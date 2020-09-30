Украина с остальной Восточной Европой, Средняя Азия, Балканы и Закавказье превращаются в очередной фронтир. И деньги будут зарабатывать здесь не торговлей товарами, а торговлей человеческими жизнями, считает украинский журналист Антон Розенвайн

Издание Украина.ру опубликовало неоднозначную в читательском восприятии статью доктора экономических наук Алексея Зубца "Это не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет", в которой даны весьма пессимистические оценки будущего страны. На эту же тему изданию Украина.ру дал интервью журналист Антон Розенвайн.

- Антон, как вы считаете, сможет ли Украина остаться социальным государством с пенсиями, медициной, образованием, социальными институтами развития?

Учитывая, что это дорогое удовольствие, а промышленный потенциал страна за последние 6 лет во многом утратила.

— Я бы не стал рассматривать экономические перспективы Украины вне контекста политики. Нынешнее положение Украины — это прямое следствие политики и геополитики — та же утрата промышленного ее потенциала.

Учитывая же общую совокупность политических факторов в регионе, влияние геополитики и, прежде всего, военного ее фактора будет лишь расти. Естественно, за счет экономики.

Украина с момента своего учреждения в качестве независимого государства скорее имитировала социальную политику. Как, впрочем, и большинство постсоветских государств. То есть пенсия, которая меньше прожиточного минимум, — это ведь не совсем пенсия уже.

Впрочем, в нулевые, когда постсоветские экономики все же адаптировались к новым условиям, эта ситуация стала выставляться. Но не за счет экономического роста, а за счет секвестирования одних социальных трат в пользу других.

Например, пенсии стали более-менее адекватны, а вот школы пришли в полный упадок. На мой взгляд, правильнее было бы наоборот. Но пенсионеры голосуют, а школьники нет.

- По разным оценкам, чтобы вернуться к экономическому уровню 2013 года, Украине необходимы десятки миллиардов долларов. Как вы считаете, может ли откуда-то взяться эта сумма? От США, Евросоюза, России? От внутренних реформ?

— Все опять-таки от политики зависит. Можно, например, решить проблему долгов через откат с России за признание Крыма. Это было бы взаимовыгодным решением — Россия бы решила часть своих противоречий с Западом, а Украина затянула бы кредитные дыры.

Но уровень популизма в украинском и российском обществе этому препятствуют: "не торгуем территорией" для одних, "не будем платить за то, что и так наше" для других.

Опять же политические факторы, плюс внешние силы, сделавшие ставку на хаотизацию нашего региона, которые будут всеми силами дуть на угли и подливать керосин.

- Может ли Украина стать серьёзным игроком на мировых рынках — экспортировать свою продукцию? И если да, на каких?

— Сегодня речь идёт уже, увы, не о мировых рынках. Доска для игры в монополию превращается в доску для игры в риск — знаете такую настольную игру с перемещением пластмассовых солдатиков по мировой карте с целью завоевать мир?

Украина с остальной Восточной Европой, Средняя Азия, Балканы и Закавказье превращаются в очередной фронтир. И деньги будут зарабатываться здесь не торговлей товарами, а торговлей человеческими жизнями.

Это, разумеется, удручает, но современный кризис капитализма альтернативы не предлагает.

- Власти Украины во главе с Зеленским регулярно говорят, что планируют сделать Украину «раем для инвесторов». По вашим прогнозам, удастся ли это?

— Языком чесать — не мешки ворочать. Вот глава МИД Индии книгу написал, где обещает "привлекать США, контролировать Китай, развивать Европу, дать надежду России и подключить Японию к игре". Говорит, что настало время. Обещания Зеленского и Ко — это из той же серии.

На самом же деле, разговоры о привлечении инвесторов — это ширма для секвестирования всего социального путём снижения налогообложения для корпораций. То есть путь в третий мир, но никак не декларируемый "керманычами" путь в Европу.

- Украина ушла с российских рынков. Удастся ли стране их заменить, или восстановить свои позиции на рынках сбыта украинской продукции в России?

— Нет, не получится. Ей этого сделать не дадут. Для этого нужна политическая воля в РФ и в Украине, а ее нет. Прежде всего ее нет в России. Ибо возвращение — это не просто партнёрство, а большой интеграционный проект, реализация которого потребует урезания амбиций со собственного бизнеса и предоставления этих ниш партнёрам.

Так может играть Китай, или США, но не Россия, где государство не может вести диалог с бизнесом с позиции силы. Так уж сложилось, что капитализм мы построили по лекалам девятнадцатого века, а не двадцать первого.

- Как повлияют на будущее Украины намеченные на 25 октября местные выборы? Не станут ли они толчком к фактической феодализации страны?

— Могут, разумеется. Но это не худший из вариантов. Украине следует рассыпаться на удельные княжества — только так она сможет перейти от состояния государства-монстра к государству людей. Кстати, если рассматривать в качестве программы Зеленского и Ко сериал "Слуга народа", то такой распад есть часть плана. Зеленский ведь действует вполне в формате сериала.

Просто оптика разная — в кино все показано с позиции себя хорошего, а в жизни… В общем, жизнь в стране в эпоху правления Голобородько и в сериале не сахар. На этом просто акцентов не ставят. Даже выход из кризиса, согласно авторам сериала, возможен не за счет инвестиций, а за счет добровольной передачи гражданами в пользу государства их личных сбережений.