Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ближайшие дни нужно либо жестко подавить вспыхнувшие протесты, либо его место на посту главы государства займет кто-то другой, считает глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Беспокойная ночь в Белоруссии. Лукашенко все ещё пытаются свергнуть © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк - Андрей Владимирович, как вы можете оценить прошедшие выборы президента в Белоруссии?

— Вполне ожидаемый результат. Конечно, в городах часть горожан действительно подустала от Лукашенко — все-таки 25 лет. Но, тем не менее, надо признать, что у Лукашенко есть серьезная база социальной поддержки — это большинство: бюджетники, работники промышленных предприятий, селяне. Другое дело, что это большинство, как и на Украине, достаточно пассивно. А вот такая молодежь, проактивное меньшинство…

Дальше мы видим сценарий, который знаком нам по Майдану. Идёт планомерная раскачка ситуации.

Да, возможно, там и передернули немножко в пользу Лукашенко, но социологи показывают, что реально рейтинг поддержки Лукашенко — за 50%. Ну а то, что [кандидат в президенты Светлана] Тихановская — фигура абсолютно декоративная, как герой известного фильма говорил, «дурилка картонная», это также сначала было понятно. Поскольку она прямо признавалась, что в случае, если Лукашенко уходит, она временно [становится президентом], а дальше — свободные выборы.

- Можно ли рассчитывать на свободные выборы в Белоруссии в ближайшее время?

— В Белоруссии только один открытый вопрос: найдется ли там свой [экс-глава Администрации президента Украины Сергей] Левочкин, как у [четвертого президента Украины Виктора] Януковича?

- Кто мог бы стать белорусским Левочкиным?

— Может, им будет [Владимир] Макей — министр иностранных дел. Учитывая то, что дальше маячит фигура [экс-кандидата на пост президента Валерия] Цепкало, который работал послом в Соединенных Штатах Америки, — фигура понятная и прогнозируемая американцами. Возможно, на продвижение этой фигуры и делается ставка.

Хотя писали о том, что он не пользуется большой популярностью: дескать, он длительное время работал с Лукашенко. Тем не менее, у нас же тоже [пятый президент Украины Петр] Порошенко прекрасно уживался с Януковичем и работал у него.

- К слову о Януковиче. Многие политологи говорили, что Лукашенко рискует повторить ошибки четвертого президента Украины. Как, по-вашему, будут развиваться события с протестами? Возможен ли политический компромисс, или они будут погашены?

— Тут или пан, или пропал. В отличие от украинского Майдана тут все без раскачки перешло в достаточно жесткие формы противостояния. Это говорит о том, что либо Лукашенко достаточно жестко подавит эти протесты, либо в президентском кресле будет кто-то другой. И наверняка Лукашенко не повторит ошибки Януковича, который договорился с оппозицией, а потом его, как лоха, кинули.

Вопрос только в том, выдержит ли белорусский режим стресс-тест в ближайшие дни. Во всяком случае пока с внешней легитимностью [все нормально], несмотря на то что коллективный Запад достаточно жестко выступил против. Ну [председатель КНР] Си Цзиньпин, [президент РФ Владимир] Путин, [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган — по-моему, достаточные точки опоры, чтобы иметь почву под ногами.

Андрей Золотарев. Биографическая справка © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

- Как будут развиваться отношения с Россией после последних антироссийских заявлений и действий Лукашенко?

— Я думаю, как это уже бывало, после периода охлаждения наступит период потепления. Но полностью, без остатка уйти от России Лукашенко не сможет. Он пойдет на очень существенные уступки — мой прогноз. Для него, он прекрасно это понимает, это последний срок на посту президента.

- А как будет действовать Запад? Может ли быть «венесуэльский» или другой сценарий?

— Нет, я не думаю. Все-таки Венесуэла гораздо ближе к Соединенным Штатам, а Беларусь намного ближе к России. Поэтому разыграть сценарий с белорусским Гуайдо (и. о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо)… Там нет ни Хуанов, ни Гуайдо — это уж точно.

Другое дело, что Украина оказывается в неловкой ситуации. Даже в президентской партии разные мнения по этому поводу, но [президент Украины Владимир] Зеленский сделал достаточно взвешенное и максимально корректное в этих условиях заявление. Но как долго удастся продержаться на таком шпагате? Рано или поздно произойдет ситуация, в которой надо будет либо демонстрировать свою тотальную зависимость, либо демонстрировать, бросая вызов, свою субъектность. У Киева есть несколько дней — можно взять паузу.

- Как думаете, в какую сторону будут развиваться события?

— Глядя на перспективу того, что [президент США Дональд] Трамп уйдет, я думаю, что все-таки прогнутся под демократов. [Кандидат в президенты США от демократов Джозеф] Байден заявил свою позицию, а политика — искусство реального.