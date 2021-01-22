- Андрей Дмитриевич, 28 января этого года в Донецке пройдет презентация доктрины «Русский Донбасс», главными тезисами которой являются то, что Донбасс — русская земля, на которой живут русские люди, и что Донбасс должен войти в состав России. Вы как крымчанин, неоднократно бывавший в Донбассе, и как координатор интеграционного комитета Россия—Донбасс согласны ли с этими тезисами?
— Сложно называть просто тезисами историческую правду и стремление к исторической справедливости. Ведь сомнения на этот счет возникают исключительно у людей со слабой психикой, склонных к русофобии и национализму, которые, к сожалению, в течение последних полдесятка лет незаконно удерживают власть на Украине. Более того, готовы на все, даже на геноцид жителей Крыма и убийства мирных жителей Донбасса, ради угодной Западу лжи.
Земли Донбасса всегда были исконно русскими. Буквально накануне мы отмечали 367-летие Переяславской рады. Историческое собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким состоялось ровно 367 лет назад, 18 января (по новому стилю), в Переяславле.
На собрании было принято решение об объединении территорий Войска Запорожского с Русским царством. Это заявление было закреплено присягой на верность царю.
Сегодняшние события подтверждают верность этой идеологии, принятой более трех столетий назад нашими предками. Только с Россией возможно благополучие и процветание.
Поэтому и мое согласие с базовыми принципами доктрины — это лишь подтверждение того, что не раз было доказано нашей историей и прописано в учебниках. Донбасс, как и Крым, является исконно русской территорией.
Здесь живут русскоязычные и русскокультурные люди, православные христиане и представители других конфессий, которые считают своей Родиной Россию и заявляют об этом на весь мир.
Именно такого цивилизационного выбора и такой идеологии будут придерживаться наши потомки, именно такие уроки истории должны выучить наши дети в школах, именно так их должны воспитывать в каждой современной семье.
- Некоторые эксперты указывают, что вышеуказанные тезисы доктрины противоречат Минским соглашениям, согласно которым Донбасс — неотъемлемая часть Украины. Как тут быть?
— Минские соглашения — это политический инструмент, направленный главным образом на прекращение военных действий в Донбассе.
Доктрина же представляет собой идеологический документ, который отражает не столько сегодняшнее юридическое состояние республик, сколько мироощущение живущих там людей, их цели их устремления, я еще раз акцентирую, это важно, — цивилизационный выбор.
Говорить о противоречии здесь не имеет смысла, поскольку это совершенно разные процессы, идущие в разных плоскостях.
И, к слову, насчет «неотъемлемой части Украины» — конкретно так в Минских соглашениях не формулируется.
Речь идет об особом статусе Донбасса, а ответ на вопрос, насколько это актуально, можно найти, только прислушавшись к мнению жителей ДНР и ЛНР.
- Должны ли власти Крыма сделать какое-то специальное заявление в поддержку доктрины «Русский Донбасс»?
— Крым всегда поддерживал и будет поддерживать Донбасс. У нас общая история, общее настоящее и, я уверен, будущее. Доктрина, определяющая основные векторы развития ДНР и ЛНР, должна быть принята самими жителями народных республик. К слову, текст документа, безусловно, вызовет резонанс, даже сама идея уже порождает широкое обсуждение общественности, что в очередной раз свидетельствует о неравнодушии дончан и луганчан к своему будущему.
Со своей стороны мы, безусловно, поддержим решение, принятое в Донбассе, справедливо обосновывающую и укрепляющую русскую и пророссийскую идеологию этого региона. Очевидно ведь, что речь идет об объединении ради укрепления Русского мира.
Думаю, что свою поддержку мы еще не раз выскажем жителям ДНР и ЛНР и отдельно поблагодарим за доверие и любовь к России, предложим и в дальнейшем пройти вместе путь к полной интеграции республик Донбасса и Российской Федерации.
- Проект «Новороссия», по вашему мнению, актуален сегодня или нет, а то некоторые успели его похоронить?
— Тот факт, что не один век нынешняя Украина была Малороссией, а весь ее юго-восток был Новороссией, является подтверждением правильности такого определения. Конечно же, киевские власти стремятся и эту многовековую часть истории стереть и переписать. Сегодняшняя политика Украины противоречит исторической правде и концепции «Новороссии».
С приходом большевиков Донбасс подарили Малороссии из-за ее бедности, ведь там, кроме сельского хозяйства, ничего не было. К сожалению, уже более века Новороссия существует только как концепция. И ее действительно некоторые стали забывать — особенно те, что слабы на историческую память.
Но я считаю, эту концепцию необходимо возрождать. Правда, на это потребуется чуть больше времени, ведь вокруг нее уже много пропагандистских мифов. Но мы должны им противопоставлять исторические факты. Кто знает, может, к Новороссии присоединится и часть Малороссии. Опять же историческая основа для этого есть.
- Можно ли и дальше надеяться на Зеленского, что он все-таки выполнит свои обещания по установлению мира в Донбассе?
— Единственное, на что можно надеяться в случае с Зеленским, — это на то, что шоу на Украине будет продолжаться, пока у власти будут находиться непрофессионалы, преступники, комики и шуты. Он ведь не только обещания в отношении Донбасса не сдержал. Он вообще мало что выполнил из того, что рисовало его богатое воображение и сочиняли западные политтехнологи.
Что бы там ни говорили, на Донбассе нет конфликта. Конфликт есть на Украине, есть военная агрессия Украины по отношению к Донбассу. Конфликт есть в головах бандеровских националистов, продавшихся в пожизненное рабство Западу.
В связи с этим есть надежда только на то, что в измученной псевдодемократическими лозунгами стране к власти придет адекватный политик, который поймет, что главное — это мир и благополучие граждан.
Однако, к сожалению, на сегодняшний день на политической арене Украины таких персон я пока не вижу. Но я искренне верю, что, пройдя через подобные испытания, народ этой страны опомнится и приведет к власти нового Богдана Хмельницкого, рано или поздно очистится от нечисти и станет частью Великого Отечества.
Выбор, который сделали Крым и Донбасс уже в новейшей истории, является ярким примером, что это возможно, а главное — жизненно необходимо!