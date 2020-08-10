Запад формально не признает выборы в Белоруссии, но продолжит коммуникацию с Минском по ряду взаимовыгодных вопросов, считает главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант

Кость Бондаренко о выборах в Белоруссии: Никаким Майданом в Минске и не пахнет © РИА Новости, Нина Зотина - Алексей, глава ЦИК Белоруссии Ермошина в день выборов заявляла о провокациях и давлении, которое оказывалось на членов ЦИК. Действительно ли голосование произошло нервно и напряженно?

— Да. Оппозиционные силы, которые изначально заявляли о том, что не верят в подсчеты выборов и будут их оспаривать, оказывали реальное давление, как на выборщиков, так и на членов избирательной комиссии. В чем это выражалось?

Выкладывались личные данные членов избирательных комиссий, на участках создавался искусственный ажиотаж, когда намеренно создавались очереди, было организовано так называемое параллельное наблюдение. Оно мало что учитывало, но во время этого наблюдения эти люди пытались как-то переубедить избирателей не голосовать за Лукашенко.

Мешали активно работе сети, которая проводила экзитполы, запрещали задавать вопросы. То есть целый ряд нарушений закона был со стороны тех, кто называет себя оппозиционными альтернативными силами.

- Каков ваш прогноз в плане протестной активности?

— Возможно повторение вчерашней попытки сегодня и завтра. Но я думаю, что как некий масштабный взрыв они уже не удались и будут сходить на нет. Наверняка вечером будет такая попытка, расслабляться рано, но в принципе очевидно, что даже по экзитполам Тихановская не побеждает, и за что-то сражаться бессмысленно.

- А почему сам Лукашенко не выведет своих сторонников на улицу? «Картинку» никто не отменял, и ситуация выглядит так, будто бы белорусский народ борется с опостылевшей ему властью?

— Считается, что такая технология нам пока не нужна. Считается, что мобилизации госаппарата и силовых структур достаточно. Призывы к обществу, мол, братья и сестры, поддержите меня, считаются уже крайней мерой на случай опасности. Считается, что силами государства можно обойтись на данном этапе.

- А вы лично что думаете?

— Лично я бы, наверное, организовал такие массовые мероприятия в поддержку президента. Они, конечно, были бы осложнены пандемией. Но если судить по примеру России, когда в 2012 году митинг на Поклонной горе организовывался в противовес митингам на Болотной площади, то это сработало. Белорусским властям следует это иметь в виду в любом случае, это достаточно действенный механизм, но пока они не считают, что он необходим для применения.

- Почему Лукашенко пока не делает ярких заявлений?

— Он ждет подсчета голосов, когда ситуация более-менее прояснится, когда будет понятна позиция оппонентов власти. Либо они признают итоги выборов, либо они идут на дальнейшую конфронтацию. Он выжидает. В общем-то сомнений в его победе нет, и эти результаты в ближайшее время прозвучат.

— Президент Украины Зеленский опубликовал в социальных сетях большой пост, в котором призвал власти и оппозиции в Белоруссии к диалогу и недопущению насилия, и выразил надежду, что Минск будет следовать демократическим стандартам. Это дежурное заявление, или тут можно найти глубокий подтекст?

— Это больше игра на внутриукраинскую публику. К словам Зеленского в Беларуси вряд ли кто-то особо прислушивается. Хотя для части протестного электората это тоже хороший месседж, чтобы она не осуществляла деструктивные действия, а садилась бы за стол переговоров, предлагала бы что-то власти и уже вместе решала эти проблемы. Это не повредит, но зато будет польза для белорусского политического поля.

- Признает ли Запад итоги выборов, и что это будет значить для страны?

— Особых надежд на признание нет. Запад будет с оговорками де-юре критиковать избирательный процесс, но де-факто продолжит отношения и переговоры по различным взаимоинтересным вопросам с реальными белорусскими властями, которые контролируют ситуацию в стране.

Поэтому здесь никто не рассчитывал на ошеломительное признание. Все понимают, что поскольку серьезных эксцессов не было, то особенно жесткой реакции со стороны Запада тоже не будет.

- Владимир Путин уже поздравил Лукшенко с победой, выразив надежду, что его деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений. Как дальше будут развиваться отношения Москвы и Минска?

— Прежде всего должна решиться проблема с возвращением россиян на Родину (видимо, имеются в виду арестованные 33 "сотрудника ЧВК Вагнер". — Ред.). Вторая проблема, которую срочно нужно решать, — ситуация с границей, до сих пор закрытой по сути. Третья проблема — возвращение к диалогу о будущем Союзного государства в рамках тех же дорожных карт или иного формата, который может быть предложен в том числе белорусской стороной.

Я вообще не считаю, что этот процесс заморожен. В силу объективных причин мы вынуждены будем к нему вернуться с уточненными позициями. Думаю, что обнуление президентских сроков Путина, которое произошло по итогам референдума о поправках в Конституцию и выборы президента в Беларуси будут способствовать более спокойному обсуждению перспектив союза России и Беларуси.