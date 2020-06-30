Три армянские оппозиционные партии - «Процветающая Армения», «Родина» и «Дашнакцутюн» - подали заявление в Генпрокуратуру, обвинив власти страны в узурпации власти и свержении конституционного строя. Политолог Александр Искандарян объяснил изданию Украина.ру, что происходит в стране

- Александр, что означает такой согласованный демарш оппозиционных партий?

— Это значит, что в Армении постепенно зарождается — или возрождается — оппозиционный дискурс.

Три оппозиционные партии Армении заявили в прокуратуру о «свержении конституционного строя» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

И результаты социологических опросов, и результаты тех выборов, которые прошли — парламентских, городских в Ереване и так далее — показывали очень высокие рейтинги власти.

Эти рейтинги естественным образом спустя два года после революции падают, появляются и начинают оформляться оппозиционные дискурсы.

Особенно эти дискурсы существуют в социальных медиа и в обычных медиа. И вот эти рейтинги партии власти, очевидно, понижаются в связи с коронавирусом и какими-то проблемами, которые приходят вместе с коронавирусом.

Начинают появляться и оформляться какие-то оппозиционные группы, люди определяют оппозиционный дискурс — и вот этот процесс мы видим.

- Не могли бы вы немного подробнее рассказать о том, в чем суть проблемы, связанной с Конституционным судом Армении? Почему оппозиционеры обвиняют власти в узурпации?

— Конституционный суд в Армении состоит из девяти судей и был создан еще при старых властях. В Армении так называемая бархатная революция имела легалистский характер. То есть, новые власти соблюдают хотя бы букву закона.

Армянский парламент распускался согласно Конституции, выборы проходили согласно конституции и так далее.

С Конституционным судом это сделать особенно сложно, потому что там юристы, потому что эта структура состоит из судей.

Парламент Армении отменил референдум о внесении поправок в Конституцию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Это заняло достаточно долгое время, и вот сейчас, во время чрезвычайного положения, путем определенного закона, принятого с поправками в Конституцию, большая часть этих судей будет заменена.

Большинство судей, пять из девяти, будут новыми. Они еще не избраны, но будут избраны в течение месяца. И эти новые судьи, очевидно, не будут теми людьми, которые остались от старой власти.

Таким образом, это очередной этап смены элит. То есть, сначала была исполнительная власть, премьер-министр, министры, вице-премьеры и так далее, затем законодательная власть, это парламент, теперь дошло до судебной власти, — теперь смена элит произойдет и там.

- Не связано ли обращение оппозиционеров в Генпрокуратуру с недавней попыткой ареста лидера «Процветающей Армении» Царукяна?

— Ну конечно, связано. Повторюсь, это политический процесс, который представляет из себя попытки зарождения политической оппозиции, попытки формирования людей, которые уже будут политически протестовать против новой власти.