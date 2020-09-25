При Зеленском США начали реальный ввод своих вооруженных сил на территорию Украины, для России это теперь вопрос национальной безопасности, считает политолог, журналист, телеведущий Виталий Третьяков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при нынешнем украинском правительстве невозможно выполнение Минских соглашений, цель которых — достичь мирного урегулирования в Донбассе.

- Виталий Товиевич, какую стратегию в отношении Донбасса теперь изберет Россия?

— Прошедшие шесть лет уже нельзя вычеркнуть. То, что мы сейчас называем Донбасс, территории, очерченные ДНР и ЛНР, не вернутся в состав Украины. Если только не представить фантастическое, что через год-два на Украине не появится совсем другой президент, который консолидирует совсем иную элиту. Иного варианта нет.

Кого пугает «Русский мир»? Украина стала «Анти-Россией» © Пресс-служба фонда «Русский мир»

Но время тянется, и ничего не происходит. Киев полностью идет в фарватере западной линии. Все надежды на то, что Зеленский тайно пытается замирить ситуацию, чему были некоторые признаки, после его последних слов рухнули окончательно. При Зеленском США начали реальный ввод своих вооруженных сил на территорию Украины. Теперь американские стратегические атомные бомбардировщики находятся в небе Украины. Для России это теперь вопрос национальной безопасности, а не только спасения Донбасса и русских Украины.

То, что Зеленский не контролирует ситуацию на Украине, означает, что никакого нейтралитета Украины в обмен на возвращение этих территорий в ее состав на особых условиях, которые описаны в Минских соглашениях, уже не может быть. При Порошенко Украина была более нейтральна в военном отношении, чем сейчас.

- Какую цену придется заплатить России за признание народных республик Донбасса? Возможно ли вооруженное столкновение с силами НАТО?

— Как бы ни измывались над победой Красной армии во Второй мировой войне на европейском театре, остались политики и даже военные, которые понимают, что с Россией шутки плохи. Все нашествия на Россию с запада на восток заканчивались только тем, что брались столицы европейских государств, включая Берлин и Париж.

Неизвестность хуже, чем война. Как живется обычному дончанину © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Если говорить о радикальном переделе карты Восточной Европы, то тогда речь идет о всей Новороссии вплоть до Приднестровья. Единственный проблемный вопрос остается — что делать с русским городом Киевом. Население там в значительной степени до сих пор русское, хотя и запуганное. Тогда от Украины останется только маленький кусочек, можно рассуждать только, какова будет конфигурация этого кусочка.

- А новые экономические санкции Запада в отношении России из-за позиции по Донбассу?

— Этих санкций уже столько, что все, в том числе и Россия, к этому привыкли. Вся Европа трещит по швам. Евросоюз исчерпал возможности дальнейшего существования. Между прочим ЕС и Советский Союз к моменту своего исчезновения примерно равны. Евросоюзу примерно 75 лет, если от Римского договора (договор 1957 года о создании Европейского экономического сообщества. — Ред.) считать. Через 70-75 лет все распадается на международной арене.

Плюс к этому проблемы самой Европы, ненависть внутри Евросоюза одних стран к другим, только ударь эту конструкцию, и она затрещит и посыплется. Сразу вспыхнет множество старых национальных межгосударственных конфликтов, которые существовали и в СССР, но сильной властью были притушены идеологией и внутренней политикой. Стоило ударить в слабое место этой конструкции, все начало сыпаться в течение двух-трех лет. То же самое будет и здесь.

- Что уже сейчас может предпринять Россия, чтобы помочь жителям народных республик Донбасса с неопределенным правовым статусом? В какой мере им поможет выдача российских паспортов?

— Выдача российских паспортов должна быть, безусловно, максимально масштабирована и по объемам, и по быстроте получения.

Андрей Пинчук: Признание Россией ЛДНР сопряжено с полномасштабными военными действиями © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но пока к этому не пришли, даже стопроцентное российское гражданство в республиках не снимет эту неясность. Здесь необходимы максимальная экономическая поддержка и юридическое закрепление прав граждан России. Других вариантов нет.

- Почему этот процесс идет так медленно?

— По разным причинам. Украинские националисты действительно хитрые — если они запишутся в граждане России, мы принесем терроризм на свою землю, безоговорочно приняв всех, кто проживает в ДНР и ЛНР. Это одна из причин, она показывает сложность этой проблемы, как и проблемы Украины вообще.

Можно ли было в 2014 году брать Украину всю? Исторически да. А потом что делать с этими бандеровцами? Сейчас они проблема Зеленского, и его держат на крючке, а тогда эта бандеровская братия превратилась бы в проблему Кремля. Их же там не 10 человек. Зачем России на своей территории получить полностью нелояльное население в несколько сотен тысяч? Поэтому крот истории, как любил говорить Маркс, роет медленно, но верно.