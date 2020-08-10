Будут ли новые акции оппозиции, увидим в ближайшие пару дней — в таких вещах, как госпереворот, нельзя терять темп операции, то есть в первые дни надо сломить сопротивление власти, считает журналист и видеоблогер Алан Мамиев

В Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК уже фактически объявил победителем Лукашенко с результатом более 80%. Однако оппозиция не согласна с результатами: в Сети массово выкладывают протоколы с данными о победе Светланы Тихановской.

Ночью по стране прошли многочисленные акции протеста, в Минске силовики — ОМОН и внутренние войска — жестко зачистили протестующих.

- Алан, как вы в целом оцениваете прошедшие выборы? Что можете выделить?

— Выборы прошли с явным перевесом электората Лукашенко. Антилукашенковские силы не так сплоченны и организованы, как были организованы украинская прозападная оппозиция, необандеровцы и украинский антиянуковичский олигархат на Украине в 2014. Те действовали очень слаженно, их штабы работали непрерывно.

- Как вы считаете, властям Белоруссии удалось подавить протест? Или грядут новые уличные акции?

— Протесты будут продолжаться, но там пока не видно "ядра", готового идти до конца. То есть нет желающих стать "небесной сотней", а без жертв любой бунт превращается в профанацию.

Будут ли новые акции, увидим в ближайие пару дней. В таких вещах, как госпереворот, нельзя терять темп операции, то есть в первые дни надо сломить сопротивление власти. Если это не выходит, то дальше все идет на спад.

- Почему до сих пор молчит Лукашенко? Он до сих пор не сделал никаких заявлений. Какие на то могут быть причины?

— Лукашенко все сказал до выборов, он сейчас как генерал на фронте, руководит битвой за Белоруссию из своего штаба. Все разговоры будут после победы. Сначала дела, потом слова.

Главное, что он не Янукович, не трус и подлец, он не сдаст страну.

- Признают ли выборы Запад и Россия? И что это будет значить для режима Лукашенко?

— Выборы в конечном итоге признают, будет долгий подковерный торг, но признают. Полная блокада Белоруссии никому не нужна — ни России, ни Западу. Опять же Китай скажет свое веское слово.