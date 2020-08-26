Падение рейтинга партии власти не означает, что экс-президент Украины Петр Порошенко получит эти проценты, считает политолог Алексей Якубин

После так называемого марша защитников в День независимости Украины 24 августа в Киеве экс-президент Петр Порошенко вновь обозначил свою непримиримую позицию по отношению к действующей власти.

- Алексей, как бы вы могли объяснить слова Порошенко «зелень падает по осени»? Означает ли это, что осенью на Украине «партия войны» планирует государственный переворот?

— Это пока что упражнение в риторике, потому что со стороны Порошенко выбрана стратегия: лучшая защита — это нападение. То есть это попытка показать власти и правоохранительным органам: не троньте меня, потому что у меня есть не только связи на Западе, но и отдельные группы, которые в случае чего будут готовы выйти на улицы. Также это попытка со стороны Порошенко показать своим сторонникам, что с ним все будет хорошо, и держать их в тонусе.

Великий раскол. Что мешает Украине идти вперёд © president.gov.ua Турчинова, но отчасти и в сторону Порошенко. Плюс попытка переиграть лозунг «Слуги народа»: придет весна — сажать будем.

Говоря о попытке Порошенко раскачать ситуацию, нельзя забывать, что он остается самым непопулярным политиком в Украине. Учитывая его антирейтинг, говорить об электоральной победе не приходится. Попытки с его стороны расшатать ситуацию будут, но я не уверен, что он свободен в этих действиях, потому что можно по-всякому относиться к фактору Запада, но вряд ли западные политики будут активно вписываться в поддержку Порошенко против легитимной власти.

- Насколько сильны позиции действующего президента Владимира Зеленского на Украине? То есть зреет ли скрытое недовольство его политикой в народе и во властных элитах?

— Рейтинг власти падает, но это не значит, что он перетекает к Порошенко. Те, кто разочаровался в «Слуге народа», ориентируются на похожие проекты на местных выборах, например, на Андрея Пальчевского и его партию («Победа Пальчевского». — Ред.).

Те, кто голосовал за Зеленского как за кандидата мира, могут ориентироваться на «Оппозиционную платформу». Давайте не забывать, что Порошенко все равно остается политиком с самым высоким антирейтингом. И даже флуктуация рейтинга власти не означает, что Порошенко получит эти проценты. Это большая иллюзия. Сейчас появляется много проектов, которые пытаются использовать эту волну антиистеблишмента, партия Шария, например.

У Порошенко есть борьба, скорее, в нише правого направления. Сейчас обостряется борьба между «Голосом» и Порошенко.

- Как падение рейтинга партии власти скажется на итогах местных выборов? И будут ли они проходить мирно?

— По поводу мирного проведения выборов — вопрос к правоохранительным органам. Правоохранительные органы здесь должны показать свою эффективную работу. К сожалению, мы видим нападки на некоторые партии, на ту же «Оппозиционную платформу», например.

Военный бюджет Украины: «Чем можем, тем и бряцаем» © president.gov.ua

- Удержится ли на своем посту глава Офиса президента Андрей Ермак на фоне скандалов с якобы российской ЧВК в Белоруссии?

— Ну а при чем здесь Андрей Ермак? Со стороны Украины был официальный сигнал, был отозван посол впервые за годы независимости. У Ермака совсем другое направление, связанное с продвижением по Донбассу. На 30-й день у нас есть беспрецедентное перемирие, в Украине нет боевых потерь среди комбатантов. Плюс к его компетенции относится подготовка ко встрече в "нормандском формате". Пока он будет демонстрировать в этом вопросе некую эффективность, не стоит ожидать его отставки.

- Последнее время так называемые порохоботы пытались раскачать кресло под Ермаком, делая вбросы о его участии в срыве «спецоперации» СБУ в Белоруссии.

— На этой неделе эта дискуссия, кажется, уже испарилась, когда стали выясняться версии этой легенды о спецоперации. Порохоботы эту тему активно раскручивали против Ермака, но она была настолько шита белыми нитками, что это не очень-то и сработала.

Руслан Бортник: Украину ждут масштабные протесты, притом, что власть Зеленского становится формальной © Facebook, Ruslan Bortnik Андрея Ермака обсуждает продажу государственных должностей. — Ред.), а теперь новая история, когда идет перемирие.

- То есть это один из способов искусственного нагнетания ситуации вокруг Донбасса?

— Да, это попытка искусственно вбивать эти темы, потому что люди избирали Зеленского, чтобы он решил конфликт в Донбассе, и он сам это неоднократно подчеркивал. И его конкуренты это осознают. Чтобы Зеленскому не удалось больше, чем Порошенко, такая концепция. Показать, что вот, вы критиковали Порошенко, а он все, что мог, сделал, а Зеленскому больше не удалось. Нынешнее перемирие вызывает большой негатив со стороны Порошенко и его сторонников, которые пытаются все нивелировать и сказать, что это никакое не перемирие, и так далее.