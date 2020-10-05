Решить политический кризис в Белоруссии только силовыми способами, не пытаясь выстроить внутригражданский диалог, невозможно, считает политолог Алексей Кочетков

В Белоруссии продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, который 23 сентября официально вступил в должность главы государства, одержав победу на президентских выборах в августе.

- Алексей, на ваш взгляд, способна ли реальная интеграция России и Белоруссии, то есть выполнение Союзного договора, положить конец этому кризису?

— Безусловно, более тесное политическое и экономическое сближение будет способствовать тому, чтобы кризис сошел на нет. Но, к сожалению, судя по последней информации из Белоруссии, там ничего не поменялось. Опять пошли разговоры о том, что политике многовекторности нет никакой альтернативы.

Необходима последовательная позиция России, которая покажет, что в Москве уже не верят пустым словам, обещаниям и заклинаниям о братской дружбе, а хотят реальных шагов. Если белорусский лидер на реальные шаги не настроен, то, очевидно, нужно применять новую стратегию, может быть, делать ставки и не на него, а на кого-то еще. Если человек сам разрушает собственную политическую систему, то это его личный выбор. Почему мы должны поддерживать это?

- Насколько выгодна для России глубокая интеграция с Белоруссией?

— Во-первых, белорусская промышленность полностью ориентирована на наш российский рынок. Мы действительно нуждаемся в белорусских товарах. Хотелось бы, конечно, модернизировать белорусские предприятия. Вложить в них деньги, но на определенных условиях, а не просто подарить их Лукашенко, который распорядится ими по своему усмотрению.

Алексей Дзермант: Я думаю, у Беларуси много явных преимуществ в сравнении с Россией © Facebook, Алексей Дзермант

- Каким, на ваш взгляд, должно быть устройство будущего Союзного государства России и Белоруссии? Некоторые эксперты говорят о конфедерации.

— У нас должен быть единый конституционный акт Союзного государства, единый союзный парламент, единая валюта, единое правовое и образовательное пространство, общая оборонная стратегия и, безусловно, общая внешняя политика.

- А правоохранительные структуры и Вооруженные силы?

— Думаю, что если будет единая правовая система, то даже если российские силовые структуры будут автономными, а белорусские, в свою очередь, будут подчиняться своему республиканскому руководству, то ничего плохого в этом не будет.

А вот если говорить о Вооруженных силах, то, конечно, нужно единое командование и подчинение общим стратегическим интересам, чтобы не было местечковости. Если есть дыры в системе ПВО, их нужно быстро купировать и не допускать образования открытых территорий.

- Можно ли говорить, что Лукашенко уже медлит с конституционной реформой, которая могла бы вывести страну из политического кризиса?

— Он рассчитывает, судя по его заявлениям, что реформа будет проходить до 2022 года. То есть он думает, что протесты рассосутся и все будет, как раньше, а к 22-му году он что-нибудь проведет, а может быть, и не проведет. Но это какая-то политическая наивность. Наверно, это связано с тем, что раньше с такими вызовами, как сейчас, не сталкивались, и думают, что они пройдут сами собой, как грипп или плохая погода.

Но пытаться все это замылить — значит ухудшить не только свою собственную позицию, но и позицию Российской Федерации, которая максимально дружественную политику проводит по отношению к режиму. Но на самом деле терпение не безгранично, и если руководители Белоруссии не будут делать правильных выводов из ситуации, которую они сами создали, то, наверно, кто-то другой будет предпринимать более серьезные шаги…

- Опасается ли Лукашенко грядущего трансфера власти и всячески пытается его отсрочить?

— Да, все идет к тому, чтобы максимально оттянуть этот момент, когда трансфер станет неизбежным, или попытаться его как-то избежать. Хотя я не вижу причин, по которым реформы не должны состояться. Ведь если есть проблема, ее нужно решить.

Но все связано как с политической культурой страны, так и с культурой людей, которые принимают решения. Но они, видимо, считают, что можно без диалога все решить силовыми способами. Но история показывает, что на какое-то время оттянуть неизбежное возможно, но решить проблему только одними силовыми способами, не пытаясь выстроить внутригражданский диалог, невозможно.