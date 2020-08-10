Столь масштабное привлечение в Белоруссии государственной машины подавления - это уже свидетельство того, что система разбалансирована, что у власти нет ни авторитета, ни поддержки, считает политолог Вадим Самодуров

В Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК уже фактически объявила победителем Лукашенко с результатом более 80%. Однако оппозиция не согласна с результатами: в сети массово выкладывают протоколы с данными о победе Светланы Тихановской.



Ночью по стране прошли многочисленные акции протеста, в Минске силовики — ОМОН и внутренние войска — жестко зачистили протестующих.

Алан Мамиев: Лукашенко — не Янукович, не трус и не подлец. Он руководит битвой за Белоруссию © из личного архива Алана Мамиева



- Вадим, как вы в целом оцениваете прошедшие выборы? Что можете выделить?



— Прошедшие выборы в Белоруссии, безусловно, являются очень знаковыми и показательными. Причем не только для самой Белоруссии, но и для всего цивилизованного мира. Если раньше описание тех противоречий, которые остро присутствуют внутри белорусского общества, государственной системы, было уделом политологов и экспертов, то сегодня ночью для всего мира стали очевидны как минимум три главных момента.

Первое. Нынешняя белорусская власть способна удержаться только и исключительно на дубинках ОМОНа, на терроре КГБ и на страхе применения армии против мирного населения. Ни о какой легитимности, источником которой является народ, его доверие, речи нет и быть не может.

Второе. Белорусы исчерпали лимит терпения и страха. На этих выборах и сегодня ночью пройден некий важный психологический барьер, который до настоящего момента удерживал народ от решительных действий.

Ну и третье. Эти выборы запустили механизм демонтажа нынешней системы власти в Белоруссии. Возможно, это произойдет не быстро, но это неизбежно, потому что система уже перестала быть устойчивой.

- Как вы считаете, властям Белоруссии удалось подавить протест? Или грядут новые уличные акции?



— Властям Белоруссии удалось выиграть это сражение, но войну они уже проиграли. Само по себе столь масштабное привлечение государственной машины подавления — это уже свидетельство того, что система разбалансирована, что у власти нет ни авторитета, ни поддержки.

Ну а кроме того, стало очевидно, что силы полиции и ОМОНа в случае масштабных выступлений людей будут переходить на сторону народа. Это не подтвержденная информация о том, что в Жодино и в Пинске ОМОН опустил щиты, но в ситуации, когда население массово начнет наступление на власть, очевидно, что ОМОН перейдет на сторону протестующих.

Так происходит практически всегда. И никаких стимулов у ОМОНа для того, чтобы совершать преступления против собственного народа, нет.

- Почему до сих пор молчит Лукашенко? Он до сих пор не сделал никаких заявлений. Какие на то могут быть причины?



— Ну почему молчит? На мой взгляд, он в последние три дня наговорил больше, чем нужно. Начиная с его откровений об отношениях с Ельциным, Путиным, Пригожиным и так далее, заканчивая странными двусмысленными шутками и каламбурами про предстоящий разгон несогласных и «сбор урожая».

Сегодня он сделал первое после выборов заявление: «Политика одна должна быть — люди». И ведь нельзя ничего возразить на это. Именно так и должно быть. Но белорусский президент это либо очень поздно осознал, либо он имеет в виду каких-то других людей, не тех, которых сегодня ночью избивали и закидывали в автозаки.

- Признают ли выборы Запад и Россия? И что это будет значить для режима Лукашенко?



— Запад пока весьма сдержан в оценке белорусских событий. Есть мнение, что иностранные медиаресурсы были определенным образом замотивированы на нейтральное освещение ситуации. Но с другой стороны, я слабо себе представляю, зачем Европе еще один источник нестабильности у своих границ. Поэтому Запад скорее склонен тушить этот пожар, чтобы он не разгорелся.

На самом деле, чтобы там ни говорили в эти дни в западных СМИ и какие бы заявления ни делали политики, нужно же смотреть не на это, а на дела. Можно называть Лукашенко диктатором и осуждать давление на оппозицию, говорить о нелегитимности выборов, но в порт Клайпеды прибыл второй танкер с американской нефтью для Белоруссии. 76 тысяч тонн нефти до конца августа поступят на переработку на белорусские НПЗ.

- Как вы считаете, какой должна быть или какой будет реакция российского руководства на произошедшее в Белоруссии и на многочисленные антироссийские заявления и действия Лукашенко?



— Владимир Путин уже поспешил поздравить Александра Лукашенко с победой. Одним из первых, наряду с КНР и Казахстаном. Таким образом, из всех возможных вариантов Москва выбрала — закрыть глаза на все безобразные выходки и заявления белорусского президента.

Почему был выбран именно такой вариант поведения? Ну, видимо, в Москве все же посчитали, что лучше иметь дело с понятным, хоть и проблемным, Лукашенко, чем с абсолютно непонятной и неорганизованной белорусской оппозицией.

- Какими будут теперь отношения России и Белоруссии?



— Боюсь, что нелегкими. Причем при любом раскладе. Россия продемонстрировала, что она намерена и дальше поддерживать Лукашенко и его режим. А это не совпадает ни с настроениями белорусского народа, ни с настроениями белорусских элит, которые тоже стремительно вливаются в «прозападную партию».

Антимосковский вектор будет только усиливаться. Причем если в лице Лукашенко это была просто риторика, направленная на то, чтобы заработать симпатии населения или «показать фигу» Москве, то в перспективе России придется иметь дело с «украинским сценарием».