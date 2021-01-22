Доктрина «Русский Донбасс» представляет собой идеологический документ, который отражает не столько сегодняшнее юридическое состояние республик, сколько мироощущение живущих там людей, считает уроженец Крыма Андрей Козенко, депутат Госдумы из фракции «Единая Россия»

- Андрей Дмитриевич, 28 января этого года в Донецке пройдет презентация доктрины «Русский Донбасс», главными тезисами которой являются то, что Донбасс — русская земля, на которой живут русские люди, и что Донбасс должен войти в состав России. Вы как крымчанин, неоднократно бывавший в Донбассе, и как координатор интеграционного комитета Россия—Донбасс согласны ли с этими тезисами?

— Сложно называть просто тезисами историческую правду и стремление к исторической справедливости. Ведь сомнения на этот счет возникают исключительно у людей со слабой психикой, склонных к русофобии и национализму, которые, к сожалению, в течение последних полдесятка лет незаконно удерживают власть на Украине. Более того, готовы на все, даже на геноцид жителей Крыма и убийства мирных жителей Донбасса, ради угодной Западу лжи.

Земли Донбасса всегда были исконно русскими. Буквально накануне мы отмечали 367-летие Переяславской рады. Историческое собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким состоялось ровно 367 лет назад, 18 января (по новому стилю), в Переяславле.

На собрании было принято решение об объединении территорий Войска Запорожского с Русским царством. Это заявление было закреплено присягой на верность царю.

Сегодняшние события подтверждают верность этой идеологии, принятой более трех столетий назад нашими предками. Только с Россией возможно благополучие и процветание.

Поэтому и мое согласие с базовыми принципами доктрины — это лишь подтверждение того, что не раз было доказано нашей историей и прописано в учебниках. Донбасс, как и Крым, является исконно русской территорией.

Здесь живут русскоязычные и русскокультурные люди, православные христиане и представители других конфессий, которые считают своей Родиной Россию и заявляют об этом на весь мир.

Именно такого цивилизационного выбора и такой идеологии будут придерживаться наши потомки, именно такие уроки истории должны выучить наши дети в школах, именно так их должны воспитывать в каждой современной семье.



- Некоторые эксперты указывают, что вышеуказанные тезисы доктрины противоречат Минским соглашениям, согласно которым Донбасс — неотъемлемая часть Украины. Как тут быть?

Денис Пушилин: В доктрине "Русский Донбасс" обозначена цель - его вхождение в состав России © РИА Новости, Евгений Одиноков



— Минские соглашения — это политический инструмент, направленный главным образом на прекращение военных действий в Донбассе.

Доктрина же представляет собой идеологический документ, который отражает не столько сегодняшнее юридическое состояние республик, сколько мироощущение живущих там людей, их цели их устремления, я еще раз акцентирую, это важно, — цивилизационный выбор.

Говорить о противоречии здесь не имеет смысла, поскольку это совершенно разные процессы, идущие в разных плоскостях.

И, к слову, насчет «неотъемлемой части Украины» — конкретно так в Минских соглашениях не формулируется.

Речь идет об особом статусе Донбасса, а ответ на вопрос, насколько это актуально, можно найти, только прислушавшись к мнению жителей ДНР и ЛНР.



- Должны ли власти Крыма сделать какое-то специальное заявление в поддержку доктрины «Русский Донбасс»?



— Крым всегда поддерживал и будет поддерживать Донбасс. У нас общая история, общее настоящее и, я уверен, будущее. Доктрина, определяющая основные векторы развития ДНР и ЛНР, должна быть принята самими жителями народных республик. К слову, текст документа, безусловно, вызовет резонанс, даже сама идея уже порождает широкое обсуждение общественности, что в очередной раз свидетельствует о неравнодушии дончан и луганчан к своему будущему.

Со своей стороны мы, безусловно, поддержим решение, принятое в Донбассе, справедливо обосновывающую и укрепляющую русскую и пророссийскую идеологию этого региона. Очевидно ведь, что речь идет об объединении ради укрепления Русского мира.

Думаю, что свою поддержку мы еще не раз выскажем жителям ДНР и ЛНР и отдельно поблагодарим за доверие и любовь к России, предложим и в дальнейшем пройти вместе путь к полной интеграции республик Донбасса и Российской Федерации.

Мирослав Руденко: Донбассу чужда форма «національної свідомості» Украины и иррациональная ненависть к «москалям» © nrsovet.su



- Проект «Новороссия», по вашему мнению, актуален сегодня или нет, а то некоторые успели его похоронить?



— Тот факт, что не один век нынешняя Украина была Малороссией, а весь ее юго-восток был Новороссией, является подтверждением правильности такого определения. Конечно же, киевские власти стремятся и эту многовековую часть истории стереть и переписать. Сегодняшняя политика Украины противоречит исторической правде и концепции «Новороссии».

С приходом большевиков Донбасс подарили Малороссии из-за ее бедности, ведь там, кроме сельского хозяйства, ничего не было. К сожалению, уже более века Новороссия существует только как концепция. И ее действительно некоторые стали забывать — особенно те, что слабы на историческую память.

Но я считаю, эту концепцию необходимо возрождать. Правда, на это потребуется чуть больше времени, ведь вокруг нее уже много пропагандистских мифов. Но мы должны им противопоставлять исторические факты. Кто знает, может, к Новороссии присоединится и часть Малороссии. Опять же историческая основа для этого есть.



- Можно ли и дальше надеяться на Зеленского, что он все-таки выполнит свои обещания по установлению мира в Донбассе?



— Единственное, на что можно надеяться в случае с Зеленским, — это на то, что шоу на Украине будет продолжаться, пока у власти будут находиться непрофессионалы, преступники, комики и шуты. Он ведь не только обещания в отношении Донбасса не сдержал. Он вообще мало что выполнил из того, что рисовало его богатое воображение и сочиняли западные политтехнологи.

Что бы там ни говорили, на Донбассе нет конфликта. Конфликт есть на Украине, есть военная агрессия Украины по отношению к Донбассу. Конфликт есть в головах бандеровских националистов, продавшихся в пожизненное рабство Западу.

В связи с этим есть надежда только на то, что в измученной псевдодемократическими лозунгами стране к власти придет адекватный политик, который поймет, что главное — это мир и благополучие граждан.

Однако, к сожалению, на сегодняшний день на политической арене Украины таких персон я пока не вижу. Но я искренне верю, что, пройдя через подобные испытания, народ этой страны опомнится и приведет к власти нового Богдана Хмельницкого, рано или поздно очистится от нечисти и станет частью Великого Отечества.

Выбор, который сделали Крым и Донбасс уже в новейшей истории, является ярким примером, что это возможно, а главное — жизненно необходимо!