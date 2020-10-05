В Белоруссии продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, который 23 сентября официально вступил в должность главы государства, одержав победу на президентских выборах в августе.
- Алексей, на ваш взгляд, способна ли реальная интеграция России и Белоруссии, то есть выполнение Союзного договора, положить конец этому кризису?
— Безусловно, более тесное политическое и экономическое сближение будет способствовать тому, чтобы кризис сошел на нет. Но, к сожалению, судя по последней информации из Белоруссии, там ничего не поменялось. Опять пошли разговоры о том, что политике многовекторности нет никакой альтернативы.
Необходима последовательная позиция России, которая покажет, что в Москве уже не верят пустым словам, обещаниям и заклинаниям о братской дружбе, а хотят реальных шагов. Если белорусский лидер на реальные шаги не настроен, то, очевидно, нужно применять новую стратегию, может быть, делать ставки и не на него, а на кого-то еще. Если человек сам разрушает собственную политическую систему, то это его личный выбор. Почему мы должны поддерживать это?
- Насколько выгодна для России глубокая интеграция с Белоруссией?
— Во-первых, белорусская промышленность полностью ориентирована на наш российский рынок. Мы действительно нуждаемся в белорусских товарах. Хотелось бы, конечно, модернизировать белорусские предприятия. Вложить в них деньги, но на определенных условиях, а не просто подарить их Лукашенко, который распорядится ими по своему усмотрению.
Нам очень нужны белорусы, не только квалифицированные инженеры, но и рабочие. Но и белорусы нуждаются в России. Другого такого рынка труда поблизости не существует, что бы польская пропаганда ни внушала белорусам. На самом деле единственным перспективным рынком труда для Белоруссии является Россия. То, что сейчас граница Белоруссии с Россией закрыта, а с Польшей открыта, наносит взаимоотношениям россиян и белорусов серьезный ущерб. Необходимо, чтобы белорусы могли свободно приезжать в Россию, находить себе работу как граждане Союзного государства, а Польша и Литва не переманивали квалифицированных специалистов.
- Каким, на ваш взгляд, должно быть устройство будущего Союзного государства России и Белоруссии? Некоторые эксперты говорят о конфедерации.
— У нас должен быть единый конституционный акт Союзного государства, единый союзный парламент, единая валюта, единое правовое и образовательное пространство, общая оборонная стратегия и, безусловно, общая внешняя политика.
- А правоохранительные структуры и Вооруженные силы?
— Думаю, что если будет единая правовая система, то даже если российские силовые структуры будут автономными, а белорусские, в свою очередь, будут подчиняться своему республиканскому руководству, то ничего плохого в этом не будет.
А вот если говорить о Вооруженных силах, то, конечно, нужно единое командование и подчинение общим стратегическим интересам, чтобы не было местечковости. Если есть дыры в системе ПВО, их нужно быстро купировать и не допускать образования открытых территорий.
- Можно ли говорить, что Лукашенко уже медлит с конституционной реформой, которая могла бы вывести страну из политического кризиса?
— Он рассчитывает, судя по его заявлениям, что реформа будет проходить до 2022 года. То есть он думает, что протесты рассосутся и все будет, как раньше, а к 22-му году он что-нибудь проведет, а может быть, и не проведет. Но это какая-то политическая наивность. Наверно, это связано с тем, что раньше с такими вызовами, как сейчас, не сталкивались, и думают, что они пройдут сами собой, как грипп или плохая погода.
Но пытаться все это замылить — значит ухудшить не только свою собственную позицию, но и позицию Российской Федерации, которая максимально дружественную политику проводит по отношению к режиму. Но на самом деле терпение не безгранично, и если руководители Белоруссии не будут делать правильных выводов из ситуации, которую они сами создали, то, наверно, кто-то другой будет предпринимать более серьезные шаги…
- Опасается ли Лукашенко грядущего трансфера власти и всячески пытается его отсрочить?
— Да, все идет к тому, чтобы максимально оттянуть этот момент, когда трансфер станет неизбежным, или попытаться его как-то избежать. Хотя я не вижу причин, по которым реформы не должны состояться. Ведь если есть проблема, ее нужно решить.
Но все связано как с политической культурой страны, так и с культурой людей, которые принимают решения. Но они, видимо, считают, что можно без диалога все решить силовыми способами. Но история показывает, что на какое-то время оттянуть неизбежное возможно, но решить проблему только одними силовыми способами, не пытаясь выстроить внутригражданский диалог, невозможно.