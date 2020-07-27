Дамир Зиннатуллин: «Там, где Луческу, работает только вертикаль президент — главный тренер. Остальные — подносчики снарядов»

Старинным друзьям нет надобности искать специальный повод для общения. Но иной раз в жизни такое случится, что не обсудить это нет никакой возможности. А потом посмотришь, какая беседа вышла, да и подумаешь, что грех скрывать ее от заинтересованной публики

Мирча Луческу, многолетний тренер донецкого «Шахтера», самый успешный и легендарный его наставник встал у руля киевского «Динамо», сдвинув тем самым тектонические плиты украинского футбола. Точнее, учитывая в каком состоянии находится эта сфера в современной Украине, Мистер всколыхнул поросшее кувшинками уныния болотце.

Луческу в киевском «Динамо». Когда реальность жрет фантастику © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Дамиром Зиннатуллиным, в прошлом главным администратором «Шахтера». В клубе он проработал более 20 лет, а уж эпоху Луческу застал с первой до последней секунды. Для сравнения скажу, что я возглавлял пресс-службу «Шахтера» 10 лет, что тоже немало. Но тягаться в понимании глубинных процессов в клубных недрах с Дамиром я не возьмусь.

- Дамир, согласись, Мистер взорвал информационное пространство?

— Это да, удивил. А с другой стороны, он ведь всегда умел преподнести сюрприз. В нестандартности решений и состоит его исключительность. Тем не менее, еще несколько дней тому назад представить Луческу главным тренером киевского «Динамо» было почти нереально даже нам, людям хорошо его знающим. Воображаю, какой шок у публики.

- Чаще всего в этой связи я слышу вопрос, а зачем ему это нужно? Почтенный джентльмен с солидным состоянием, с положением в мировом футболе… Как Черный Абдулла говорил, «хороший дом, хорошая жена, что еще нужно человеку, чтобы встретить старость?»

— Мирча живет футболом, это его стихия. Он получает удовольствие от того, что создает на поле. Луческу — большой профессионал, один из успешнейших тренеров Европы. Он идет не просто тренировать, но и руководить всем процессом. Иначе и не умеет, и не позволит поставить себя в другие рамки. Именно поэтому Луческу не рассматривал, скажем, какой-нибудь «Сьон», о котором писали СМИ. Там скучно. А здесь стихия! И предвкушение противостояния. Думаю, что не без доли обиды и желания доказать мощь своего потенциала.

«Там все брешут»: президент киевского «Динамо» Суркис объяснил, почему не пошел в политику за братом © Илья Хохлов - После представления Мирчи Луческу на стадионе «Динамо» имени, что в данном случае тоже любопытно, Валерия Лобановского случилось восстание киевских болельщиков. Приехали выяснять отношения с динамовским президентом Игорем Суркисом, мол, все пропало…

— Мнение болельщиков важно. Но именно болельщиков в широком понимании этого слова, а не жалкой кучки малолетних ультрас, которые, уверен, даже не назовут звездный состав «Динамо».

- А ты его помнишь?

— Конечно. Его весь Советский Союз знал.

- Вопрос в виде бреда. А если бы тебя позвали работать в киевское «Динамо»?

— Нет, конечно. Ты что? В динамовский штаб позвали Славу Шевчука, бывшего игрока донецкого «Шахтера». Уверен, в любой другой клуб он бы с радостью пошел. Но не в «Динамо». Разван Рац тоже высказался в аналогичном ключе… У людей есть свои понятия, которые я уважаю и поддерживаю.

Мое сердце находится в Донецке на Артема, 86 (первый офис ФК «Шахтер», задолго до появления «Донбасс Арены». — Прим. авт.), но никак не в Киеве на Богдана Хмельницкого, 52 (штаб-квартира кочевого «Шахтера» в отеле «Опера». — Прим. авт.). Киев — чужой для «Шахтёра» город, в котором к тому же есть своя легендарная команда. Разван Рац: На ЧМ-2018 нет новых звезд, кроме одного футболиста © Instagram, razvanrat15

- Игорь Суркис в качестве контраргумента сказал фанатам, что Луческу страшно мотивирован, работать на благо «Динамо» будет истово, ведь в «Шахтёре» его обидели. И ты говоришь об обиде Мирчи и его желании доказывать…

— Для того чтобы принять предложение принципиального врага того клуба, где ты добился наибольших успехов, нужны серьёзные основания. Это помимо спортивного или финансового интереса. Нельзя с легендой клуба расставаться по принципу: «Контракт закончился. А дверь у нас вон там, прикройте с той стороны».

Луческу думал, что завоеванные им трофеи, тот потрясающий «Шахтёр», который он создал, дают повод ожидать большего уважения. Полагал, что будет до упора тренировать команду, а потом пригодится со своим гигантским опытом в управленческих структурах клуба. Но это не совпадало с планами Сергея Палкина, генерального директора клуба.

- И чем он Палкина не устраивал?

— Там, где Луческу, работает только вертикаль президент — главный тренер. Остальные — подносчики снарядов. Все уходят на задний план: генеральный директор, вице-президенты, селекционный отдел. На первом месте — организация процесса — команда, медицинская служба, административные вопросы, все должно работать, как часики.

Палкина такое положение дел не устраивало. Во-первых, он хотел сосредоточить в руках все управление клубом. Во-вторых, каждому генеральному директору хочется в полной мере участвовать в покупках игроков. Здесь Луческу особенно мешал. Это, кстати, тема для отдельного большого разговора. В-третьих, сотрудники с собственным мнением Палкину не нужны. Воспользовавшись ситуацией, он избавился от Луческу.

- Под ситуацией ты войну понимаешь?

Вышиванка раздора. «Шахтер» по дороге из Донецка в никуда © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

- Например?

— Например, Любошу Михелу, рефери ФИФА, известнейшему в Европе специалисту снизили зарплату. А когда он с этим согласился, ему не продлили контракт.

- С тобой тоже интересная история получилась.

— Я для Палкина тоже оказался неудобен. Многое знаю, к тому же имею собственное мнение. После первого круга, когда «Шахтёр» на 13 очков оторвался ото всех и чемпионство было, можно сказать, в кармане, генеральный директор вынудил меня уйти в долгосрочный отпуск. И не выплатил чемпионский бонус, положенный мне.

Кубок УЕФА-2009. Чем занимаются звезды донецкого «Шахтера» через десять лет после триумфа © AP, Burhan Ozbilici - Большая сумма?

— Довольно приличная. Не могу разглашать цифры. Кстати, на празднование чемпионства тоже забыли пригласить. Не только меня, многих из старого состава клуба.

- Президент был в курсе, что с тобой так обошлись?

— Не думаю, что такие вещи Палкин ему докладывает.

- Как думаешь, а на что пошли твои деньги?

Роскошь и пустота «Донбасс Арены»: пятый год без футбола (Фоторепортаж) © Павел Нырков

- «Динамо» и «Шахтёр» серьезно отличаются друг от друга. В смысле клубной работы — тем более…

- Это главная проблема, которая ждет Мирчу Луческу в «Динамо». Если у Суркиса, как в свое время у Ахметова, хватит терпения и выдержки, будет результат. Возможно, «Динамо» выйдет на качественно новый уровень развития. Если нет… Значит, нет.

В структуре «Динамо» работает много заслуженных людей. Буду ли они помогать Луческу? Или, наоборот, будут против него, потому что он для них чужой? Скажем, в динамовские реалии так и не смог вписаться Евгений Красников.

- И это притом что он — один из сильнейших на Украине футбольных менеджеров.

— Я считаю, что на Украине два сильнейших футбольных менеджера. Это Красников, претворивший в свое время в харьковском «Металлисте» в жизнь идеи Александра Ярославского. А еще он тонкий собиратель футбольных талантов. Двое из которых — Тайсон и Марлос — до сих пор приносят славу «Шахтеру». И Сергей Рафаилов, создавший луганскую «Зарю» практически без финансовых вливаний, на самоокупаемости.

- А кто лучший на Украине футбольный президент?

— Здесь все понятно — Ринат Ахметов. Вообще, думаю, каждому тренеру нужен свой президент, как и каждому футболисту — свой тренер. В свое время Ринат Ахметов и Мирча Луческу смогли создать феномен «Шахтера». Получится ли у Суркиса и Луческу выстроить новую славу «Динамо»? Посмотрим.

- Пожалуй, Луческу в «Динамо» — это и для Ахметова интересный творческий вызов? Мирча Луческу: Я живу довоенным Донецком © MARMAZOV.RU

— Это очень хорошая мотивация! Ринату Леонидовичу будет важно обыгрывать «Динамо» и с Луческу тоже. Да и вообще, оживление в чемпионате — это польза для всех его участников. А Мистер умеет вызвать интерес не только к себе, но и к футболу.

- 29 июля Мирче Луческу исполняется 75 лет. Я намереваюсь позвонить и поздравить его.

— Я, разумеется, тоже. Вот ведь какая получилась коллизия. Болеть я могу только за «Шахтер». Но Мирче Луческу желаю только успехов. Это выдающаяся личность и большой тренер.