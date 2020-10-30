Конфликт вокруг Конституционного суда подрывает конституционные основы украинского государства и может привести к жесткому политическому кризису, считает Андрей Золотарёв

Конституционный суд Украины развалил систему тотального контроля со стороны Запада © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Реакция власти на решение Конституционного суда о признании неконституционным закона об электронной декларации госчиновников и депутатов всех уровней была беспрецедентно резкой. Президент внес законопроект, прекращающий полномочия состава суда, оппозиция обвинила его в попытке узурпации власти.

- Андрей Владимирович, с чего вообще начался конфликт? Почему КС принял такое решение?

— Это следствие борьбы за влияние на власть между украинскими финансово-промышленными группами, западными партнерами и командой Зеленского. Потому что на повестке дня не стоит вопрос об электронном декларировании и борьбе с коррупцией. Это же просто смешно. Это вопрос о внешнем влиянии и независимости судебной системы. Весь хайп и шум поднят из-за этого.

На самом деле Конституционный суд не отменял электронное декларирование или ответственность за антикоррупционные нарушения как таковые. Он не ликвидировал антикоррупционные органы. Фактически он принял два решения. Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Первое. Электронное декларирование и контроль над судьями должны осуществлять только судейские структуры. Потому что в противном случае ставилась бы под вопрос независимость судебной ветви власти, и появилась бы возможность давления на суд.

Второе. Исключительно уголовная ответственность за незаконное обогащение не обоснована. Должны быть и другие формы ответственности, в том числе административная. Потому что бывают разные масштабы коррупции.

А шумиха вокруг остановки электронного реестра деклараций — это исключительно инициатива НАПК. В решении КС нет ни слова о том, чтобы остановить работу реестра. Приостановка — это на самом деле шантаж власти и общества.

Попытка отменить решение КС, которое, как известно, «окончательно и обжалованию не подлежит», не конституционно. Я не знаю, какие юристы без буквы «ю» писали президентский указ, но они разрушают конституционные основы украинской государственности и толкают страну к очень жесткому политическому кризису. Антикоррупционные дармоеды: почему НАБУ работает с «нулевым» результатом © пресс-служба НАБУ

- Представитель президента в КС Федор Вениславский заявил, что решение суда нельзя остановить имеющимися юридическими средствами, поэтому нужно принимать политико-правовые решения. Почему глава государства и его команда заняли такую агрессивную позицию?

— Очевидно, что эти действия были осуществлены под внешним давлением. Это еще раз ставит на повестку дня вопрос о суверенитете государства Украины.

- Глава КС Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Зеленского имеет признаки конституционного переворота. Действительно ли так можно ставить вопрос?

Кость Бондаренко: Не конфликт вокруг КС, а выборы в США ослабят политическое напряжение в Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому именно с перезагрузки этих органов, которые используются как инструмент внешнего давления, управления и контроля со стороны Запада, я бы на месте президента и начал действовать. В противном случае крайним окажется президент.

- Оппозиция сейчас тоже заявляет об узурпации власти. Насколько ей удастся использовать этот кризис в своих целях?

— Сейчас тяжело об этом сказать. Учитывая, что судьи КС не с Марса свалились, и за ними стоят определенные группы влияния в лице Коломойского и Порошенко, то они загоняют президента в ловушку. Его загоняют в ситуацию, когда следующий шаг будет только усугублять положение.

- Насколько сейчас вероятен сценарий импичмента?

— Пока это гипотетически. Но то, что президент попал в положение хуже губернаторского, теперь это совершенно определенно.

- Сейчас говорится о том, что предстоящие выборы в США покажут, насколько уменьшится или увеличится влияние Запада на Украину. Можно ли так ставить вопрос, или это должно решаться параллельно?

— Эта ситуация как раз кристаллизует внешнее влияние. Оно осуществляется совершенно неприкрыто. Это политика двойных стандартов Запада, когда любые действия в отношении антикоррупционной вертикали, которая по факту и является вертикалью внешнего управления, вызывают шквал критики и прямые указы этого не делать.

С другой стороны, указ президента, который покушается на полномочия КС, определяется как внутреннее дело Украины. Это типичная политика двойных стандартов.

- Этот конфликт все же будет успокаиваться или будет нарастать?

— Я думаю, ситуация пока пойдет по нарастающей.