Ожидается, что на мероприятие прибудут Сергей Лукьяненко и Вадим Самойлов ("Агата Кристи") и еще свыше 90 гостей, а в Москве 21 августа пройдет презентация сборника рассказов русских фантастов #живиДонбасс

- Александр, этой осенью в ДНР планируется проведение в Донецке второго по счету фестиваля литературной фантастики «Звезды над Донбассом»?

— Да, он пройдет с 12 по 17 сентября. Его уникальность состоит в том, что три крупнейших российских фестиваля фантастики, таких как Роскон, «Аэлита» и Интерпресскон в лице и участников, и организаторов съедутся в столицу ДНР.

Чтобы вы понимали: в России каждый год проводится несколько конвентов фантастики, у которых есть своя тусовка и своя аудитория. Донецк объединил всех. Таким образом, по словам организатора Интерпресскона Александра Сидоровича, «Звезды над Донбассом» — это, пожалуй, самое значимое событие на постсоветском пространстве в мире фантастики за последние 10 лет.

- Сколько на этот раз в Донецк приедет гостей?

— Ожидается, что будет 94 человека. Это и писатели (в основном), и организаторы российских конвентов фантастики. Будут представители нескольких российских издательств, в том числе и издательства «Яуза», в котором вышел наш сборник фантастических рассказов #живиДонбасс. Приедут ряд художников-иллюстраторов.

Должны были приехать гости из Штатов и Германии, но, к сожалению, коронавирусная инфекция вносит свои коррективы.

- Сколько в том году на первом фестивале «Звезды над Донбассом» было гостей?

— Всего 24 человека. Сейчас почти в четыре раза больше. Мне очень приятно получать письма из Нижнего Новгорода или из Иваново с вопросами: как попасть зрителем на ваш фестиваль?

- Действительно, как?

— Элементарно. Сложность только в пересечении российско-донецкой границы в период коронавирусной инфекции. Для этого надо получить официальное приглашение Общественной палаты ДНР. Дальше: вы едете в Донецк за свой счет. Мы укажем вам адрес, по которому происходит регистрация. Можно поселиться в той же гостинице «Шахтёр-плаза», где селятся писатели. Это не проблема.

Большая часть мероприятий будет проводиться там же. Но помимо этого будут еще свыше 25 площадок по всему городу. Планируется проведение свыше 50 мероприятий.

- Кто оплачивает фестиваль?

— Мы обратились в корпорацию «Донецкие технологии», и корпорация осуществила скидку на проживание всех участников конвента до 50%. Учитывая, что большую часть проживания фантастов оплачивает «Русский центр», тем не менее, и нам, и «Русскому центру» сделана такая скидка.

- Какие на фестивале будут интересные мероприятия?

— Во-первых, жители города увидят интересный билборд. На нем будет увеличенный комментарий Сергея Лукьяненко из Facebook, в котором он пишет, что давно уже писал и говорил, что для жителей Донецка и Луганска все его книги совершенно бесплатны.

К Лукьяненко присоединились и все остальные участники фестиваля — и те, кто приедет, и те, кто не сможет приехать. Таким образом, в Донецке создается первая в мире электронная публичная библиотека.

По городу будут размещены щиты с портретами писателей с описанием их деятельности и QR-кодом, пройдя по которому, можно будет попасть в хранилище книг именно этого писателя.

Подобных мероприятий, насколько я знаю, в мире никогда не проводилось.

Помимо этого, множество мастер-классов, семинаров, автограф-сессий, посещение учебных заведений, встреч с читателями, интервью, передачи на ТВ, и даже мини-турнир по «Что? Где? Когда?» среди авторов. Разумеется, вопросы будут посвящены фантастике, как без этого.

Лично мне будет необыкновенно приятно видеть среди гостей и Вадима Панова, учитывая, что его "Тайным Городом" я зачитывался с молодости, и Марию Семёнову, автора знаменитого "Волкодава". Множество стихов из ее книги я когда-то перекладывал под гитару.

Приедут и постоянные участники фэн-тусовки.

К слову, вы помните песню "В гости к Элис"? Ее автор Михаил Башаков тоже едет к нам. Равно как и основатель группы "Зимовье зверей" Александр Петерсон.

Более того, обещал приехать и Вадим Самойлов («Агата Кристи»), помимо того, что он мой близкий друг, тоже почитатель этого жанра литературы.

- Что будете показывать писателям в ДНР?

— Учитывая, что приедет почти 70 новых участников, покажем им и аэропорт, и Саур-могилу.

- Я знаю, что завтра, 21 августа, в Москве пройдет презентация книги #живиДонбасс, для которой свои рассказы дали фантасты, которые приняли участие в прошлом фестивале в Донецке. Расскажите о ней.

— Она состоится в московском клубе Mason St.One на Таганке (ул. Большие Каменщики, 1, ст. м «Таганская» (радиальная) в 18:00.

В мероприятии примут участие редакторы-составители сборника: это я и писатель-фантаст Сергей Чекмаев, а также писатели Сергей Лукьяненко, Роман Злотников, Дмитрий Байкалов, Иван Наумов, Сергей Волков, Михаил Тырин, Александр Конторович, чьи рассказы вошли в книгу.

#живиДонбасс — сборник фантастических рассказов о невероятном настоящем и мирном будущем Донбасса.

Чтобы много не говорить о книге, процитирую ее аннотацию, в ней лаконично говорится, о чем она.

«Никакая, даже самая необузданная фантазия, не в состоянии предвидеть многое из того, что для Донбасса стало реальностью. Разбитый артиллерией новой войны памятник героям Великой Отечественной, войны предыдущей, после которой, казалось, никогда не начнется следующая.

Объявление «Вход с оружием запрещен» на дверях Художественного музея и действующая Детская железная дорога в 30 минутах от линии разграничения.

Настоящая фантастика — это повседневная жизнь Донбасса, когда упорный фермер с улицы Стратонавтов в четвертый раз восстанавливает разрушенный артиллерией забор, в прифронтовом городе проходит фестиваль косплея, билеты в Оперу проданы на два месяца вперед.

Символ стойкости окруженного Ленинграда — знаменитые трамваи, которые снова пустили на седьмом месяце блокады, и здесь стали мощной психологической поддержкой для горожан.

«А Город сражается по-своему — иллюминацией, чистыми улицами, живой музыкой…»

В ходе презентации участники помянут добрым словом писателя-фантаста Михаила Харитонова (псевдоним российского политика и философа Константина Крылова), который умер весной этого года. Его рассказ «Понять Зерга» опубликован в этой книге.