Запад хочет превратить президента Белоруссии Александра Лукашенко в слабую политическую фигуру, управляемую извне. И единственная надежда Лукашенко - вмешательство в ситуацию России, заявил директор российского Центра политической информации Алексей Мухин

Без вины виноватые. Зачем Россию обвинили во вмешательстве в дела Белоруссии © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк - Алексей Алексеевич, накануне воскресного митинга Telegram-канал NEXTA заявлял, что это будет «решающей» протестной акцией. Но, как мы видим, протесты в Белоруссии продолжаются. Как думаете, как долго еще это продлится?

— Сколько угодно, пока будет необходимость в поддержании Лукашенко в состоянии негативного тонуса.

- Поддержании кем? Западом?

— Да, я так понимаю, что план А — это полная замена Лукашенко западными странами, которые всерьез взялись за эту ситуацию, если уж сподобились прямым образом угрожать России за ее предполагаемое вмешательство в ситуацию. И план Б — это максимальное ослабление Лукашенко и превращение его в очень слабую политическую фигуру, находящуюся под жесткими санкциями. Соответственно, управляемого извне.

- Какой из них имеет больше шансов на реализацию?

— План Б более приемлем и реален.

- Как в таком случае действовать Лукашенко?

— Лукашенко уже вроде все сделал. Он совершил практически все политические ошибки, которые мог совершить. И сейчас единственной его надеждой является координация ситуации и модерирование ситуации со стороны России. Называется ускоренная интеграция.

- А Россия может модерировать?

— Давайте я не буду произносить слова, которые потом можно использовать против нас.

- Давайте тогда обсудим оппозицию. Как вы можете оценить протесты с политтехнологической точки зрения? Можно ли говорить, что протесты проходят по методичкам цветных революций?

— Конечно. Это определенный вид, который нарезан из методичек, которые использовались на Украине, в Венесуэле, других странах, но с белорусским акцентом, адаптированный под белорусские реалии.

Украина это прошла. Что показали протесты в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк - То есть если исходить из точки зрения методичек, протесты в Белоруссии проходят успешно?

— Если вы успехом считаете мерило благополучия государства под названием Беларусь, то нет, не успешно. Если мерилом брать развал белорусской государственности, то, может быть, и успешно.

- Помимо непосредственно протестов в Белоруссии началась забастовка, к которой в понедельник присоединились сотрудники государственного телевидения. Насколько это эффективная и действенная мера протеста, и насколько она болезненная для Лукашенко?

— Безусловно, это довольно болезненно, для него просто это в определенной степени новость, что к нему, оказывается, есть очень серьезные претензии у людей, которых он считал своими безусловными союзниками, абсолютно счастливыми под его руководством. А выясняется, что это не так.

Если Лукашенко найдет в себе силы и предложит очень четкий план развития событий, я думаю, он удержит власть. Если он этого плана не предложит, то события могут развиваться самым непредсказуемым образом.