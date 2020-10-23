Директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему у украинской экономики уже нет шансов на спасение, как и у партии «Слуга народа», которую гарантированно ожидает провал на предстоящих выборах в местные органы власти

- Павел Николаевич, в это воскресенье на Украине состоятся местные выборы. Как вы в целом оцениваете прошедшую избирательную кампанию? Можно ли сказать, что эти выборы хоть в чем-то изменят страну?

— Эти выборы, безусловно, изменят страну. И есть такой вариант, что очень заметно, не моментально, конечно, пойдет процесс переформатирования всей системы власти, начиная от центральной и заканчивая местными органами самоуправления.

Что буду делать дальше — не скажу. О чём Зеленский говорил с журналистами © пресс-служба президента Украины Богуслаева, многолетнего директора «Мотор Сичи», который выигрывал все выборы, в которых участвовал. В этот раз он проиграл какому-то абсолютно неизвестному человеку, который шел под брендом «Слуги народа». Тогда «Слуга народа» обеспечивала новизну. Сейчас новые лица уже не получают такую фору, как на парламентских выборах.

Были еще какие-то особенности, использование новейших технологий, «тиктоков», соцсетей для политической рекламы. А так самая обычная кампания, поскольку не меняется наш политический ландшафт, эта колода просто тасуется, и никаких улучшений для людей это не приносит.

- Президент Зеленский на этой неделе был очень активен: выступил в Раде, дал несколько интервью. Как вы считаете, это поможет «Слуге народа» на выборах?

— Нет, эта активность им не поможет, поскольку он ничего такого и не сказал. Это, безусловно, предвыборные действия, привлечение президента для поддержки кандидатов от «Слуги народа» на местных выборах. Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Во-первых, он ничего не сказал, просто подтвердил, что он пустой и поверхностный, даже не владеющий ситуацией и превратно ее понимающий. Не потому, что он плох, а потому, что так его информирует и ориентирует его окружение.

Поэтому я не думаю, что это усилит позиции. А у «Слуги народа» плохая ситуация, их ждет большое разочарование по итогам этих выборов. В этом смысле показательным примером является Харьков. В прошлом году на парламентских выборах они взяли 42 или 43% и выиграли 14 округов по Харькову. А по последней социологии по Харькову, первые два места занимают «Блок Кернеса» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука. На третьем месте идет вторая региональная политическая сила — «Блок Юлии Светличной» — ей 12 или 13% рисовали. И только на четвертом месте «Слуга народа».

Возвращаясь к Зеленскому, мне кажется, что там в другом «фишка» — его окружение выставило его на эти агитационные действия для того, чтобы снять с себя ответственность. Они уже в панике и понимают, что ждет «Слугу». Ищут крайнего, на кого можно спихнуть ответственность за проигрыш, который будет провалом на местных выборах.

- На неделе печальные для Украины цифры опубликовал МВФ. Так, годовой доход на душу населения в Украине оказался в три раза ниже, чем в России, а также ниже, чем в большинстве не самых богатых стран. Есть ли надежды и реальные планы у правительства, как вывести экономику из нынешнего кризиса?

МВФ подсчитал. Почему украинцы живут в три раза беднее россиян? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Уже не первое наше правительство занимается тем, что латает дырки, занимает новые деньги на внешних рынках заимствования для того, чтобы обслуживать те же внешние заимствования. В экономику деньги не идут.

Единственный шанс для украинской экономики — это такой условный «белорусский сценарий», то есть работа на российский рынок. Он позволит восстановиться целому ряду не только предприятий, но и отраслей. Но поскольку сейчас такая перспектива не то чтобы не рассматривается, а даже не обсуждается даже на уровне экспертного сообщества, на этом стоит жирный крест. До тех пор у экономики шансов нет, она фактически работает в режиме самоуничтожения.