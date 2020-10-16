Видеманн родился в Таллине, сейчас ему 65 лет.
Писатель был хиппи, практиковал йогу, исколесил весь СССР. В 1987 году покинул Союз, переехав в Колумбию. Через год перебрался в Западный Берлин. Стал корреспондентом ВВС. С середины нулевых живёт в Лондоне.
Автор ставшего культовым двухтомника "Запрещенный Союз", рассказывающий и духовных практиках и их представителях в позднем Советском Союзе.
- Владимир, станут ли в будущем вакцины от вирусов стратегическим товаром, как нефть и газ?
— Откровенно говоря, не думаю, что в обозримом будущем вакцины станут стратегическим товаром. Судя по всему, разнообразие вирусов резко увеличивается, и вряд ли кто-то сможет монопольным образом отвечать на все вызовы. Тем более что эффективность вакцины проверяется годами, а тут еще старую не отработают, как уже новая требуется!
Разумеется, многочисленные мошенники постараются на этой теме обогатиться, заказывая «научные» статьи и выдавая всевозможные «гранты» на соответствующие разработки с заранее известными результатами. Ведь это часть современного информационного бизнеса.
Что касается объективных результатов вакцинирования, то здесь, вероятно, наука двинется в сторону углубленного изучения генетической наследственности человека, включая популяционные особенности различных демографических кластеров. Соответственно, это может подстегнуть исследования в области «генетического оружия». Ведь всякая палка — о двух концах.
- А что такое генетическое оружие?
— Это биологическое оружие. Есть гипотеза, что можно избирательно поражать людей по какому-то признаку: половому, расовому и так далее, то есть на основе какого-то генетически обусловленного признака.
- Ждет ли нас всемирная гонка вакцин или всемирная война вакцин?
— Видимо, на первых этапах глобальной информационной войны такая битва будет иметь место, пока не станет ясно, что антивирусные вакцины зависят от локальных форм «стадного иммунитета».
- При каких условиях Украина и Россия могли бы создать совместную вакцину от коронавируса?
— Чисто теоретически такая вакцина появиться может, если олигархи биг-фармы договорятся между собой. Но я сомневаюсь, что это произойдет, учитывая характер современного «бандитского капитализма». Ведь «закулиса» ставит целью сокращение населения, причём в глобальном масштабе.
- Великобритания — классовое общество, а Индия — кастовое. Могут ли в будущем в мире появиться классы вакцинированных и невакцинированных?
— Да, это вполне возможно. Причем еще неизвестно, кто от этого выиграет. Вакцинированное население может серьезно подорвать свой естественный иммунитет, поставив себя в зависимость от все новых и новых вакцин, которые будут постоянно востребованы по типу софта для операционных систем.
А у невакцинированного населения возможно появление естественного «стадного иммунитета». К примеру, западные туристы в Индии могут пить только бутилированную воду, иначе — больница, а то и кладбище. При этом местные дети преспокойно хлебают воду из лужи — и никаких проблем!
СМИ сообщали, что в трущобах Мумбаи при чудовищной антисанитарии и скученности народа коронавируса почти нет. Самый большой рост населения в мире наблюдается в южных регионах Африки, где до четверти населения заражено СПИДом. Вот такая биодинамика.
- Есть ли потребность выдавать гражданам биологические паспорта? Появится ли в мире такое новшество?
— Очень возможно. Чтобы сразу было понятно, кто носителем каких опасностей является. Это как с группой крови: не каждому все подойдет, нужна четкая специализация. Так же, похоже, обстоят дела и с вакцинами. Причем хочу подчеркнуть, что речь тут не идет о каких-то расовых особенностях, но именно о региональных.
Например, «стадный иммунитет» в США касается всего населения этой страны. Точно так же дела обстоят в Китае, России, Индии, Бразилии и других крупных странах со смешанным населением. Но это с точки зрения естественного отбора.
А вот искусственный отбор, под патронажем ученых, может дать совершенно иные результаты, в зависимости от поставленных приоритетов. По крайней мере, мне именно так видится ситуация.
Скорее всего, создание новых вакцин будет сопровождаться составлением генетических карт индивидуального порядка.
И этот бизнес обещает быть очень серьезным. В результате вакцины могут быть бесплатными (гуманизм победит), но, чтобы не употреблять их вслепую, потребуется дорогостоящая система индивидуального тестирования на предмет объективно заданной наследственности.