, окажется на борту политического "Титаника" © скриншот с видео "112 Украина"

Поэтому не стоит воспринимать американские выборы только как конкуренцию «Трамп против Байдена». В первую очередь сюжет строится на том, что это борьба этих моделей и подходов (элитарная и демократическая модель либерализма, «экономика спроса» и «экономика предложения» и т.д.), а действующие лица — просто главные герои, олицетворяющие их на сцене.

Вместе с тем давайте учитывать, что Трамп и его сторонники — это тоже заинтересованные лица, поэтому не надо безоговорочно верить всему, что они утверждают. Не стоит торопиться делить все на черное и белое. Трамп и его сторонники заявили о массовых фальсификациях — думаю, для этого у них, возможно, были основания. Мы видели и такие симптомы, как аномально высокая явка, и голосование по почте, и обвинения в использовании «мертвых душ»… С другой стороны, возникает вопрос: почему же суд не поддержал все эти обвинения? Можно ли сказать, что юристы Трампа грамотно зафиксировали эти нарушения? Грамотно оформили иски? Насколько совпадают публичные обвинения в фальсификации с конкретными примерами, отраженными в исках?

Слободчук пояснил, почему на Украине нечем будет платить пенсии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ведь другого мотива не просматривается, потому что Байден вступил в должность, Трамп уже не президент, какой смысл объявлять ему импичмент?

Наконец, Трамп по факту первый президент США со времен Джеральда Форда и Джимми Картера, который не начал ни одной войны. Хотя, скажем, авантюра с убийством иранского генерала Касема Сулеймани поставила мир на грань военного конфликта, и эта угроза сохраняется до сих пор. Не говоря уже о том, что такие действия — это нарушение международного права. Поэтому не стоит на сто процентов доверять Трампу, когда он говорит о нарушении законности на выборах.

— А какое влияние все эти события могут оказать на ситуацию внутри Украины?

— Что касается влияния на украинскую политику, то сейчас идет определенная конкуренция между разными группами влияния — Зеленским, Офисом президента, грантовыми организациями — за контакты с администрацией Байдена и за благосклонность новых обитателей Белого дома.

Но мы видим, что уже есть свежий список американских санкций, и Офису президента так или иначе придется занимать позицию по этому поводу, поскольку в санкционный список попали и нардепы от партии «Слуга народа». Интересно, как они будут выходить из этой ситуации?

— Но что означают эти санкции?

— Похоже на то, что новая администрация США взяла курс на исключение из информационного пространства людей, причастных к ситуации с коррупционными обвинениями в адрес Байдена и его окружения. Соответственно, на выход отправят и ряд руководителей грантовых организаций.

Беспредел: Слободчук объяснил, что показала ситуация с Конституционным судом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Значит, будет ротация, но без изменения общего курса?

— Да, будет ротация, но в основном будет продолжена та же линия, как и при Обаме, когда куратором украинского вопроса был Джо Байден. Разве что теперь отправят других людей заниматься оперативными задачами.

— Как вы оцениваете ситуацию в Украине? Эпидемия, карантин, связанные с этим экономические проблемы, да еще и резкое повышение тарифов — мы видим, что это уже вызывает стихийные протесты…

— Это будет довольно серьезный удар по рейтингу президента Зеленского и по рейтингу его партии. И не первый. В прошлом году такой реперной точкой было голосование по земле. Сразу же, спустя две-три недели, социологические исследования показали, что упал рейтинг Зеленского. Потому что больше 70% украинцев были против продажи земли. И, несмотря на обещания новой власти советоваться с народом, в этом случае никто не посоветовался ни по одному из вопросов, связанных с продажей земли. Какая модель внедряется, какие инструменты? Есть в мировой практике более полутора десятков инструментов, при помощи которых человек может оперировать своим земельным паем. В Украине таких инструментов всего два — это продать и сдать в аренду. И все.

Сергей Слободчук: Скоро народ озвереет и будет смотреть на Зеленского & Co как Сорос на Родину-мать © скриншот Порошенко. Помним, как порохоботы обещали, что доллар будет по 100 гривен, но ничего такого не случилось. Но ситуация в экономике ухудшилась, соответственно, сравнивая жизнь при Зеленском и как было при Порошенко, обыватель вдруг ощутил, что стало хуже. И это сразу сказалось на уровне поддержки.

Третьей реперной точкой можно считать местные выборы, которые зафиксировали падение рейтинга «Слуги народа» примерно на 17-18% по сравнению с результатами, которые были на выборах в Верховную Раду. Сейчас экономический кризис усугубился, а все эти карантинные меры еще более ухудшают ситуацию. Поэтому это снова будет удар по рейтингу Зеленского и команды. Квинтэссенцией стали, конечно, фото из Буковеля на старте так называемого локдауна.

Нужно помнить, что все это идет в связке с резким повышением коммунальных тарифов, отсюда, собственно, уличные протесты. Мы видим, что такие протесты происходят и во Львове, и в Харькове, и в Полтаве — по всей стране. Вместе с тем даже внешне видно, что они происходят по одному сценарию, что авторы желают создать впечатление, что поднялась вся страна. И если экстраполировать на политическую ситуацию, то план-минимум — это передел квот в Кабинете министров, а план-максимум — «повесить всех собак» на нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля и заменить его на посту главы Кабмина. Отсюда можем сделать вывод, что другие крупные игроки недовольны работой Шмыгаля. Говоря одной фразой, нельзя же все время только интересы Ахметова обслуживать.

Обыватель ощущает, что жизнь стала хуже, а государство не только не помогает, но… Даже не стоит поднимать сейчас конкретные цифры повышения тарифов, анализировать их, потому что они взяты просто с потолка.

— Но с чем-то это повышение ведь было связано?

— Можно сказать, что эти цифры находятся в привязке к энергетическому бизнесу Ахметова и к бизнесу более мелких игроков. Нужно учитывать, что премьер-министр Шмыгаль — это просто менеджер Ахметова. За него никто не голосовал, он никуда не баллотировался на выборах в Верховную Раду. Какие основные экономические ориентиры этого правительства? Вы знаете? Я тоже нет. А почему? А потому что у Кабмина Шмыгаля даже нет программы. Я не говорю, что это плохо, такое допускается. Но возникает вопрос: какой смысл был голосовать за Зеленского и за «Слугу народа», если потом они из рукава достают такой крапленый туз?

Картина такая. У человека ухудшилась экономическая ситуация, а тут еще власть без объяснения причин взвинтила тарифы. Возникают вопросы. Если не хватает, например, электроэнергии, то почему вы тогда останавливаете блоки АЭС и закупаете энергию у производителей так называемой зеленой энергетики? Атомная электроэнергия самая дешевая, а зеленый тариф — самый дорогой. И, по интересному стечению обстоятельств, контролируют зеленую энергетику в стране иностранные компании и украинские олигархи.

Отсюда и протесты…

— К чему эти протесты приведут?

Слободчук: Президентские выборы нанесли серьезный удар по имиджу США © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

— Чего не хватает?

— Помнится, лет десять тому назад, когда «донецкие» при Януковиче повысили тарифы — на копейки, но это вызвало протесты, мы обсуждали это с одним народным депутатом от оппозиции. И он высказал предложение: чем просто так бунтовать, можно составить типовой иск, и пусть десять тысяч одинаковых исков будут поданы гражданами в суд, и суд остановил бы решение о повышении тарифов.

Но тогда тарифы подняла, пусть незначительно, «антинародная», в кавычках, власть. А теперь это делают «честные», в кавычках же, силы. Понятно, тогда другая власть подняла цену на копейки, а теперь, пусть и в десятки раз — но это же делают якобы честные и национально-демократические силы, которые, как я шучу, не имеют никакого отношения ни к национальным интересам, ни к демократии — как морские свинки. В общем, если с юмором, то «народ имеют право грабить только настоящие демократы».

Но сам путь реален — массово опротестовать поднятие тарифов в суде. Учитывая общий уровень чиновников, я уверен, что эти решения принимались таким образом, что найдутся основания для их опротестования. Да вот хотя бы — откуда Шмыгаль и компания взяли эти цифры?

Кстати, мы видим, что часть провластных депутатов уже побежала «с корабля». Например, спикер Разумков в Раде собрал совещание глав фракций с премьер-министром Шмыгалем, обсуждали, как найти варианты для того, чтобы снизить тарифы. На самом деле — как заработать себе пиар-очки на этом. Потому что на самом деле у нас правительство подотчетно Верховной Раде, и когда оно принимало решение о повышении тарифов, Верховная Рада была где?

В парламентской республике правительство не может провести такие решения без согласия депутатов. Ведь само это правительство формировала Верховная Рада, значит, она поддерживает и такие решения. В противном случае — вызывайте Зеленского и Шмыгаля «на ковер» и требуйте, чтобы президент отменил указ о назначении его и.о. министра энергетики. И Шмыгаля в отставку…

Пьяный скандал с замминистра: Шмыгаль созывает внеочередное заседание Кабмина © Кабинет министров Украины

Они сейчас задёргались только потому, что увидели протесты. Вот и ищут пути, как красиво выйти из этой ситуации.

— Все-таки испугались протестов?

— Нынешняя власть, которая не контролирует ни силовые органы, которая вообще ничего не контролирует, держится только на рейтинге Зеленского. На этом держится «Слуга народа». Это образование как партия в природе не существует, и его скоро вообще не будет, даже в виде названия. Вот именно падение рейтинга Зеленского их и обеспокоило, ищут, как показать, что они якобы хорошие. Спрашивают у Витренко, какие есть варианты снизить тарифы. Да вы просто увольте Витренко. И не надо ничего изобретать.

Вспомним предвыборные обещания Зеленского, а он говорил: мечтаю о том, что у бабушки не будет случаться сердечный приступ, когда она получает платёжку. И вместо этого — повышение тарифов. Всё точно так же, как было при Порошенко.

Обещал мир на Донбассе, а что сделано? Режим тишины, который пытаются выдать за перемирие? На самом деле перемирие подписал в 2015 году Леонид Кучма по приказу Порошенко. Минские соглашения — это и есть перемирие. А режим тишины сегодня есть, а завтра его нет.

Что еще? Открыли два контрольно-пропускных пункта, развели силы на трех участках, больше нигде не смогли. Но в Минских соглашениях главное — политическая часть, а в этом плане почти ничего не сделано. Приняли закон об особом статусе Донбасса? Нет, полноценного закона не приняли. Относительно проведения местных выборов? Ничего не приняли, даже более того, на подконтрольной территории в прифронтовой полосе в 18 территориальных общинах незаконно отменили выборы.

«Формулу Штайнмайера» Зеленский обещал на встрече в Париже имплементировать. А это о том, что контроль над границей передается после проведения местных выборов. Но нет местных выборов, нет и передачи контроля над границей, нет ничего, потому что не выполняются Минские соглашения.

В сухом остатке, если взять список пунктов, о которых договорились в Париже 9-10 декабря, то выполнен только пункт о режиме тишины, а пункты о разведении сил и обмене пленными выполнены даже не наполовину, а только частично. В общем, резюме: нет предмета для разговора, для новой встречи «в нормандском формате».

— Но что-то делалось, например, проводили обмены удерживаемыми лицами…

— Тут тоже есть интересный момент. При Порошенко, когда меняли одних граждан Украины на других, он в качестве президента подписывал каждый раз указы о помиловании. Потому что ситуация выглядит так: вот человек, в отношении которого есть обвинения. И каким образом можно его вывести из СИЗО или из тюрьмы, посадить в автобус и отправить на обмен? Порошенко решал это просто — путем помилования, или же принималось решение об отказе от уголовного преследования.

А теперь мы узнаем из СМИ, что при Зеленском такая «юридическая очистка» не проводилась во время обмена в 2019 году. Но возникает вопрос: на основании чего — я говорю о юридической стороне дела — людей освобождали, куда-то отправляли? Таким образом, просто подставили руководителей СИЗО и тюрем. Даже в этом случае не сделано так, как надо. В плане выполнения Минских соглашений при Зеленском видим минимум движений, причем юридическое сопровождение даже худшего качества, чем это было при Порошенко.

Рейтинг Зеленского на Украине снова снизился — опрос © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

— К чему может привести дальнейшее падение рейтингов президента и партии «Слуга народа»? Могут ли быть назначены досрочные парламентские или президентские выборы?

— По Конституции, объявить досрочные выборы — это право президента, а не обязанность. В Раде мы видим, что голосов «Слуги народа» не хватает для принятия решений. Если протесты выйдут на новый виток или станут более ожесточенными — мы знаем, что предприниматели продолжают «Налоговый майдан», простой народ перекрывает трассы, — тогда фракция «слуг» может повалиться еще сильнее.

Но есть способ выйти из этой ситуации без проведения досрочных выборов. Вспомним: и при Порошенко большинство в Раде было фальшивое, когда было нужно, докупали голоса. Ахметовские псевдооппозиционеры голосовали, когда это нужно было, голосовали и нардепы из других депутатских групп. Вот точно так же будет и сейчас, при необходимости будут докупать голоса группы, условно, «За будущее Приватбанка» или «Доверие аграрных магнатов»… То есть мы видим, что даже политическая практика работы нынешнего парламента полностью копирует модель работы при Порошенко. Надо только поздравить тех избирателей, которые в 2019 году отключили свой мозг и без умственных усилий радостно поменяли «шило на мыло».