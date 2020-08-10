Россия действительно заинтересована в том, чтобы не довести ситуацию с Белоруссией до разбалансировки, до украинских событий, до майданов, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

- Владимир Владимирович, как вы в целом оцениваете прошедшие выборы? Что могли бы отметить?

— Все, что в том числе и вашему изданию недавно говорил, все сбывается, то есть все понимали, что Лукашенко победит с огромным отрывом, несмотря на всякие спекуляции. Но это не помешает вывести заранее подготовленных протестующих, протестутов и протестуток на белорусский майдан. К этому майдану готовились долго, планомерно, целенаправленно. Мы видим это по массе брошюр, инструкций, которые распространяли по белорусским оппозиционным сетям. Это, подчеркну, вне зависимости от того, какой результат будет объявлен.

Майданом не пахнет, но у Лукашенко — большие риски. Эксперты о выборах в Белоруссии © REUTERS, Dmitry Brushko/Tut.By via REUTERS Лукашенко несколько деморализовал значительную часть оппозиции. Все-таки законы цветных революций никто не отменял. Можно оспаривать результаты выборов, когда разница ну пять, ну десять процентов, но когда такой колоссальный отрыв между первым и вторым местом, говорить о том, что есть некоторые манипуляции, которые повлияли на выбор народа, не приходится.

В общем, все шло по накатанному сценарию. В очередной раз белорусская оппозиция подвела западных спонсоров. В очередной раз придется отвечать за это, будут серьезные разборки на уровне грантоедских и грантодательских организаций. Но думаю, что на этом не успокоятся. Попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии будут продолжены.

- Президент Лукашенко уже публично назвал участников акций протеста «овцами», которыми управляли извне.

— И Лукашенко, и белорусские деятели и так наговорили немало. Чего стоит его заявление об оппозиционерше, от которой котлетами пахнет. То есть у Лукашенко своеобразная манера общения со своими политическими оппонентами. Еще раз повторюсь, белорусские оппозиционеры сидят на игле вливаний из-за рубежа, и в очередной раз за рубежом будут недовольны те, кто выделял деньги на все это.

- Как вы считаете, Вероника Цепкало, один из лидеров оппозиции, покинула страну из-за боязни возможного преследования?

— Она объяснила, что это ненадолго и скоро вернется. Но в принципе да, теперь-то будут серьезные разбирательства внутри политической оппозиции Белоруссии. Заметьте, как критиковали Лукашенко, в том числе и в России, за то, что он задерживал каких-то оппозиционеров, как смеялись над обвинениями, что те или иные люди готовят массовые беспорядки, но ведь эта ночь подтвердила, что эти столкновения готовились.

То есть мы видим, что речи о массовых беспорядках, которые вели Лукашенко и белорусские правоохранители, имели под собой основания. Так что теперь будут еще более серьезные разбирательства по поводу участия тех или иных оппозиционеров, оппозиционных сил и западных структур, которые разжигали все это и готовили массовые беспорядки. Заметьте, что-то у них получилось.

«Надо что-нибудь выторговать». Как Украина намерена нажиться на ситуации в Белоруссии © пресс-служба президента Украины Семена Пегова, который был задержан во время беспорядков.

Если мы уж снова заговорили о братских отношениях, как Лукашенко сказал, то давайте по-братски вернем их домой. Дальше разбирайтесь, в том числе на уровне российско-белорусских правоохранительных органов, доводите их вину до суда или снимайте эти обвинения. Но пусть они уже будут в России, это снимет многие вопросы в наших отношениях. Призываю белорусские власти сделать так.

- Владимир Путин уже поздравил своего коллегу Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Означает ли, что прежние антироссийские заявления белорусского лидера будут забыты, или реакция руководства РФ на них еще последует?

— Я думаю, что российские власти не оставят вопрос о возвращении своих граждан в Россию. Но теперь Россия действительно заинтересована в том, чтобы не довести ситуацию с Белоруссией до разбалансировки, до украинских событий, до майданов и так далее. В этом плане какие бы отношения между Путиным и Лукашенко ни были, сейчас это приоритет, в том числе и для российской власти.

Мы точно не хотим получать вторую Украину на западных границах России. Но подчеркну, не будет нормальных отношений, пока россияне не вернутся домой.

- Как теперь сложатся отношения между западными странами и Минском?

— Реакция Запада уже последовала. Мы видим более чем резкие заявления со стороны западных деятелей, европейских структур. Западные СМИ, причем государственные, «Радио Свобода», выступили не просто фейкометчиками, а соорганизаторами этих протестов.

Анатолий Вассерман: У Лукашенко хватит здоровья и на седьмые выборы президента © РИА Новости, Александр Натрускин

Ясное дело, что во многом антироссийские действия, риторика были направлены на то, чтобы после выборов Запад более мягко реагировал на события в Белоруссии. Александру Лукашенко после того, как он наведет порядок в стране, нужно в первую очередь наладить работу своего МИД. Чтобы эти прозападные, антироссийские выпады, демарши, которые совершались на протяжении последних месяцев и даже лет, остались в прошлом.