Будут ли обновлены Минские соглашения? Нападет ли Россия на Украину? Что ожидает экс-гаранта Украины Петра Порошенко после президентских выборов в США? Глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев подвел политические итоги уходящей недели на Украине

«Минский» тупик. Эксперты о том, будет ли мир в Донбассе © AFP, Anatolii STEPANOV - Андрей Владимирович, на неделе состоялись очередные переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Прорывов не произошло, а после встречи замглавы украинской делегации Алексей Резников опубликовал блог в Atlantic Council, в котором призвал Запад поддержать пересмотр Минских соглашений как «не соответствующих нынешним геополитическим реалиям». Как вы считаете, следует ли ожидать модернизации Минских соглашений?

— Я думаю, что международная политика — это не винницкий и не киевский базар, где хочу беру, хочу не беру. Это имплементированное международное право, признанное ООН. Та же [канцлер ФРГ Ангела] Меркель говорила, что Минские соглашения — это не догма, что-то может корректироваться, но не радикально пересматриваться.

А Резников имеет в виду прежде всего радикальный пересмотр Минских соглашений в духе: сначала границы — потом выборы. Раньше он был чуть более откровенен, потом ему, видимо, прищемили язык, и он больше не повторял этого. Чуть раньше он говорил, что Украина не может отказаться от Минских соглашений, но она не может их выполнить.

И мы видим комментарии, что там чуть ли не солидарная позиция Украины, Германии и Франции, но на самом деле ведь речь шла о том, что договоренности, достигнутые в Париже, касаются именно Минских соглашений, именно «формулы Штайнмайера». Ну, довели ситуацию до того, что Россия выдвинула требование, после которого стало понятно, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения.

О «плане Б» можно говорить сколько угодно, но, как правило, указывая на «план Б», указывают на то, что иного плана действий нет и ситуация заходит в тупик.

- Могут ли корректировки «Минска-2» помочь избежать тупика?

— Могли бы. Но для этого же надо что-то конструктивное предлагать. [Юрист Андрей] Портнов, например, предлагал идею выборов в цифровом формате. Не надо будет эту мантру пропагандистскую повторять о выборах под дулами автоматов. Но даже за такие идеи не ухватываются.

Вместо этого размениваются на какие-то тактические ходы, возможно, и удачные, как с [представителями ДНР в ТКГ, журналистами Сергеем] Гармашем и [Денисом] Казанским, но все эти уловки не отменяют того, что ситуация уперлась. Дальше, конечно, могут быть шаги по гуманитарным вопросам, обмен пленными, но все это приведет только к заморозке ситуации.

Да, какие-то тактические взаимные уступки, но не в формате, как у нас при Порошенко привыкли: что наше — то наше, а что ваше — поговорим. Так компромисс не достигается. А, к сожалению, украинская сторона этот компромисс отбрасывает изначально, как будто они в этой ситуации являются победителями, но этого же нет.

Поэтому это не то, что с геополитической реальностью не дружат, это просто с окружающей реальностью. Фактически та политика, которую сейчас проводит Киев, — это продолжение политики выталкивания Донбасса из Украины.

Западные СМИ: Украина ждёт, когда на неё нападет Россия, чем смешит весь мир © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк - Еще одной обсуждаемой темой недели стали заявления о вероятном военном нападении России на Украину. Об этом сначала заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа, говорил также экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес, затем опроверг командующий ООС Сергей Наев. Как думаете, для чего развивается эта тема?

— Вы заметили, от кого это полетело, — от отставного генерала. Подчеркиваю, бывшего — это ключевое. Понятно, что бывший генерал может рассказывать все что угодно, в том числе повторять и эту пресловутую мантру «[президент РФ Владимир] Путин нападет». Только никто не может ответить на вопрос, а зачем? Что оно ему даст? Международную изоляцию? Усиление Франции? По-моему, это как раз меньше всего нужно.

И по сути Наев это и подтвердил, сказав, что информации о сосредоточении российских войск у Генштаба Украины нет. Но пропагандисты повторяют эту мантру. Один из моих коллег, который специализируется на черном пиаре, выступил в качестве пророка и даже назвал дату, что нападет 7 июля. Седьмое июля прошло, но Путин на войну так и не явился.

Поэтому это всего лишь один из манипулятивных приемов, уже давным-давно замшелых, не имеющих никакого эффекта. Так сказать, господа, нам пора сменить пластинку.

- Но эту пластинку крутят активно сейчас и западные СМИ.

— Западные СМИ бывают разные. Понятно, что большинство там — это американская пресса, которую контролируют демократы. Да, они будут крутить эту пластинку. Но такого единства у европейских СМИ, например, не будет. У отдельных — да, у которых картинка мира совпадает с видением украинских псевдопатриотов. Они могут подхватить, но никакого фактажа, никакой конкретики под этим заявлением подведено не было.

На деньги Порошенко и Байдена. Украине готовят новый Майдан? © REUTERS, Gleb Garanich - Также эта неделя стала богата событиями для Порошенко. Был очередной суд, скандал с депутатом от «Слуги народа» Ириной Верещук, которая обвинила Порошенко в поздравлениях в адрес Путина в 2014 году, новая порция «пленок Деркача». На ваш взгляд, как отразятся на пятом президенте скандалы уходящей недели?

— Как бы там ни было, но украинская правоохранительная система никак не отреагирует, тем более что и у [президента Владимира] Зеленского нет никакого желания качать это дело. Хотя оно в очередной раз подтверждает, что если бы проводился чемпионат по лжи, лицемерию и цинизму среди политиков, то Петра Алексеевича Порошенко можно было бы посадить в члены жюри. То есть те 60% украинцев, которые были убеждены в том, что Порошенко — лжец, лицемер и циник, просто в очередной раз в этом убедились.

Власть для Порошенко всегда была инструментом зарабатывания денег, а не реализации каких-то идей, программ. Мало кто знает, что [четвертому президенту Виктору] Януковичу, которого на каждом шагу костерит Порошенко, в 2012 году Петр Алексеевич подарил картину И. К. Айвазовского «Константинополь на рассвете» на день рождения.

Это ударит по планам Порошенко сконцентрировать вокруг себя националистический аппарат, потому что часть идейных националистов не захочет выступать для Порошенко в качестве полезных патриотов. Они тоже лишний раз убедились в том, что у Порошенко нет принципов и ценностей, для него есть только бизнес-интересы.

Но в целом для секты порохоботов все эти события не будут иметь ровным счетом никакого значения. Потому что даже если Петр Алексеевич нагадит им на головы, они скажут, что это божья роса. Это классические признаки секты, сектантов переубеждать бессмысленно.

В Украине в целом ситуация заряжена до предела скандалами, разоблачениями. Все это повышает болевой порог. Я думаю, что 10-15 лет назад информация по Порошенко имела бы эффект разорвавшейся бомбы, а сейчас это уже никого не удивляет.

- А на отношение Запада как-то повлияет?

Андрей Золотарев. Биографическая справка © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Он может быть использован командой [действующего президента, кандидата на выборах от Республиканской партии Дональда] Трампа против [кандидата от Демпартии Джо] Байдена в контексте избирательной кампании, разворачивающейся в США. Будут говорить о democorruption (англ. «коррупция демократов». — Ред.) наверняка. Хотя мне кажется, что атака делом о харрасменте может нанести Байдену гораздо больший ущерб.

- Ходят слухи, что Порошенко готовит некие уличные акции на осень. Может ли Порошенко действительно собрать некое подобие Майдана?

— Попытка отмайданить Зеленского, безусловно, будет. Порошенко кладут на стол радужную социологию о росте рейтинга, хотя на самом деле у него есть четкий предел роста рейтинга — он превратился в секторального политика, который имеет поддержку только в своем электоральном гетто. Поэтому его команда будет искать для Петра Алексеевича бульдозер.

Под эту задачу подтянули [экс-секретаря Совета по нацбезопасности и обороне Украины Александра] Турчинова, который не только является известным конспирологом и любителем многоходовок, но и сильным организатором, чего у него не отнять. Поэтому, очевидно, такая попытка («отмайданить». — Ред.) будет.

Другое дело, что в Украине Майдан, который не акцептирован посольством США, по определению контрафактный. До ноября такого акцептирования точно не будет — до итогов президентских выборов. А там все будет зависеть от того, чем закончатся президентские выборы. Но я думаю, даже если победит Байден, обратка Порошенко прилетит.