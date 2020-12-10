Лукашенко ни при каких обстоятельствах не пойдет на переговоры с Тихановской и ее представителями. Разумеется, сам он с должности тоже не уйдет, считает пророссийский политик, один из руководителей партии "Союз" Сергей Лущ

- Сергей, почему именно сейчас появились 6 сценариев развития политической ситуации в Белоруссии, которые озвучены окружением Тихановской?

— Прозападная оппозиция с первых дней противостояния подкидывает белорусским властям возможные варианты действий, словно пытаясь направлять ее.

В последнем случае очевидно желание убедить белорусов в том, что только уход Лукашенко с поста гарантирует мирное развитие ситуации. Все остальные сценарии якобы пагубны для страны, и виновником окажется президент. Ведь это он упорствует. Здесь имеет место своеобразный шантаж.



- Какой из этих сценариев, по-вашему, может осуществиться в Беларуси?

— Первые два варианта, на которые так уповает прозападная оппозиция, как раз наименее реальны. Потому что Лукашенко ни при каких обстоятельствах не пойдет на переговоры с Тихановской и ее представителями. Разумеется, сам он с должности тоже не уйдет.

Вот остальные четыре в той или иной мере исключать нельзя. Все зависит от того, какие решения примет Лукашенко. Я бы добавил еще вариант, на который рассчитывают конструктивные силы в Беларуси и союзная нам Россия. А именно инициирование властью политических реформ. В этом случае страна плавно перейдет в новое качество, без всяких потрясений.

- Неужели белорусские оппозиционеры верят в то, что для защиты Лукашенко Россия может ввести войска?

— Гипотетически я такой вариант не исключаю. В случае обострения обстановки и перехода оппозиции к экстремистским методам борьбы вооруженная помощь союзной России вполне вероятна и, кстати, она предусмотрена Договором о коллективной безопасности (ОДКБ).

Уже позабылось, но ведь в первые, самые «горячие» для Беларуси дни после выборов президнт России Владимир Путин сформировал силовой резерв близ белорусских границ на случай ухудшения ситуации. Только надо понимать, что такая помощь, если будет оказана, то не лично Лукашенко, а белорусскому государству и белорусскому народу. На этом, кстати, руководство России постоянно делает акцент.

- Какой может быть Белоруссия без Лукашенко, если он все-таки согласится уйти?

— Такие президенты, как Лукашенко, должны уходить поэтапно, передавая свои полномочия другим постепенно. Устоявшаяся политическая система всегда болезненно воспринимает резкий уход человека, который держал в своих руках все бразды правления.

Если воспринимать президента как простого менеджера, как это предлагает прозападная оппозиция, то смена власти может пройти и незаметно. Но это не наш случай.

Лукашенко авторитарный президент. Вся политическая система страны сфокусирована на одного человека, а значит, государственные функционеры не привыкли проявлять инициативу. Столь же апатичны политические партии и депутаты. И вот представьте, надо принимать ответственное решение, а того, кто это обычно делал, уже нет. В стране наступает коллапс.

Примеров резкого перехода от авторитарного режима управления к демократическому и последствий такого перехода в современной истории предостаточно. И гражданскую войну, как бы это не звучало дико, исключать нельзя. В конце концов, до 2014 года вряд ли кто мог поверить в вооруженный конфликт в Украине.



- Что в Белоруссии думают по поводу желания Украины запатентовать борщ? Белорусы едят борщ? Желание запатентовать драники есть?

— Не знаю, как насчет украинского борща, но русский борщ вполне сочетается с белорусскими драниками. Кстати, в Беларуси действительно есть человек, который мог бы запатентовать драники, правда, сейчас он вынужден заниматься другой кухней.

А вообще, в каждой шутке есть доля правды. Например, знаменитый советский бренд конфет «Мишка на севере» сегодня принадлежит норвежской компании. Почему бы с борщом не провернуть такое? Тут вопрос — кто успеет первым?