После так называемого марша защитников в День независимости Украины 24 августа в Киеве экс-президент Петр Порошенко вновь обозначил свою непримиримую позицию по отношению к действующей власти.
- Алексей, как бы вы могли объяснить слова Порошенко «зелень падает по осени»? Означает ли это, что осенью на Украине «партия войны» планирует государственный переворот?
— Это пока что упражнение в риторике, потому что со стороны Порошенко выбрана стратегия: лучшая защита — это нападение. То есть это попытка показать власти и правоохранительным органам: не троньте меня, потому что у меня есть не только связи на Западе, но и отдельные группы, которые в случае чего будут готовы выйти на улицы. Также это попытка со стороны Порошенко показать своим сторонникам, что с ним все будет хорошо, и держать их в тонусе.
Думаю, что это еще ответ на заявление Зеленского, который, выступая на Софийской площади, сделал несколько месседжей, сказав, что те, кто сдал Крым, должны понести ответственность. Это было сказано в сторону Турчинова, но отчасти и в сторону Порошенко. Плюс попытка переиграть лозунг «Слуги народа»: придет весна — сажать будем.
Говоря о попытке Порошенко раскачать ситуацию, нельзя забывать, что он остается самым непопулярным политиком в Украине. Учитывая его антирейтинг, говорить об электоральной победе не приходится. Попытки с его стороны расшатать ситуацию будут, но я не уверен, что он свободен в этих действиях, потому что можно по-всякому относиться к фактору Запада, но вряд ли западные политики будут активно вписываться в поддержку Порошенко против легитимной власти.
- Насколько сильны позиции действующего президента Владимира Зеленского на Украине? То есть зреет ли скрытое недовольство его политикой в народе и во властных элитах?
— Рейтинг власти падает, но это не значит, что он перетекает к Порошенко. Те, кто разочаровался в «Слуге народа», ориентируются на похожие проекты на местных выборах, например, на Андрея Пальчевского и его партию («Победа Пальчевского». — Ред.).
Те, кто голосовал за Зеленского как за кандидата мира, могут ориентироваться на «Оппозиционную платформу». Давайте не забывать, что Порошенко все равно остается политиком с самым высоким антирейтингом. И даже флуктуация рейтинга власти не означает, что Порошенко получит эти проценты. Это большая иллюзия. Сейчас появляется много проектов, которые пытаются использовать эту волну антиистеблишмента, партия Шария, например.
У Порошенко есть борьба, скорее, в нише правого направления. Сейчас обостряется борьба между «Голосом» и Порошенко.
- Как падение рейтинга партии власти скажется на итогах местных выборов? И будут ли они проходить мирно?
— По поводу мирного проведения выборов — вопрос к правоохранительным органам. Правоохранительные органы здесь должны показать свою эффективную работу. К сожалению, мы видим нападки на некоторые партии, на ту же «Оппозиционную платформу», например.
Местные выборы не совсем корректно сравнивать с парламентскими, потому что там большую роль играют местные партии проекты. Конечно, местные выборы будут иметь эффект политический. Но есть много местных проектов, популярна "партия мэров", есть популярные руководители городов, Харькова, например, которые имеют свои локальные проекты. Поэтому местные выборы — это, по сути, тысячи избирательных кампаний одновременно. И от правоохранителей зависит, насколько они могут поддержать ситуацию таким образом, чтобы это не превратилось в конфликты на улицах и на участках.
- Удержится ли на своем посту глава Офиса президента Андрей Ермак на фоне скандалов с якобы российской ЧВК в Белоруссии?
— Ну а при чем здесь Андрей Ермак? Со стороны Украины был официальный сигнал, был отозван посол впервые за годы независимости. У Ермака совсем другое направление, связанное с продвижением по Донбассу. На 30-й день у нас есть беспрецедентное перемирие, в Украине нет боевых потерь среди комбатантов. Плюс к его компетенции относится подготовка ко встрече в "нормандском формате". Пока он будет демонстрировать в этом вопросе некую эффективность, не стоит ожидать его отставки.
- Последнее время так называемые порохоботы пытались раскачать кресло под Ермаком, делая вбросы о его участии в срыве «спецоперации» СБУ в Белоруссии.
— На этой неделе эта дискуссия, кажется, уже испарилась, когда стали выясняться версии этой легенды о спецоперации. Порохоботы эту тему активно раскручивали против Ермака, но она была настолько шита белыми нитками, что это не очень-то и сработала.
Но это не первая попытка. Когда всякий раз происходят подвижки по Донбассу, сразу же возникают такие нюансы. Например, когда весной встал вопрос о создании Консультативного совета, тогда всплыла информация о записях Ермака (видеозапись, на которой брат Андрея Ермака обсуждает продажу государственных должностей. — Ред.), а теперь новая история, когда идет перемирие.
- То есть это один из способов искусственного нагнетания ситуации вокруг Донбасса?
— Да, это попытка искусственно вбивать эти темы, потому что люди избирали Зеленского, чтобы он решил конфликт в Донбассе, и он сам это неоднократно подчеркивал. И его конкуренты это осознают. Чтобы Зеленскому не удалось больше, чем Порошенко, такая концепция. Показать, что вот, вы критиковали Порошенко, а он все, что мог, сделал, а Зеленскому больше не удалось. Нынешнее перемирие вызывает большой негатив со стороны Порошенко и его сторонников, которые пытаются все нивелировать и сказать, что это никакое не перемирие, и так далее.