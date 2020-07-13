Сегодня Олесю Бузине исполнился бы 51 год. "Я уверен, что памятник Бузине в Москве нужен. Но самое главное, чтобы памятник Олесю стоял на его родине - в Киеве. И именно этого надо добиваться прежде всего", - считает политический философ Егор Холмогоров

- Егор, что, по вашему мнению, Олесь Бузина значит для Русского мира?

— Бузина своим примером доказал, что малороссийская идентичность едина с русской. Что малоросс может подвергнуть критическому анализу грушевско-петлюро-бандеровское украинство, вскрыть его корни и лежащую в его основе ложь — и решительно их отвергнуть.

В бандеровском мареве Бузина спас честь гоголевской Украйны, ценой собственной жизни. Его жизнь, положенная за други своя, станет нам примером и уроком.

- Когда лично вы познакомились с его книгами и статьями? Что вас в них впечатлило?

— Книги Бузины начали появляться в московских книжных магазинах в 2000-е годы. Я сперва думал, что это такой смешной псевдоним — мол, в огороде бузина, а в Киеве дядька. А потом мне попалась в руки книга "Вурдалак Тарас Шевченко", бескомпромиссный удар по мифологизированной фигуре, нанесенный уже не великороссом, как ранее Николаем Ульяновым, а малороссом.

Во многом именно примером Бузины я руководствовался, когда писал очерк о еще одном зачинателе украинского сепаратизма и отце завиральной историографии Николае Костомарове.

- Вдова Александра Зиновьева — Ольга Зиновьева — выступила в свое время с инициативой поставить памятник Бузине в Москве. Что вы думаете об этой инициативе?

— Я уверен, что памятник Бузине в Москве нужен. Но самое главное, чтобы памятник Олесю стоял на его родине — в Киеве. И именно этого надо добиваться прежде всего.