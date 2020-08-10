Не нужно ставить крест на русско-польских отношениях, но тем, кто поставит перед собой задачу сближения русских и поляков, работа предстоит титаническая, считает политолог Алексей Кочетков

- Алексей, последние президентские выборы показали, что Польша расколота на две части: Польшу А (северо-западную), где голосуют за проевропейских и прогерманских либералов из «Гражданской платформы», и на Польшу В (юго-восточную), где голосуют за проамериканских германофобских католиков-традиционалистов из «Права и справедливости». Может ли это обстоятельство привести к серьезному расколу или даже к какой-то мини-гражданской войне двух таких разных частей Польши? Или подобные прогнозы несерьезны?

— Мне кажется, что представление о том, что Польша расколота на две географические части (северо-запад и юго-восток), является весьма упрощенным и не соответствует действительности. Прямые параллели с Украиной здесь неуместны. Раскол, безусловно, имеет место быть, но проходит не в географической, а скорее в социальной плоскости. Это раскол между более благополучными крупными городами, где либеральное влияние традиционно сильное, и всей остальной Польшей. Электорат ПиСа равномерно распределяется по маленьким городкам и сельской местности по всей Польше, хотя и в городах у них определенная поддержка тоже имеется.

Но ни о каких предпосылках к гражданской войне в Польше речи нет, и говорить об этом смешно. Это в чистом виде ни на чем не основанные фантазии. Здесь нужно понимать особенности польского общества, которое, несмотря на многие внешние факторы, во многом остается традиционным и вполне монолитным. Это выражается в том числе и в традиционно неприязненном и настороженном отношении к соседям. Полякам вообще свойственна ксенофобия.

Хотя и здесь есть определённые различия. Так, сторонники «Гражданской платформы» гораздо лояльнее относятся к Германии, чем сельские сторонники «Права и справедливости». При этом русофобия является важной составляющей мировоззрения и у тех и у других. Причем польские либералы настроены по отношению к России зачастую гораздо более нетерпимо, чем польские правые консерваторы или даже националисты. Но повторюсь ещё раз, что в целом русофобия является неотъемлемой и органичной частью современной польской идентичности, во многом сформировавшейся за последние тридцать лет при непосредственном участии и влиянии Запада.

С точки зрения нынешней власти, русофобия призвана поддерживать в поляках постоянное чувство тревоги и ощущение угрозы со стороны России, что в свою очередь должно притуплять внутренние противоречия в польском обществе.

- Какую из двух Польш надо поддерживать России? И вообще стоит ли России играть на этом расколе? Если да, то как? Можете что-то посоветовать?

— Ни в одном из политических лагерей у России в Польше союзников нет и в обозримом будущем не появится. Их нет даже среди польских левых, которые полностью встроились в либеральный дискурс.

За последние тридцать лет ЕС и США выстроили в Польше такую политическую конструкцию и такую пропагандистскую машину, эту конструкцию обслуживающую, что никакая дружественная России политическая сила там появиться в принципе не может. Сейчас уже ситуация такова, что любые публично высказанные симпатии к России или русским приравниваются к измене, а позволивший себе такое безобразие моментально оказывается в полной изоляции. Это в лучшем случае.

Хотя справедливости ради нужно сказать, что среди простых поляков, во всяком случае среди некоторых групп, на чисто человеческом уровне симпатии к русским ещё сохраняются. Но это в глубине и это относится прежде всего к тем, кто сам или чьи родители смогли реализовать себя в Польской Народной Республике. Особенно много таких симпатизантов среди бывших офицеров и военнослужащих Польской Народной Армии и членов их семей. К сожалению, этих людей с каждым годом становится все меньше чисто физически.

Есть ещё одна группа в Польше, которая не боится открыто поддерживать Россию как минимум в украинском вопросе и в противостоянии с ЕС и США — это польские ультраправые. Прежде всего это Конфедерация Свобода и Независимость (Konfederacja Wolność i Niepodległość), крайне правая и антиевропейская партия. Она была основана партией КОРВИН (KORWIN) и Национальным Движением (Ruch Narodowy). Позднее к ним присоединился Гжегож Браун, который в Польше имеет устойчивую репутацию антисемита и расиста, с его движением "Подъем" (Pobudka).

Конфедерация была зарегистрирована 27 февраля 2019 г.

Сейчас эти движения усиленно пропагандирует Sputnik Польша, возглавляемый Леонидом Свиридовым.

И вот здесь возникает некоторая двусмысленность, я бы даже сказал, пикантность. Дело в том, что за этими ребятами тянется весьма конкретный идеологический след и со временем он будет становиться все более отчетливым. Речь идет о пресловутом еврейском вопросе, который, как и русофобия, в значительной степени повлиял в прошлом и продолжает влиять в настоящем на польскую идентичность. Вполне допускаю ситуацию инспирированного повышения их «токсичности», когда тем, кто продвигает этих политиков в российском информационном пространстве, в какой-то момент может стать жутко стыдно и неловко за своих польских друзей и подопечных.

- Насколько серьезно стоит в Польше вопрос сепаратизма Силезии? Стоит ли России помогать силезским сепаратистам? Или это бесперспективное дело?

— Некий элемент сепаратизма в Силезии, безусловно, присутствует. Всего на четыре с половиной миллиона человек, проживающих в Силезии, приходится по спискам около семи тысяч членов Движения Автономии Силезии (Ruch Autonomii Śląska), хотя реально на митинги собирается всего несколько сотен человек.

Это столь же шумное, сколько и маргинальное движение, которое по численности можно сравнить с так называемыми белорусскими националистами. Хотя последние, благодаря новой политике «коренизации», проводимой Лукашенко, значительно усилили свои позиции.

В самой Силезии это Движение не пользуется поддержкой ни населения, ни власти, хотя и использует в своей агитации всё ту же пресловутую русофобскую тематику. К примеру, если верить их агитматериалам, то при освобождении будущего Силезского воеводства, входившего тогда в состав Германии, Красная Армия ничем не занималась, кроме грабежей, убийств и изнасилований.

Я думаю, что России не стоить тратить силы и средства на поддержку подобных маргинальных и бесперспективных «движений», которые целиком лежат в сфере «германских» интересов.

- Русский философ Дмитрий Галковский полагает, что русские и поляки — один народ, который был когда-то разделен по конфессиональному признаку. Католики стали поляками, а православные — русскими. Что вы, как человек, долгое время живший в Польше, думаете об этом?

— Возможно, когда-то мы и были одним целым или составляли единую общность. В польском языке и сейчас можно встретить много слов, которые мы считаем старорусскими и которые у нас уже вышли из употребления. В начале XVII века, во времена польско-литовской интервенции, москвичи, например, понимали поляков без переводчика. Но все это было давно, и вот уже тысячу лет мы живем в разных цивилизациях. Причем мы сейчас живем в своей собственной, а они стали частью западной, и от этого никуда не уйти. Да, в чём-то мы очень похожи, но в чём-то мы отличаемся принципиально, хотя в России очень много людей, связанных с поляками кровными узами, что не мешает оставаться русским полякам сугубо русскими людьми.

На мой взгляд, трагедия поляков заключается в том, что они готовы пожертвовать всем и очень много сделали для сперва католического, а затем и западного мира, чтобы стать своими. Но своими так и не стали. Они всегда были и остаются разменной монетой, а зачастую и вязанкой хвороста, которой Запад не задумываясь жертвует, чтобы погреть свои дряхлые чресла. И на наших глазах история повторяется.

Я думаю, что не нужно ставить крест на русско-польских отношениях, но тем, кто поставит перед собой задачу сближения русских и поляков, работа предстоит титаническая.

Я думаю, что у нас остаётся на руках неубиваемый козырь — наша культура, которая у различных польских социальных групп до сих пор пользуется популярностью и интересом несмотря ни на что.

К сожалению, современные поляки очень мало знают про современную Россию, а точнее, почти ничего не знают. Они получают только искаженную негативную информацию и формируют у себя абсолютно фантастическое представление о нас и нашей стране. В этом им усиленно помогают польские и западные СМИ, а также обслуживающие эти СМИ российские либералы с «рукопожатными лицами».

Если эту ситуацию постараться переломить, если создать каналы получения поляками объективной и позитивной информации о нашей стране, то количество симпатизантов России резко увеличится. Польское общество очень парадоксальное, и оно начинает уставать от навязываемого ему дискурса. Мне кажется, что скоро появится запрос на позитив из России.