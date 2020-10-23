- Павел Николаевич, в это воскресенье на Украине состоятся местные выборы. Как вы в целом оцениваете прошедшую избирательную кампанию? Можно ли сказать, что эти выборы хоть в чем-то изменят страну?
— Эти выборы, безусловно, изменят страну. И есть такой вариант, что очень заметно, не моментально, конечно, пойдет процесс переформатирования всей системы власти, начиная от центральной и заканчивая местными органами самоуправления.
А сама избирательная кампания была рутинной, банальной и обычной. В прошлом году на парламентских выборах основной упор фактически был на новые лица — они побеждали даже там, где, кроме новизны, за ними ничего не стояло. Хороший пример — это проигрыш [Вячеслава] Богуслаева, многолетнего директора «Мотор Сичи», который выигрывал все выборы, в которых участвовал. В этот раз он проиграл какому-то абсолютно неизвестному человеку, который шел под брендом «Слуги народа». Тогда «Слуга народа» обеспечивала новизну. Сейчас новые лица уже не получают такую фору, как на парламентских выборах.
Были еще какие-то особенности, использование новейших технологий, «тиктоков», соцсетей для политической рекламы. А так самая обычная кампания, поскольку не меняется наш политический ландшафт, эта колода просто тасуется, и никаких улучшений для людей это не приносит.
- Президент Зеленский на этой неделе был очень активен: выступил в Раде, дал несколько интервью. Как вы считаете, это поможет «Слуге народа» на выборах?
— Нет, эта активность им не поможет, поскольку он ничего такого и не сказал. Это, безусловно, предвыборные действия, привлечение президента для поддержки кандидатов от «Слуги народа» на местных выборах.
Во-первых, он ничего не сказал, просто подтвердил, что он пустой и поверхностный, даже не владеющий ситуацией и превратно ее понимающий. Не потому, что он плох, а потому, что так его информирует и ориентирует его окружение.
Поэтому я не думаю, что это усилит позиции. А у «Слуги народа» плохая ситуация, их ждет большое разочарование по итогам этих выборов. В этом смысле показательным примером является Харьков. В прошлом году на парламентских выборах они взяли 42 или 43% и выиграли 14 округов по Харькову. А по последней социологии по Харькову, первые два места занимают «Блок Кернеса» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука. На третьем месте идет вторая региональная политическая сила — «Блок Юлии Светличной» — ей 12 или 13% рисовали. И только на четвертом месте «Слуга народа».
Возвращаясь к Зеленскому, мне кажется, что там в другом «фишка» — его окружение выставило его на эти агитационные действия для того, чтобы снять с себя ответственность. Они уже в панике и понимают, что ждет «Слугу». Ищут крайнего, на кого можно спихнуть ответственность за проигрыш, который будет провалом на местных выборах.
- На неделе печальные для Украины цифры опубликовал МВФ. Так, годовой доход на душу населения в Украине оказался в три раза ниже, чем в России, а также ниже, чем в большинстве не самых богатых стран. Есть ли надежды и реальные планы у правительства, как вывести экономику из нынешнего кризиса?
- Да нет, тут же уже нечего выводить из кризиса. Даже если бы к власти пришли какие-то суперменеджеры, это было бы невозможно. Национальная экономика уничтожена, и никакое правительство вывести ее из кризиса не может, тем более что правительство не контролирует значительную часть того, что происходит в сфере хозяйствования страны, контролируют или криминальные структуры, или международные организации, в своих интересах используя то, что они контролируют.
Уже не первое наше правительство занимается тем, что латает дырки, занимает новые деньги на внешних рынках заимствования для того, чтобы обслуживать те же внешние заимствования. В экономику деньги не идут.
Единственный шанс для украинской экономики — это такой условный «белорусский сценарий», то есть работа на российский рынок. Он позволит восстановиться целому ряду не только предприятий, но и отраслей. Но поскольку сейчас такая перспектива не то чтобы не рассматривается, а даже не обсуждается даже на уровне экспертного сообщества, на этом стоит жирный крест. До тех пор у экономики шансов нет, она фактически работает в режиме самоуничтожения.