Отставка Витольда Фокина с поста замглавы делегации Украины в ТКГ развеет иллюзии украинского общества относительно того, что Владимир Зеленский и его команда могут достигнуть мира, считает украинский политолог Руслан Бортник

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Белорусский эксперт сказал, что будет, если сейчас Донбасс отдать Украине © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк - Руслан, после отставки Фокина некоторые эксперты стали предрекать поражение «Слуги народа» на местных выборах в юго-восточных регионах страны, а также отсутствие нормандской встречи до конца года. Действительно ли это решение приведет к столь серьезным последствиям для Зеленского?

— Отставка Фокина, конечно, повлияет на исход выборов. И на юге, и на востоке, и в центральной части Украины. Раньше «слуги народа» балансировали между «патриотическим» электоратом и людьми, которые выступают за мир, и этот баланс обеспечивала именно разность мнений, которая была в переговорной команде. Теперь этой разности мнений нет. Сегодня остался только курс, похожий на курс Петра Порошенко.

Это развеет иллюзии части украинского общества относительно того, что Зеленский и его команда могут достигнуть мира. Да, это будет стоить голосов на местных выборах. Наверное, это даже хорошо и честно, что это случилось сейчас, а не после избирательной кампании.

Что касается встречи нормандской четверки, то до 25 октября, до проведения местных выборов в Украине, ее заседания ожидать не стоит. Никто не захочет подыгрывать Зеленскому в его избирательной кампании и имитировать вместе с ним переговорный процесс.

Напомню так же, что 3 ноября состоятся президентские выборы в США, которые фоном влияют на обстановку вокруг переговорного процесса. Если нормандский саммит и состоится, то более объективная дата для ее проведения — декабрь этого года. Но пока что вероятность ее проведения невысока.

- Украинская власть, несмотря на военные поражения в Донбассе, ведет себя так, будто бы она победила. Что позволяет ей так думать?

— Украина проиграла битвы на Донбассе, но не проиграла войну. Это поражение не было абсолютным, вслед за этим поражением не последовала капитуляция или признание своего поражения. Поэтому мы можем сказать, что эта война не завершена, нет конкретного результата этой войны.

Это и позволяет украинским политикам и радикально настроенной части общества апеллировать к пересмотру Минских договоренностей и военному восстановлению территориальной целостности Украины.

- Украина также поддержала Азербайджан в сегодняшнем обострении в Карабахе. Это потому, что Армения является союзником России, или тут есть конкретный расчет?

Турко-казаки. Как Азербайджан прирос союзником и почему это навредит Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Это также и стратегический курс вместе с западными партнерами по принципу территориальной целостности, учитывая ситуацию в Донбассе. С другой стороны, это поддержка Азербайджана и Турции, которые в данный момент выступают противниками России и Армении, являющихся союзниками по ОДКБ.

Я думаю, эти факторы и предопределяют сегодня украинскую позицию. Игра против России, солидарность с Западом и более серьезное влияние азербайджанской диаспоры на украинских политиков.

- Следующая тема — Белоруссия. Европейские политики встречаются с Тихановской, но при этом не вводят против Минска жестких секторальных санкций. Сколько еще продлится такая половинчатая позиция?

— Европа понимает, что санкции против Беларуси будут на руку России и усилят глубину интеграции. Поэтому они пытаются найти модель, которая позволила бы поддержать протестующих, но при этом не толкала бы Беларусь в сторону России и оставляла бы Лукашенко поле для политического маневра, для балансирования между Востоком и Западом.

Мне кажется, что пока это не удается. Это решение подталкивает часть белорусской элиты (40 участников санкционного списка) в сторону России и вызывает разочарование у протестующих, которые ожидали более серьезных форм поддержки.

- Как вы считаете, когда эти протесты затихнут и когда они возобновятся с новой силой?

— Ситуация в Беларуси не решена. В Украине тоже были моменты, когда протестующих практически не было. Мы видим трансформацию белорусского протеста в дворовый формат.

Болкунец объяснил, почему России сейчас рискованно начинать интеграцию с Белоруссией © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ключевые причины протестов пока что не исчезли, и часть белорусского общества остается раскачанной.

- Главным политическим событием мира, пожалуй, стали дебаты Трамп — Байден, которые, мягко говоря, продемонстрировали низкий уровень культуры. С чем вы это связываете?

— Я смотрел эти дебаты. Я считаю, что они прошли на обыкновенном бытовом уровне политической культуры. Американская политика становится менее системной, более хаотичной, более эмоциональной и лидерской, а не институциональной. Из-за этого лидеры пытаются стать ближе к народу и упрощают темы, упрощают риторику. Это следствие общего упрощения и определенной деградации политических институтов и институтов управления США.

- Для украинской власти и для Украины как страны чья победа более выгодна?

— Для украинской власти выгоден Трамп. Возвращение Байдена может привести к возвращению Петра Порошенко. А для Украины, мне кажется, выгоден тот президент, кто минимально вмешивается в ее дела.