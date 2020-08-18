- Алексей Алексеевич, накануне воскресного митинга Telegram-канал NEXTA заявлял, что это будет «решающей» протестной акцией. Но, как мы видим, протесты в Белоруссии продолжаются. Как думаете, как долго еще это продлится?
— Сколько угодно, пока будет необходимость в поддержании Лукашенко в состоянии негативного тонуса.
- Поддержании кем? Западом?
— Да, я так понимаю, что план А — это полная замена Лукашенко западными странами, которые всерьез взялись за эту ситуацию, если уж сподобились прямым образом угрожать России за ее предполагаемое вмешательство в ситуацию. И план Б — это максимальное ослабление Лукашенко и превращение его в очень слабую политическую фигуру, находящуюся под жесткими санкциями. Соответственно, управляемого извне.
- Какой из них имеет больше шансов на реализацию?
— План Б более приемлем и реален.
- Как в таком случае действовать Лукашенко?
— Лукашенко уже вроде все сделал. Он совершил практически все политические ошибки, которые мог совершить. И сейчас единственной его надеждой является координация ситуации и модерирование ситуации со стороны России. Называется ускоренная интеграция.
- А Россия может модерировать?
— Давайте я не буду произносить слова, которые потом можно использовать против нас.
- Давайте тогда обсудим оппозицию. Как вы можете оценить протесты с политтехнологической точки зрения? Можно ли говорить, что протесты проходят по методичкам цветных революций?
— Конечно. Это определенный вид, который нарезан из методичек, которые использовались на Украине, в Венесуэле, других странах, но с белорусским акцентом, адаптированный под белорусские реалии.
- То есть если исходить из точки зрения методичек, протесты в Белоруссии проходят успешно?
— Если вы успехом считаете мерило благополучия государства под названием Беларусь, то нет, не успешно. Если мерилом брать развал белорусской государственности, то, может быть, и успешно.
- Помимо непосредственно протестов в Белоруссии началась забастовка, к которой в понедельник присоединились сотрудники государственного телевидения. Насколько это эффективная и действенная мера протеста, и насколько она болезненная для Лукашенко?
— Безусловно, это довольно болезненно, для него просто это в определенной степени новость, что к нему, оказывается, есть очень серьезные претензии у людей, которых он считал своими безусловными союзниками, абсолютно счастливыми под его руководством. А выясняется, что это не так.
Если Лукашенко найдет в себе силы и предложит очень четкий план развития событий, я думаю, он удержит власть. Если он этого плана не предложит, то события могут развиваться самым непредсказуемым образом.