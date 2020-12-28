Польский политический аналитик считает, что Brexit и результаты выборов президента США могут усилить Европейский Союз, если входящие в него страны восстановят нормальные отношения с усиливающейся Россией

- Пан Рэнкас, очевидно, что главным вызовом-2020 для Европы, как и для остального мира, стала пандемия коронавируса. Однако в минувшем году у того же Евросоюза были и мощные внутренние проблемы — Brexit, угроза вето со стороны Польши и Венгрии на бюджет ЕС. Как они повлияли на жизнеспособность и долгосрочные перспективы Европейского Союза?

Русофобия в Польше исчезнет без поддержки Запада — политолог Рэнкас © vk.com, Конрад Ренкас де Голль. Великобритания была и остается для Европы внешним, чужим органом, будь то в роли «сухопутного авианосца» Соединенных Штатов или как один из крупнейших центров международных финансов. Таким образом, членство Великобритании в Европейском Союзе с самого начала было чем-то геополитически иррациональным, поэтому разрешение этих патологических отношений могло и должно быть выполнено с обоюдным удовлетворением.

Однако, конечно, этого не происходит, то есть со стороны Лондона по-прежнему существует тенденция лишать Brexit реального содержания, чтобы это всё равно был «Brexit без последствий Brexit», как говорят на британском политическом сленге. С другой стороны, Брюссель не хочет освобождать коварный Альбион, напротив, плетёт такую сеть взаимосвязей, чтобы на практике она не отличалась от сохранения членства Великобритании в ЕС. И всё это находится в тумане лжи и кажущихся изменений, потому что чем больше Борис Джонсон размывает Brexit, тем больше он притворяется, что вершиной его мечты будет «Brexit без сделки». В то же время чем сильнее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а ранее и глава Европейского Совета Дональд Туск пытались удержать Великобританию в ЕС, тем более они пытались создать впечатление, что им наплевать на британский рынок, взносы в бюджет или даже зоны рыболовства и энергоресурсы.

Корнел Чуря об итогах 2020 года: Молдавия находится в преддверии значительных событий © © Sputnik / Rodion Proca

- У самой Великобритании также есть серьёзные внутренние проблемы, к примеру, во время эпидемии Шотландия неоднократно принимала решения, отличные от Лондона. Может ли за Брэкзитом последовать «Шэкзит»?

— Восстановление независимости Шотландии состоится независимо от формы, в которой произойдёт Brexit, поскольку эти процессы имеют лишь частичную и весьма поверхностную связь. В течение нескольких месяцев поддержка выхода Шотландии из состава Соединённого Королевства во всех опросах составляла от 54 до 58 процентов. Нет никаких сомнений в том, что политические силы, выступающие за независимость, получат абсолютное большинство голосов на выборах парламента Шотландии в мае 2021 года. Причём речь не только о правящей Шотландской национальной партии, но и о шотландских «зелёных» и новом формировании — «Акция за независимость». После этого будет официально запущена процедура ещё одного референдума о независимости Шотландии, который может состояться в конце следующего или начале 2022 года.

Кроме того, нужно учесть, что Brexit с 1 января 2021 года создаст в Великобритании внутренние границы, фактически отделяя Северную Ирландию (таможенная граница) и Гибралтар (огороженный Шенгенской зоной) от остальных частей Соединенного Королевства. Великобритания как политический проект подходит к концу, и реакцией на это является не только рост национального самосознания шотландцев, ирландцев и валлийцев, но и возрождение английского национализма, усилившееся ещё в ходе кампании Brexit.

Алексей Зубец об итогах 2020 года: Украина оказалась самым слабым звеном постсоветского пространства © Youtube / Алексей Зубец

- Хотя де-юре президентские выборы в США были внешним событием для Европы, они серьёзно повлияли на ситуацию в Старом Свете. Например, Польша и ряд других стран болели за Трампа, Брюссель, Берлин и большинство других столиц — за Байдена. Какие последствия эти выборы уже вызвали для Европы, и чего ждать континенту в будущем от новой администрации Белого дома?

— «Болельщики» на американских выборах во многих странах, включая Польшу, регулярно становятся карикатурными и даже жалкими. Польские политики, комментаторы и политические фанаты ведут себя как последователи культа карго, танцуя вокруг тотема с резным Белым домом и его обитателями. Фаны Трампа на берегах Вислы оказались в крайне неудобном положении, поскольку они не просто без разбора повторяли все трюки и уловки своего кумира, направленные на поддержание раскола в американском обществе. Польские трампофилы не просто уверовали, что рыжеволосый спаситель победил на президентских выборах (некоторые до сих пор в это верят), но действительно очень этого хотели и даже требовали окончательного торжества своего божка. Не стоит сомневаться, что для многих польских домов, редакций, партийных офисов Байден мог сто раз выиграть, но именно Дональд Трамп всё равно будет для них НАСТОЯЩИМ президентом США.

Между тем, для поляков смена команды, правящей мировым гегемоном, может оказаться выгодной. Если демократы вернутся к антироссийской риторике и практике, то Польша снова станет «прифронтовой страной». А это, в свою очередь, усилит движение по нашему возможному — или, вернее, необходимому — избавлению от иностранного господства. Следовательно, Россия также не сможет усыплять себя кажущимся налаживанием отношений с Америкой, которая при Трампе была больше заинтересована в сдерживании Китая. В нынешней ситуации Москва должна вернуться к активной международной политике, в том числе в Центральной Европе, и в конечном итоге ей потребуются партнёры в Польше, Румынии, Чехии и даже в странах Балтии. А это открывает возможность для всех сил, заинтересованных в освобождении этих государств, которые сейчас находятся на периферии «Американской империи».

- Ещё одна внешняя для Европы сила — Россия — занимала важное место в европейской повестке дня в 2020 году. С одной стороны, продление прежних и введение новых санкций, с другой — возобновление строительства газопровода «Северный поток — 2». Чего было больше в российско-европейских отношениях — негатива или позитива?

— Россия последовательно увеличивает своё международное влияние, и в последнее время действенными инструментами ее дипломатии стали не только энергоресурсы, но и вакцина «Спутник V». Подобно тому, как первый искусственный спутник Земли доказал всему миру превосходство советской космической промышленности и технологий, сегодня продукт российских врачей и ученых вызывает во многих странах Европы гораздо больше доверия, чем изобретение немецких и бельгийских капиталистов из Pfizer, извлечённое, как кролик из шляпы.

COVID-дипломатия только начинается, но уже сейчас понятно, что между российскими, западными и, возможно, также китайскими центрами идет полуоткрытая конкуренция за распространение своего технологического влияния (а также следующей за ним мягкой психологической силы) на другие страны и общества. И всё это происходит, стоит подчеркнуть, при практически полном отсутствии США в Старом Свете. Американцы как «бежали» из Европы и попрятались от страха во время первой волны пандемии, так и по сей день не вышли за рамки своих внутренних проблем, BLM и связанных с выборами разборок. Между тем, в России всё наоборот: с первых недель пандемии она проявляла международную активность, сначала с её помощью присутствовала в Италии, а сегодня охватывает другие страны своей «вакцинной дипломатией». Всё это способствует переходу России «в наступление на Западном фронте» перед лицом ожидаемого обострения отношений с администрацией Байдена.

Игорь Тулянцев об итогах 2020 года: Молдавский народ с надеждой смотрит на Россию © Facebook, Игорь Тулянцев Зеленский вынужден был признать, что Украина находится в хвосте очереди ожидающих западную вакцину. При этом хаос из-за эпидемии коронавируса на берегах Днепра куда мощнее, чем в других странах, поскольку усугубляется воровством, коррупцией и некомпетентностью местных властей. На этом фоне Россия и Белоруссия не только выгодно выделяются, но и являются примером того, что можно достичь, если не бороться со своей естественной геополитической принадлежностью. Для украинцев возвращение к хорошим отношениям с русскими уже не образно, а дословно является вопросом жизни и смерти. Ведь если Киев хочет победить пандемию, он должен делать это по примеру Москвы и рука об руку с ней.

- В отличие от США и России, Китай в 2020 году в Европе упоминался разве что в разрезе пандемии коронавируса. В то же время товарооборот между Китаем и Евросоюзом за первые три квартала этого года превысил 420 триллионов евро (то есть Китай обогнал США и стал главным торговым партнёром ЕС), и Брюссель в ближайшие дни готовится подписать с Пекином Всеобъемлющее инвестиционное соглашение. Деньги любят тишину?..

— Если Россия умело пользуется своими преимуществами в эпоху COVID, то Китай так же удачно преодолевает ожидаемые потери. Так, на Западе не удалось представить новый коронавирус в массовом сознании как «китайский вирус». Напротив — с глобализацией эпидемии и адаптацией к ней практически всех стран COVID перестал быть проблемой «этих ужасных диких китайцев, поедающих летучих мышей», как об этом писали весной, не заморачиваясь какой-либо политической корректностью.

Вдобавок массы, всё ещё напуганные пандемией, Китай впечатляет своим образцовым хладнокровием, а в мире, где демократия все равно является фикцией, китайский авторитаризм может показаться чем-то par excellence… более честным. Китай выигрывает эту международную партию, становясь крупнейшим торговым партнером для других стран и целых регионов мира (не только в Азии и Океании, но также в Африке и даже в Южной Америке). Чем раньше та или иная страна и её экономика будут переориентированы на приоритет отношений с Китаем, тем лучше и выгоднее для её жителей.

При этом ожидаемая смена американских приоритетов и переориентация Вашингтона на сдерживание России в первую очередь предоставят Китаю дополнительное время и возможность для укрепления собственного преимущества. Подобно тому, как когда-то Соединенные Штаты переняли у Британской империи роль всемирного душеприказчика и защитника интересов больших финансов, эта задача вскоре может быть возложена на Китай, и никто, в первую очередь американцы и европейцы, не сможет ничего возразить.

Европа выходит из пандемии: в ЕС разделили 750 миллиардов евро, массовая вакцинация от COVID-19 ожидается в 2021-м, а на Дунай возвращаются круизные суда © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк Возвращаясь к пандемии: в ходе локдауна и карантина во всей Европе были внезапно отменены основные права и свободы человека, включая свободу передвижения. Это уже «новая нормальность» или что-то изменится после массовой вакцинации?

— По мне, вопрос должен звучать по-другому: зачем прерывать или изменять то, что так хорошо работает и приносит своим изобретателям практическую пользу? Так же, как для так называемой «войны с террором» было не важно, существовал ли вообще какой-либо терроризм, так и для ограничений, введение которых оправдывается пандемией, вообще не нужен вирус. Хватит того, что правительства получили и легализовали новые мощные инструменты наблюдения, контроля и принуждения.

А в экономической плоскости давно ожидаемый финансовый кризис не только получил отличное оправдание, но и удар его был перенесен на производительную часть экономики, на миллионы людей, потерявших работу. В то же самое время финансовый сектор и «виртуальная экономика» в значительной мере были сохранены.

Поэтому нет смысла спрашивать, «когда же вернется нормальность». Потому что происходящее вокруг нас — это и есть «новая нормальность», иначе уже не будет. «Дивный новый мир» уже наступил, и мы это практически упустили…